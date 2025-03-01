«Доверие к СМИ» и «источники новостей» — две разные реальности: 75% людей поддерживают регулирование соцсетей в предвыборный период

Социальные сети кардинально меняют характер избирательных кампаний. Мы рискуем утонуть в информационном потоке из интернета, но вернуться в эпоху без него уже невозможно. Наступило время, когда избиратели сами должны научиться фильтровать информацию.

В ходе онлайн-опроса, проведенного Исследовательским институтом стратегии Киои (район Минато, Токио) среди 1000 совершеннолетних респондентов, на вопрос «Каким СМИ вы доверяете?» (с возможностью множественного выбора) с большим отрывом лидировали традиционные медиа: газеты — 40,3% и телевидение — 35,7%. Уровень доверия к набирающим влияние видеохостингам (5,8%) и социальным сетям (5,1%) оказался значительно ниже.

Однако, когда был задан вопрос «Из каких источников вы получаете последние новости и информацию», «Портальные сайты» назвали 77,4%, «Телевидение» — 71,5%, что превысило 70%, в то время как «Газеты» упали до 34,5%. За ними следуют «Видеохостинги» — 31,7% и «Социальные сети» — 28,0%. Среди ответивших «Портальные сайты», люди в возрасте 20-29 лет составили всего 40%, тогда как другие возрастные группы превысили 60%. Число тех, кто выбрал «Телевидение» и «Газеты», как правило, увеличивалось с возрастом. С другой стороны, среди двадцатилетних только около 10% указали «Газеты» в качестве источника информации.

На вопрос «Уверены ли вы, что не поддадитесь на ложную или недостоверную информацию», в общей сложности 43,7% ответили «Уверен» или «В некоторой степени уверен», в то время как 48,2% ответили «Не очень уверен» или «Не уверен».

После выборов губернатора префектуры Хёго, проведенных в 2024 году, возникла дискуссия о надлежащем использовании социальных сетей во время выборов, поскольку поступали сообщения о распространении через социальные сети непроверенной информации и клеветы о кандидатах. На вопрос «Считаете ли вы, что использование социальных сетей во время выборов должно регулироваться?» в общей сложности 75,7% ответили «Должно регулироваться» или «В определенной степени должно регулироваться». По возрастным группам наблюдалась тенденция к увеличению доли таких ответов с возрастом.

Если рассматривать тех, кто ответил «Должно регулироваться (в целом)» по партийной принадлежности, то среди сторонников партии «Партия японского обновления» таких было 82,4%, «Либерально-демократической партии» — 78,9%, «Конституционно-демократической партии» — 78,3%, в то время как среди сторонников «Демократической народной партии» этот показатель составил 61,1%, что указывает на более осторожный подход к регулированию.

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