Настоящая весна! Цветение сакуры радует сердце: даты распускания и прогнозы полного цветения по регионам

Настоящая весна! Цветение сакуры радует сердце: даты распускания и прогнозы полного цветения по регионамОбщество Культура
Со всех уголков страны приходят вести о цветении сакуры. Давайте в выходные возьмем с собой бэнто и насладимся более неспешной, чем обычно, прогулкой.
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По данным Метеорологического агентства Японии, самое раннее цветение сакуры в этом году наблюдалось в городах Кочи и Кумамото 23 марта. С наступлением конца марта, восточную и западную части Японии накрыл антициклон, принеся много ясных дней, и во многих районах температура поднялась выше 25 градусов, что характерно для летнего дня, сезон стремительно продвинулся вперед. В Токио цветение началось 24-го числа.
Ситуация с цветением сакуры сорта Сомэй Ёсино в различных регионах в 2025 году
|Начало цветения
|Прогноз полного цветения
|Кагосима
|24 марта
|Около 5 апреля
|Фукуока
|25 марта
|Около 4 апреля
|Коти
|23 марта
|Около 1 апреля
|Хиросима
|26 марта
|Около 6 апреля
|Осака
|Около 5 апреля
|Киото
|Около 6 апреля
|Нагоя
|26 марта
|Около 4 апреля
|Канадзава
|Около 9 апреля
|Токио
|24 марта
|Около 30 марта
|Сэндай
|Около 10 апреля
|Саппоро
|Около 30 апреля
Источник: даты начала цветения по данным Метеорологического агентства Японии, прогнозы полного цветения основаны на прогнозе японской метеорологической компании от 21 марта
Токийская коллекция сакуры
Фотография к заголовку: Цветущая сакура в парке Кинута (район Сэтагая, Токио) (PIXTA)