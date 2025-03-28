Настоящая весна! Цветение сакуры радует сердце: даты распускания и прогнозы полного цветения по регионам

Со всех уголков страны приходят вести о цветении сакуры. Давайте в выходные возьмем с собой бэнто и насладимся более неспешной, чем обычно, прогулкой.

По данным Метеорологического агентства Японии, самое раннее цветение сакуры в этом году наблюдалось в городах Кочи и Кумамото 23 марта. С наступлением конца марта, восточную и западную части Японии накрыл антициклон, принеся много ясных дней, и во многих районах температура поднялась выше 25 градусов, что характерно для летнего дня, сезон стремительно продвинулся вперед. В Токио цветение началось 24-го числа.



Эталонное дерево сакуры в токийском святилище Ясукуни, на котором было официально зафиксировано начало цветения 24 марта (фото Jiji Press)

Ситуация с цветением сакуры сорта Сомэй Ёсино в различных регионах в 2025 году

Начало цветения Прогноз полного цветения Кагосима 24 марта Около 5 апреля Фукуока 25 марта Около 4 апреля Коти 23 марта Около 1 апреля Хиросима 26 марта Около 6 апреля Осака Около 5 апреля Киото Около 6 апреля Нагоя 26 марта Около 4 апреля Канадзава Около 9 апреля Токио 24 марта Около 30 марта Сэндай Около 10 апреля Саппоро Около 30 апреля

Источник: даты начала цветения по данным Метеорологического агентства Японии, прогнозы полного цветения основаны на прогнозе японской метеорологической компании от 21 марта

Токийская коллекция сакуры



Зелёная зона вдоль реки Дзэнфукудзи (район Сугинами). Вдоль реки Дзэнфукудзи на протяжении 4 километров тянутся прогулочные дорожки (PIXTA)



Парк Асукаяма (район Кита, Токио) — известное историческое место цветения сакуры, которое было открыто для простых людей восьмым сёгуном Токугавой Ёсимунэ, посадившим здесь деревья сакуры. Цветением сакуры можно наслаждаться также из единственного в Токио наземного трамвая (линия Аракава) (PIXTA)



Хотя функцию телебашни теперь выполняет Tokyo SkyTree, Токийская башня (район Минато) по-прежнему остаётся живописным символом города. Великолепное сочетание с цветущей сакурой можно увидеть со стороны храма Дзодзёдзи в районе Сиба (PIXTA)



Наслаждение видом цветущей сакуры с речного трамвайчика на реке Сумида (в период цветения требуется предварительное бронирование) (PIXTA)



Плакучая сакура в парке Рикугиэн (район Бункё). Ночью сакура выглядит особенно волшебно и прекрасно (примечание: иллюминация в 2025 году продлится до 30 марта) (PIXTA)

Фотография к заголовку: Цветущая сакура в парке Кинута (район Сэтагая, Токио) (PIXTA)