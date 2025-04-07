Торговая статистика 2024 года: сокращение дефицита на фоне рекордного объёма экспорта, профицит в торговле с США и дефицит в торговле с Китаем и Ближним Востоком

Статистика торговли за 2024 год показала, что объём экспорта достиг рекордного уровня в 107,879 трлн йен. Рассматривая торговые отношения по странам и регионам, можно отметить положительное сальдо торгового баланса с Соединёнными Штатами и дефицит торгового баланса с Китаем и Ближним Востоком.

Торговый баланс 2024 года (разница между объемом экспорта и импорта) показал дефицит в размере 5 триллионов 4712 миллиардов йен. Торговый дефицит сохраняется четвертый год подряд.

Объем экспорта достиг 107 триллионов 879 миллиардов йен, что на 6,2% выше показателя предыдущего года и является рекордным значением с 1979 года, когда была введена сопоставимая система учета. Этому способствовал существенный рост экспорта оборудования для производства полупроводников, в основном в Китай, а также увеличение экспорта автомобилей на фоне роста цен и ослабления курса йены.

Объем импорта увеличился на 2,0% и составил 112 триллионов 5591 миллиардов йен. Хотя импорт компьютеров и другой техники из США вырос, одновременно снизился ввоз угля, сырой нефти и других сырьевых ресурсов.

По странам торговый баланс с США сложился с положительным сальдо в размере 8,6281 трлн йен, что на 0,9% меньше, чем в предыдущем году, в то время как торговый баланс с Китаем имел отрицательное сальдо в размере 6,443 трлн йен, что на 3,3% меньше, чем в предыдущем году.

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