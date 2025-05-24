Япония в 2025 году заняла 55-е место в рейтинге стран по индексу счастья, опустившись на четыре позиции по сравнению с предыдущим годом

Общество

Во Всемирном докладе о счастье за 2025 год, в котором оценивается уровень счастья в странах и регионах мира, Япония опустилась на четыре позиции по сравнению с предыдущим годом и заняла 55-е место. Финляндия возглавляет рейтинг восьмой год подряд.
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Всемирный доклад о счастье публикуется Институтом благополучия Оксфордского университета с 2012 года. Уровень счастья определяется в виде показателя от 10 до 0, то есть от наилучших до наихудших условий жизни соответственно. При определении учитываются следующие критерии:

  1. ВВП на душу населения
  2. Социальная поддержка
  3. Продолжительность здоровой жизни
  4. Свобода жизненного выбора
  5. Терпимость
  6. Восприятие взяточничества и коррупции

Оценка уровня счастья в Японии

Критерии Оценка Место врейтинге
ВВП на душу населения 1,678 28
Социальная поддержка 1,550 48
Продолжительность здоровой жизни 0,921 3
Свобода жизненного выбора 0,746 79
Терпимость 0,014 130
Восприятие взяточничества и коррупции 0,200 41

Источник: Всемирный доклад о счастье 2025 г.

В отчете за 2025 год было исследовано 147 стран и регионов. Рейтинги определяются путем расчёта среднего показателя за три года с 2022 по 2024 год. Индекс счастья в Японии составил 6,147, при этом ожидаемая продолжительность здоровой жизни и ВВП на душу населения получили относительно хорошие оценки. Самый лучший результат Япония показала в 201 году, оказавшись на 43-м месте, наихудший отмечен в 2019 году, когда она заняла 51-е место.

Первая десятка рейтинга и место Японии

Помимо Финляндии, высокие места в рейтинге заняли и другие страны Северной Европы, такие как Дания, Исландия и Швеция. Среди крупнейших стран и регионов США занимают 24-е место, Великобритания – 23-е, Китай – 68-е, Тайвань – 27-е, Франция – 33-е, Испания – 38-е, Египет – 135-е, а Россия – 66-е.

Изменения индекса счастья некоторых крупных стран и регионов

Отчёт, основанный на опросе американской исследовательской компании Gallup, также показал, что уровень счастья коррелирует с ожидаемой вероятностью возвращения потерянного кошелька. Респонденты из стран Северной Европы, занимающих высокие места в рейтингах счастья, возлагали большие надежды на возвращение утерянных кошельков. При составлении рейтинга по типу людей, от которых ожидают возвращения кошелька, Япония заняла 36-е место по показателю «от соседей», 26-е место по показателю «от незнакомцев» и 34-е место по показателю «от полиции».

Фотография к заголовку: PIXTA

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