Япония в 2025 году заняла 55-е место в рейтинге стран по индексу счастья, опустившись на четыре позиции по сравнению с предыдущим годом

Япония в 2025 году заняла 55-е место в рейтинге стран по индексу счастья, опустившись на четыре позиции по сравнению с предыдущим годомОбщество
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Всемирный доклад о счастье публикуется Институтом благополучия Оксфордского университета с 2012 года. Уровень счастья определяется в виде показателя от 10 до 0, то есть от наилучших до наихудших условий жизни соответственно. При определении учитываются следующие критерии:
- ВВП на душу населения
- Социальная поддержка
- Продолжительность здоровой жизни
- Свобода жизненного выбора
- Терпимость
- Восприятие взяточничества и коррупции
Оценка уровня счастья в Японии
|Критерии
|Оценка
|Место врейтинге
|ВВП на душу населения
|1,678
|28
|Социальная поддержка
|1,550
|48
|Продолжительность здоровой жизни
|0,921
|3
|Свобода жизненного выбора
|0,746
|79
|Терпимость
|0,014
|130
|Восприятие взяточничества и коррупции
|0,200
|41
Источник: Всемирный доклад о счастье 2025 г.
В отчете за 2025 год было исследовано 147 стран и регионов. Рейтинги определяются путем расчёта среднего показателя за три года с 2022 по 2024 год. Индекс счастья в Японии составил 6,147, при этом ожидаемая продолжительность здоровой жизни и ВВП на душу населения получили относительно хорошие оценки. Самый лучший результат Япония показала в 201 году, оказавшись на 43-м месте, наихудший отмечен в 2019 году, когда она заняла 51-е место.
Помимо Финляндии, высокие места в рейтинге заняли и другие страны Северной Европы, такие как Дания, Исландия и Швеция. Среди крупнейших стран и регионов США занимают 24-е место, Великобритания – 23-е, Китай – 68-е, Тайвань – 27-е, Франция – 33-е, Испания – 38-е, Египет – 135-е, а Россия – 66-е.
Отчёт, основанный на опросе американской исследовательской компании Gallup, также показал, что уровень счастья коррелирует с ожидаемой вероятностью возвращения потерянного кошелька. Респонденты из стран Северной Европы, занимающих высокие места в рейтингах счастья, возлагали большие надежды на возвращение утерянных кошельков. При составлении рейтинга по типу людей, от которых ожидают возвращения кошелька, Япония заняла 36-е место по показателю «от соседей», 26-е место по показателю «от незнакомцев» и 34-е место по показателю «от полиции».
Фотография к заголовку: PIXTA