Сезон дождей 2025 года в Японии: чего можно ожидать в это время года?Общество Стихийные бедствия
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Прошлогодний сезон дождей (2024 год) начался по всей стране на одну-две недели позже средних показателей (светло-голубые полосы), а в районах к востоку от северного Кюсю он распространился в течение одной недели с 17 июня. При этом он закончился в обычные сроки, или даже раньше обычного, из-за чего он продолжался меньше средних сроков.
В среднем сезон дождей (цую) начинается в начале июня на севере Кюсю и в регионе Канто-Косин, включая Токио, Осаку, Нагою и Фукуоку, и заканчивается около 20 июля. На севере Кюсю за этот период выпадает в среднем 500-600 мм осадков, а в Канто-Косин и Токай – около 300 мм.
Количество осадков меняется из года в год
На графике ниже мы показали количество осадков в регионах Канто-Косин и Хокурику последние 30 лет по сравнению со средним значением (100%). Оно каждый год разное, и в 1990 году, например, в сезон дождей выпало всего 50% от среднего значения. И наоборот, 2020 году сезон дождей закончился поздно, 1 августа, и осадков выпало в 1,7 раза больше нормы.
Количество выпадающих осадков часто увеличивается ближе к концу сезона дождей, и в этот период следует проявлять особенную осторожность, поскольку из-за сильных ливней реки выходят из берегов и происходят оползни. В 2024 году большое количество тёплых воздушных масс столкнулись с холодным воздухом, создав сезонный фронт дождей, который оставался в регионе Тохоку и вызвал рекордные осадки, в основном около 25 июля в префектурах Ямагата и Акита, вызвав серию речных наводнений, причинивших крупный ущерб признанных серьёзным бедствием.
Фотография к заголовку: PIXTA
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