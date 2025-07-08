Малые и средние предприятия массово переносят штаб-квартиры из Токио: рост цен на землю и обострение конкуренции за кадры

Всё больше малых и средних предприятий переносят свои штаб-квартиры или основные функции в другие префектуры. Особенно заметно количество компаний, покидающих Токио. После окончания пандемии COVID-19 ожидался возврат от удаленной работы в центр города, однако из-за роста цен на землю и обострения конкуренции за персонал отток из столичного центра только ускорился.

По данным исследования Tokyo Shoko Research, в 2024 финансовом году 16 271 компания перенесла штаб-квартиру в другие префектуры – на 18,7% больше, чем годом ранее. Компании с капиталом свыше 10 млн йен составили 20%, с капиталом менее 10 млн йен – 80%. По отраслям лидируют сфера услуг, IT-индустрия и розничная торговля. Эти отрасли легче переносить, в отличие от обрабатывающих производств с заводами.

По префектурам наибольший отток показал Токио — 1158 компаний покинули столицу больше, чем прибыло. Это значительное ускорение по сравнению с предыдущим годом (631 компания). Лидером по притоку стала префектура Сайтама с превышением в 250 компаний, следом идут Тиба и Канагава. Очевидна тенденция перетока из столицы в соседние префектуры.

Представитель Shoko Research объясняет: «В Токио слишком высокая арендная плата, которую сложно компенсировать доходами. Даже после завершения пандемии компании продолжают уходить из центра, используя возможности удаленной работы». Хотя в Токио богатый спрос на товары и услуги, а также кадровые ресурсы, конкуренция крайне жесткая. «Малые и средние предприятия всё чаще осваивают региональные рынки и ищут кадры в регионах».

Пять префектур, лидирующих по притоку штаб-квартир и головных функций

Место Префектура Количество 1-е Сайтама 250 2-е Тиба 192 3-е Канагава 172 4-е Гумма, Нагано 95 6-е Ибараки 88

Источник: Tokyo Shoko Research

Пять префектур, лидирующих по оттоку штаб-квартир и головных функций

Место Префектура Количество 1-е Токио 1158 2-е Осака 264 3-е Айти 20 4-е Фукусима 10 5-е Тоттори 8

Источник: Tokyo Shoko Research

По регионам наибольший приток показал Кюсю – 148 компаний. Этому способствовало размещение завода тайваньской TSMC (крупнейшего в мире контрактного производителя полупроводников) в префектуре Кумамото, что привлекло предприятия обрабатывающей промышленности и IT-сферы по всему региону. На втором месте регион Тюбу (147 компаний) с развитой обрабатывающей промышленностью, где работают такие гиганты, как Toyota Motor и Suzuki.

Материалы

Tokyo Shoko Research «Исследование переноса головных функций компаний в 2024 финансовом году»

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