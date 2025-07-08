Малые и средние предприятия массово переносят штаб-квартиры из Токио: рост цен на землю и обострение конкуренции за кадры

Малые и средние предприятия массово переносят штаб-квартиры из Токио: рост цен на землю и обострение конкуренции за кадрыЭкономика
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По данным исследования Tokyo Shoko Research, в 2024 финансовом году 16 271 компания перенесла штаб-квартиру в другие префектуры – на 18,7% больше, чем годом ранее. Компании с капиталом свыше 10 млн йен составили 20%, с капиталом менее 10 млн йен – 80%. По отраслям лидируют сфера услуг, IT-индустрия и розничная торговля. Эти отрасли легче переносить, в отличие от обрабатывающих производств с заводами.
По префектурам наибольший отток показал Токио — 1158 компаний покинули столицу больше, чем прибыло. Это значительное ускорение по сравнению с предыдущим годом (631 компания). Лидером по притоку стала префектура Сайтама с превышением в 250 компаний, следом идут Тиба и Канагава. Очевидна тенденция перетока из столицы в соседние префектуры.
Представитель Shoko Research объясняет: «В Токио слишком высокая арендная плата, которую сложно компенсировать доходами. Даже после завершения пандемии компании продолжают уходить из центра, используя возможности удаленной работы». Хотя в Токио богатый спрос на товары и услуги, а также кадровые ресурсы, конкуренция крайне жесткая. «Малые и средние предприятия всё чаще осваивают региональные рынки и ищут кадры в регионах».
Пять префектур, лидирующих по притоку штаб-квартир и головных функций
|Место
|Префектура
|Количество
|1-е
|Сайтама
|250
|2-е
|Тиба
|192
|3-е
|Канагава
|172
|4-е
|Гумма, Нагано
|95
|6-е
|Ибараки
|88
Источник: Tokyo Shoko Research
Пять префектур, лидирующих по оттоку штаб-квартир и головных функций
|Место
|Префектура
|Количество
|1-е
|Токио
|1158
|2-е
|Осака
|264
|3-е
|Айти
|20
|4-е
|Фукусима
|10
|5-е
|Тоттори
|8
Источник: Tokyo Shoko Research
По регионам наибольший приток показал Кюсю – 148 компаний. Этому способствовало размещение завода тайваньской TSMC (крупнейшего в мире контрактного производителя полупроводников) в префектуре Кумамото, что привлекло предприятия обрабатывающей промышленности и IT-сферы по всему региону. На втором месте регион Тюбу (147 компаний) с развитой обрабатывающей промышленностью, где работают такие гиганты, как Toyota Motor и Suzuki.
Материалы
- Tokyo Shoko Research «Исследование переноса головных функций компаний в 2024 финансовом году»
Фотография к заголовку: PIXTA