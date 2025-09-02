Будущее онкологии в Японии: к 2040 году ожидается нехватка около 5000 абдоминальных хирургов

К 2040 году число онкологических пациентов увеличится на 3% по сравнению с текущими показателями. При этом потребность в хирургических операциях снизится на 5%, однако количество врачей-хирургов будет сокращаться гораздо быстрее.

Такие прогнозы содержатся в докладе, подготовленном экспертной группой Министерства здравоохранения, труда и благосостояния.

Экспертная группа министерства по вопросам организации онкологической помощи составила прогноз спроса на лечение рака и возможностей системы здравоохранения к 2040 году на основе различных данных.

По прогнозам, количество впервые диагностированных случаев рака, которое в настоящее время составляет 1,025 миллиона человек, к 2040 году увеличится на 3% до 1,055 миллиона, а затем начнёт постепенно снижаться на фоне уменьшения населения из-за старения общества.

Ситуация по префектурам неоднородна: в региональных центрах и малонаселённых районах к 2040 году ожидается снижение, а рост прогнозируется лишь в 16 префектурах, в основном в крупных городских центрах. В Токио и Окинаве прогнозируется рост свыше 10%, тогда как в префектуре Акита — падение более чем на 10%.

В настоящее время в лечении онкологических заболеваний преобладают три метода — хирургическое вмешательство, лучевая терапия и лекарственная терапия. Однако в будущем ожидается рост применения лучевой и лекарственной терапии.

По расчётам, количество пациентов, перенесших первичные операции, составит 465 тысяч человек в 2025 году и снизится примерно на 5% до 440 тысяч к 2040 году.

Причиной сокращения операций называют уменьшение числа хирургических вмешательств среди людей трудоспособного возраста (15–64 года).

Количество молодых абдоминальных хирургов за 10 лет сократилось на 15%

Несмотря на снижение потребности в операциях, число врачей, выполняющих онкологические операции, будет сокращаться гораздо более быстрыми темпами.

Особенно заметно сокращение числа абдоминальных хирургов: в 2022 году их насчитывалось около 19 тысяч, что на 10% меньше, чем десятилетие назад.

Среди молодых врачей до 40 лет сокращение ещё более значительное, оно составило 15%.

Эксперты объясняют это нежеланием молодых специалистов работать в сложных условиях, включающих многочасовые операции и экстренные вызовы в выходные и ночные часы.

По расчётам экспертной группы, при сохранении текущей ситуации число врачей Японского общества абдоминальной хирургии (младше 65 лет) сократится с 15 200 человек в 2025 году до 9 200 в 2040 году — то есть на 39%.

С учётом будущих потребностей в хирургических операциях ожидается нехватка примерно 5200 специалистов.

Материалы

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния «Экспертная группа по вопросам организации системы онкологической помощи»

Фотография к заголовку: PIXTA