Как жители Японии относятся к процессу старения? Среди наибольших поводов для беспокойства – седина и ухудшение зрения

Все мы в какой-то момент замечаем возрастные изменения своей внешности, и не все из них нас радуют. Как в Японии относятся к процессу старения?

В ходе анкетного опроса, проведенного в июле исследовательской компанией MyVoice, получившей 11 551 ответ, 55,7% респондентов сказали, что ощущение собственного старения вызывает у них отторжение, тогда как 21,4%, более чем вдвое меньше, «принимают это».

29% людей хотят выглядеть на свой реальный возраст, а 55% хотят выглядеть моложе своих лет.

На вопрос о том, какие вязанные со старением физические и психические изменения их беспокоят (допускалось несколько вариантов ответа), чаще всего отмечали состояние волос (53,7%) и зрения (возрастная дальнозоркость, 52,7%), а также морщины на лице (40,1%).

Примерно 30% людей занимаются активностью, призванной бороться с возрастными изменениями. В качестве таких мер 40,0% из них указали использование средств по уходу за кожей для предотвращения старения, и примерно по 36% отметили ходьбу пешком, регулярные медицинские осмотры и уход за зубами.

