Выборы лидера ЛДП пройдут 4 октября: полноформатное голосование с участием рядовых членов партии

Выборы президента ЛДП 2025 года

Всего лишь год прошёл с момента выборов лидера партии в 2024 году. Кому доверят возрождение ЛДП, оказавшейся в меньшинстве в обеих палатах парламента?

В связи с заявлением премьер-министра Исиба Сигэру об отставке ЛДП проведёт внеочередные выборы лидера партии по схеме «объявление 22-го числа, голосование 4 октября». Несколько депутатов, которые уже участвовали в выборах лидера партии в 2024 году, проявляют готовность вновь выставить свои кандидатуры.

Выборы лидера партии проводятся по «полноформатной схеме»: 295 голосов депутатов парламента (один человек — один голос) плюс равное количество голосов – 295, распределяемых пропорционально результатам голосования примерно миллиона членов и сторонников партии по всей стране. Новым лидером партии становится тот, кто наберёт абсолютное большинство – 296 голосов. Поскольку голоса рядовых членов партии составляют половину от общего числа, преимущество получают кандидаты, близкие к общественному мнению и пользующиеся широкой известностью.

Если в первом туре никто не получает абсолютного большинства, проводится второй тур между двумя лидирующими кандидатами. Во втором туре борьба идёт за 342 голоса: 295 голосов депутатов парламента плюс по одному голосу от каждого префектурального отделения партии (47 голосов), поэтому вес парламентских голосов возрастает по сравнению с первым туром. Ключевым фактором становится то, как привлечь голоса сторонников кандидатов, занявших третье и более низкие места и не прошедших во второй тур.

На предыдущих выборах лидера партии в 2024 году во второй тур вышли Такаити Санаэ, набравшая 181 голос (72 голоса депутатов, 109 голосов членов и сторонников партии), и Исиба Сигэру со 154 голосами (46 голосов депутатов, 108 голосов членов и сторонников партии). В итоге Исиба одержал победу с преимуществом в 21 голос.

Фотография к заголовку: Коидзуми Синдзиро (второй справа) и другие участники после завершения второго тура выборов лидера партии в 2024 году, 27 сентября, штаб-квартира партии в районе Нагата-тё, Токио (Jiji Press)