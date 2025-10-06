Такаити Санаэ: хронология пути к посту первой женщины-председателя Либерально-демократической партии

Политика

Япония неизменно занимает низкие позиции в индексе гендерного неравенства Всемирного экономического форума. Особенно слабы показатели в политической сфере. Однако теперь, спустя 70 лет с момента основания ЛДП, в партии наконец появилась первая женщина-лидер.
  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Путь к посту председателя

Апрель 1984  После окончания факультета менеджмента Университета Кобе поступает в Институт управления и политики Мацусита

Октябрь 1986  Сотрудник Конгресса США

Октябрь 1989  Становится телеведущей на коммерческом телевидении

Июль 1993  Впервые избрана в палату представителей как независимый кандидат

Такаити получает депутатский значок при первом прибытии в парламент (Jiji Press)
Такаити получает депутатский значок при первом прибытии в парламент (Jiji Press)

Декабрь 1994  Вступает в Новую прогрессивную партию

Декабрь 1996  Вступает в Либерально-демократическую партию

Ноябрь 2003  Проигрывает на выборах в палату представителей

Сентябрь 2005  Баллотируется на выборах в палату представителей как политический соперник противников приватизации почты, возвращается в национальную политику

Сентябрь 2006  Впервые входит в кабинет министров первого правительства Абэ Синдзо как министр по делам Окинавы и северных территорий

Такаити Санаэ и Абэ Синдзо (Reuters)
Такаити Санаэ и Абэ Синдзо (Reuters)

15 августа 2007  Единственная в кабинете посещает храм Ясукуни в День памяти окончания войны. Поднимается в главный зал и оставляет запись «Государственный министр Такаити Санаэ»

Такаити посещает святилище Ясукуни как член кабинета (Reuters)
Такаити посещает святилище Ясукуни как член кабинета (Reuters)

Декабрь 2012  Назначена первой женщиной-председателем Совета по разработке политики партии во втором правительстве Абэ Синдзо

Слева направо: Нода Сэйко, генеральный секретарь по общим вопросам, Комура Масахико, вице-председатель, Абэ Синдзо, председатель, Исиба Сигэру, генеральный секретарь, Такаити Санаэ, председатель Совета по разработке политики, Кавамура Такэо, председатель избирательной комиссии. 25 декабря 2012 (Reuters)
Слева направо: Нода Сэйко, генеральный секретарь по общим вопросам, Комура Масахико, вице-председатель, Абэ Синдзо, председатель, Исиба Сигэру, генеральный секретарь, Такаити Санаэ, председатель Совета по разработке политики, Кавамура Такэо, председатель избирательной комиссии. 25 декабря 2012 (Reuters)

Сентябрь 2014  Входит в реорганизованный второй кабинет Абэ как министр внутренних дел и коммуникаций

Под лозунгом «Общество, где женщины могут преуспевать» в кабинет вошли пять женщин. Окружая премьер-министра Абэ Синдзо в центре, слева направо: Обути Юко, министр экономики, торговли и промышленности, Аримура Харуко, министр по делам женщин, Мацусима Мидори, министр юстиции, Яматани Эрико, министр по вопросам похищений, Такаити Санаэ, министр внутренних дел и коммуникаций (Reuters)
Под лозунгом «Общество, где женщины могут преуспевать» в кабинет вошли пять женщин. Окружая премьер-министра Абэ Синдзо в центре, слева направо: Обути Юко, министр экономики, торговли и промышленности, Аримура Харуко, министр по делам женщин, Мацусима Мидори, министр юстиции, Яматани Эрико, министр по вопросам похищений, Такаити Санаэ, министр внутренних дел и коммуникаций (Reuters)

Октябрь 2018  Председатель комитета по управлению палатой представителей

Сентябрь 2019  Второй срок на посту министра внутренних дел и коммуникаций

Сентябрь 2021  Впервые баллотируется на пост председателя партии, занимает третье место из четырёх кандидатов

Первое участие в выборах председателя партии в 2021 году (Reuters)
Первое участие в выборах председателя партии в 2021 году (Reuters)

Октябрь 2021  Второй срок на посту председателя Совета по разработке политики

Август 2022  Министр экономической безопасности

Сентябрь 2024  Занимает первое место в первом туре выборов председателя партии, но проигрывает Исибе Сигэру во втором туре

Второй тур выборов председателя партии 2024 года (Jiji Press)
Второй тур выборов председателя партии 2024 года (Jiji Press)

Октябрь 2025  Третье участие в выборах председателя партии. Побеждает Коидзуми Синдзиро во втором туре и становится первой женщиной-председателем

Такаити Санаэ и Коидзуми Синдзиро пожимают руки после второго тура голосования (Reuters)
Такаити Санаэ и Коидзуми Синдзиро пожимают руки после второго тура голосования (Reuters)

Биографическая справка

  • Дата рождения / возраст:  7 марта 1961 года / 64 года
  • Место рождения:  префектура Нара
  • Образование:  факультет менеджмента Университета Кобе, Институт управления и политики Мацусита
  • Избирательный округ / количество избраний:  2-й округ Нара / 10 раз (впервые избрана в 1993 году на выборах в палату представителей как независимый кандидат. После членства в бывшей Новой прогрессивной партии вступила в ЛДП в 1996 году)
  • Фракция:  не принадлежит
  • Личная жизнь:  страстная поклонница бейсбольной команды «Хансин тайгерс». В трудные моменты слушает песню «ALONE» группы B’z, чтобы поднять настроение. Член «Ассоциации членов парламента, любящих рамэн», публикует фотографии домашнего рамэна в социальных сетях.

Фотография к заголовку: впервые за 70 лет со дня основания партии женщина заняла кресло председателя (Reuters)

Такаити Санаэ ЛДП