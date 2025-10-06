Такаити Санаэ: хронология пути к посту первой женщины-председателя Либерально-демократической партии

Япония неизменно занимает низкие позиции в индексе гендерного неравенства Всемирного экономического форума. Особенно слабы показатели в политической сфере. Однако теперь, спустя 70 лет с момента основания ЛДП, в партии наконец появилась первая женщина-лидер.

Путь к посту председателя

Апрель 1984 После окончания факультета менеджмента Университета Кобе поступает в Институт управления и политики Мацусита

Октябрь 1986 Сотрудник Конгресса США

Октябрь 1989 Становится телеведущей на коммерческом телевидении

Июль 1993 Впервые избрана в палату представителей как независимый кандидат



Такаити получает депутатский значок при первом прибытии в парламент (Jiji Press)

Декабрь 1994 Вступает в Новую прогрессивную партию

Декабрь 1996 Вступает в Либерально-демократическую партию

Ноябрь 2003 Проигрывает на выборах в палату представителей

Сентябрь 2005 Баллотируется на выборах в палату представителей как политический соперник противников приватизации почты, возвращается в национальную политику

Сентябрь 2006 Впервые входит в кабинет министров первого правительства Абэ Синдзо как министр по делам Окинавы и северных территорий



Такаити Санаэ и Абэ Синдзо (Reuters)

15 августа 2007 Единственная в кабинете посещает храм Ясукуни в День памяти окончания войны. Поднимается в главный зал и оставляет запись «Государственный министр Такаити Санаэ»



Такаити посещает святилище Ясукуни как член кабинета (Reuters)

Декабрь 2012 Назначена первой женщиной-председателем Совета по разработке политики партии во втором правительстве Абэ Синдзо



Слева направо: Нода Сэйко, генеральный секретарь по общим вопросам, Комура Масахико, вице-председатель, Абэ Синдзо, председатель, Исиба Сигэру, генеральный секретарь, Такаити Санаэ, председатель Совета по разработке политики, Кавамура Такэо, председатель избирательной комиссии. 25 декабря 2012 (Reuters)

Сентябрь 2014 Входит в реорганизованный второй кабинет Абэ как министр внутренних дел и коммуникаций



Под лозунгом «Общество, где женщины могут преуспевать» в кабинет вошли пять женщин. Окружая премьер-министра Абэ Синдзо в центре, слева направо: Обути Юко, министр экономики, торговли и промышленности, Аримура Харуко, министр по делам женщин, Мацусима Мидори, министр юстиции, Яматани Эрико, министр по вопросам похищений, Такаити Санаэ, министр внутренних дел и коммуникаций (Reuters)

Октябрь 2018 Председатель комитета по управлению палатой представителей

Сентябрь 2019 Второй срок на посту министра внутренних дел и коммуникаций

Сентябрь 2021 Впервые баллотируется на пост председателя партии, занимает третье место из четырёх кандидатов



Первое участие в выборах председателя партии в 2021 году (Reuters)

Октябрь 2021 Второй срок на посту председателя Совета по разработке политики

Август 2022 Министр экономической безопасности

Сентябрь 2024 Занимает первое место в первом туре выборов председателя партии, но проигрывает Исибе Сигэру во втором туре



Второй тур выборов председателя партии 2024 года (Jiji Press)

Октябрь 2025 Третье участие в выборах председателя партии. Побеждает Коидзуми Синдзиро во втором туре и становится первой женщиной-председателем



Такаити Санаэ и Коидзуми Синдзиро пожимают руки после второго тура голосования (Reuters)

Биографическая справка

Дата рождения / возраст: 7 марта 1961 года / 64 года

7 марта 1961 года / 64 года Место рождения: префектура Нара

префектура Нара Образование: факультет менеджмента Университета Кобе, Институт управления и политики Мацусита

факультет менеджмента Университета Кобе, Институт управления и политики Мацусита Избирательный округ / количество избраний: 2-й округ Нара / 10 раз (впервые избрана в 1993 году на выборах в палату представителей как независимый кандидат. После членства в бывшей Новой прогрессивной партии вступила в ЛДП в 1996 году)

2-й округ Нара / 10 раз (впервые избрана в 1993 году на выборах в палату представителей как независимый кандидат. После членства в бывшей Новой прогрессивной партии вступила в ЛДП в 1996 году) Фракция: не принадлежит

не принадлежит Личная жизнь: страстная поклонница бейсбольной команды «Хансин тайгерс». В трудные моменты слушает песню «ALONE» группы B’z, чтобы поднять настроение. Член «Ассоциации членов парламента, любящих рамэн», публикует фотографии домашнего рамэна в социальных сетях.

Фотография к заголовку: впервые за 70 лет со дня основания партии женщина заняла кресло председателя (Reuters)