Такаити Санаэ: хронология пути к посту первой женщины-председателя Либерально-демократической партии

Такаити Санаэ: хронология пути к посту первой женщины-председателя Либерально-демократической партииПолитика
Путь к посту председателя
Апрель 1984 После окончания факультета менеджмента Университета Кобе поступает в Институт управления и политики Мацусита
Октябрь 1986 Сотрудник Конгресса США
Октябрь 1989 Становится телеведущей на коммерческом телевидении
Июль 1993 Впервые избрана в палату представителей как независимый кандидат
Декабрь 1994 Вступает в Новую прогрессивную партию
Декабрь 1996 Вступает в Либерально-демократическую партию
Ноябрь 2003 Проигрывает на выборах в палату представителей
Сентябрь 2005 Баллотируется на выборах в палату представителей как политический соперник противников приватизации почты, возвращается в национальную политику
Сентябрь 2006 Впервые входит в кабинет министров первого правительства Абэ Синдзо как министр по делам Окинавы и северных территорий
15 августа 2007 Единственная в кабинете посещает храм Ясукуни в День памяти окончания войны. Поднимается в главный зал и оставляет запись «Государственный министр Такаити Санаэ»
Декабрь 2012 Назначена первой женщиной-председателем Совета по разработке политики партии во втором правительстве Абэ Синдзо
Сентябрь 2014 Входит в реорганизованный второй кабинет Абэ как министр внутренних дел и коммуникаций
Октябрь 2018 Председатель комитета по управлению палатой представителей
Сентябрь 2019 Второй срок на посту министра внутренних дел и коммуникаций
Сентябрь 2021 Впервые баллотируется на пост председателя партии, занимает третье место из четырёх кандидатов
Октябрь 2021 Второй срок на посту председателя Совета по разработке политики
Август 2022 Министр экономической безопасности
Сентябрь 2024 Занимает первое место в первом туре выборов председателя партии, но проигрывает Исибе Сигэру во втором туре
Октябрь 2025 Третье участие в выборах председателя партии. Побеждает Коидзуми Синдзиро во втором туре и становится первой женщиной-председателем
Биографическая справка
- Дата рождения / возраст: 7 марта 1961 года / 64 года
- Место рождения: префектура Нара
- Образование: факультет менеджмента Университета Кобе, Институт управления и политики Мацусита
- Избирательный округ / количество избраний: 2-й округ Нара / 10 раз (впервые избрана в 1993 году на выборах в палату представителей как независимый кандидат. После членства в бывшей Новой прогрессивной партии вступила в ЛДП в 1996 году)
- Фракция: не принадлежит
- Личная жизнь: страстная поклонница бейсбольной команды «Хансин тайгерс». В трудные моменты слушает песню «ALONE» группы B’z, чтобы поднять настроение. Член «Ассоциации членов парламента, любящих рамэн», публикует фотографии домашнего рамэна в социальных сетях.
Фотография к заголовку: впервые за 70 лет со дня основания партии женщина заняла кресло председателя (Reuters)