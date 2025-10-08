Новый состав руководства Либерально-демократической партии (октябрь 2025 г.)

7 октября был сформирован исполнительный орган под руководством нового председателя ЛДП Такаити Санаэ. В состав вошли три человека из фракции Асо, поддержавшей её на выборах председателя, что позволило создать консервативную команду единомышленников.

English

日本語

简体字

繁體字

Français

Español

العربية

Русский