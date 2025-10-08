Новый состав руководства Либерально-демократической партии (октябрь 2025 г.)Политика
Возраст указан на 7 октября 2025 г. После символа «·» приведены основные сведения о карьере.
Вице-председатель: Асо Таро, фракция Асо
Асо Таро, 85 лет / Палата представителей, Фукуока / избирался 15 раз
- Министр иностранных дел, генеральный секретарь партии, премьер-министр, министр финансов, вице-премьер, верховный советник
- Дед – бывший премьер-министр Ёсида Сигэру, жена — старшая сестра генерального секретаря Судзуки Сюнъити (дочь покойного премьер-министра Судзуки Дзэнко)
- Участник Олимпиады-1976 в Монреале по стендовой стрельбе
Генеральный секретарь: Судзуки Сюнъити, фракция Асо
Судзуки Сюнъити, 72 года / ЛДП / Палата представителей, Иватэ / избирался 11 раз
- Сотрудник Национальной федерации рыболовецких кооперативов, секретарь в Палате представителей. Министр окружающей среды, министр по делам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, председатель Исполнительного совета ЛДП, министр финансов
- Отец — бывший премьер-министр Судзуки Дзэнко. Сестра — супруга вице-председателя Асо Таро
Председатель Исполнительного совета: Аримура Харуко, фракция Асо
Аримура Харуко, 55 лет / Палата советников, пропорциональное представительство / избиралась 5 раз
- Сотрудница McDonald’s Japan. Глава женского бюро партии, министр по делам расширения возможностей женщин
- Будучи председателем общего собрания депутатов обеих палат, инициировала процедуру голосования по вопросу досрочного проведения выборов председателя, что в итоге привело к отставке премьер-министра Исиба Сигэру
Председатель Совета по политическим вопросам: Кобаяси Такаюки, бывшая фракция Никай
Кобаяси Такаюки, 50 лет / Палата представителей, Тиба / избирался 5 раз
- Сотрудник Министерства финансов. Министр экономической безопасности
- Баллотировался на выборах председателя ЛДП в сентябре 2024 г., занял 5-е место из 9 кандидатов в первом туре. На нынешних выборах председателя также показал слабый результат, получив лишь 59 голосов в первом туре
Председатель Комитета по избирательным кампаниям: Фуруя Кэйдзи, внефракционный
Фуруя Кэйдзи, 72 года / Палата представителей, Гифу / избирался 12 раз
- Сотрудник страховой компании, секретарь министра иностранных дел Абэ Синтаро. Председатель Национальной комиссии общественной безопасности, председатель Комитета партии по избирательным кампаниям, председатель Комитета по управлению Палаты представителей
Фотография к заголовку: (слева направо) Фуруя Кэйдзи, председатель Комитета по избирательным кампаниям; Аримура Харуко, председатель Исполнительного совета; Асо Таро, вице-председатель; Такаити Санаэ, председатель; Судзуки Сюнъити, генеральный секретарь; Кобаяси Такаюки, председатель Совета по политическим вопросам (7 октября, штаб-квартира ЛДП) (Jiji Press)