Новый состав руководства Либерально-демократической партии (октябрь 2025 г.)

Политика

7 октября был сформирован исполнительный орган под руководством нового председателя ЛДП Такаити Санаэ. В состав вошли три человека из фракции Асо, поддержавшей её на выборах председателя, что позволило создать консервативную команду единомышленников.
Возраст указан на 7 октября 2025 г. После символа «·» приведены основные сведения о карьере.

Вице-председатель: Асо Таро, фракция Асо

Асо Таро, 85 лет / Палата представителей, Фукуока / избирался 15 раз

  • Министр иностранных дел, генеральный секретарь партии, премьер-министр, министр финансов, вице-премьер, верховный советник
  • Дед – бывший премьер-министр Ёсида Сигэру, жена — старшая сестра генерального секретаря Судзуки Сюнъити (дочь покойного премьер-министра Судзуки Дзэнко)
  • Участник Олимпиады-1976 в Монреале по стендовой стрельбе

Генеральный секретарь: Судзуки Сюнъити, фракция Асо

Судзуки Сюнъити, 72 года / ЛДП / Палата представителей, Иватэ / избирался 11 раз

  • Сотрудник Национальной федерации рыболовецких кооперативов, секретарь в Палате представителей. Министр окружающей среды, министр по делам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, председатель Исполнительного совета ЛДП, министр финансов
  • Отец — бывший премьер-министр Судзуки Дзэнко. Сестра — супруга вице-председателя Асо Таро

Председатель Исполнительного совета: Аримура Харуко, фракция Асо

Аримура Харуко, 55 лет / Палата советников, пропорциональное представительство / избиралась 5 раз

  • Сотрудница McDonald’s Japan. Глава женского бюро партии, министр по делам расширения возможностей женщин
  • Будучи председателем общего собрания депутатов обеих палат, инициировала процедуру голосования по вопросу досрочного проведения выборов председателя, что в итоге привело к отставке премьер-министра Исиба Сигэру

Председатель Совета по политическим вопросам: Кобаяси Такаюки, бывшая фракция Никай

Кобаяси Такаюки, 50 лет / Палата представителей, Тиба / избирался 5 раз

  • Сотрудник Министерства финансов. Министр экономической безопасности
  • Баллотировался на выборах председателя ЛДП в сентябре 2024 г., занял 5-е место из 9 кандидатов в первом туре. На нынешних выборах председателя также показал слабый результат, получив лишь 59 голосов в первом туре

Председатель Комитета по избирательным кампаниям: Фуруя Кэйдзи, внефракционный

Фуруя Кэйдзи, 72 года / Палата представителей, Гифу / избирался 12 раз

  • Сотрудник страховой компании, секретарь министра иностранных дел Абэ Синтаро. Председатель Национальной комиссии общественной безопасности, председатель Комитета партии по избирательным кампаниям, председатель Комитета по управлению Палаты представителей

Фотография к заголовку: (слева направо) Фуруя Кэйдзи, председатель Комитета по избирательным кампаниям; Аримура Харуко, председатель Исполнительного совета; Асо Таро, вице-председатель; Такаити Санаэ, председатель; Судзуки Сюнъити, генеральный секретарь; Кобаяси Такаюки, председатель Совета по политическим вопросам (7 октября, штаб-квартира ЛДП) (Jiji Press)

политика ЛДП