Путь Ниппон исин-но кай (Партии инноваций Японии): в основе – непоколебимая решимость реализовать концепцию столичного округа Осака

Партия Ниппон исин-но кай (Партия инноваций Японии), берущая начало от региональной партии Осака исин-но кай (Общество инноваций Осаки), основанной в 2010 году под лозунгом «Концепция столичного округа Осака», выстояла, пройдя через череду расколов и слияний. Приблизит ли вступление в коалиционное правительство с Либерально-демократической партией реализацию заветной идеи столичного округа? Вспомним путь Ниппон исин-но кай.

Отправная точка – избрание Хасимото губернатором префектуры



Хасимото Тору (в первом ряду слева) и Мацуи Итиро (в первом ряду справа) ликуют, получив известие о своей победе на выборах мэра и губернатора Осаки (27 ноября 2011 г., Jiji Press)

Январь 2008 г. На выборах губернатора префектуры Осака победил телезвезда и адвокат Хасимото Тору. На тот момент это был самый молодой губернатор в истории, ему было 38 лет.

Апрель 2010 г. Учреждена региональная партия Осака исин-но кай (Общество инноваций Осаки), выступавшая за «Концепцию столичного округа Осака», прежде всего силами вышедших из фракции ЛДП депутатов префектурального собрания Осаки. Лидером стал губернатор Хасимото Тору.

Октябрь 2011 г. Двойные выборы губернатора префектуры Осака и мэра города Осака. Хасимото Тору, досрочно оставив пост губернатора, избран мэром Осаки; губернатором префектуры стал Мацуи Итиро.

Сентябрь 2012 г. Создана общеяпонская Ниппон исин-но кай (Партия инноваций Японии).

Май 2013 г. Сопредседатель партии, мэр Осаки Хасимото Тору заявил в контексте проблемы «женщин для утешения», что «в то время это было необходимо для поддержания дисциплины в армии», вызвав резкую негативную реакцию в Китае и Республике Корея.

Сентябрь 2014 г. Слияние с Юи-но то (Партией единства)» и создание Исин-но то (Партии обновления).

Отклонение концепции столичного округа Осака на референдуме

Май 2015 г. Референдум в городе Осака по вопросу «Концепции столичного округа Осака»: «за» – 694 844, «против» – 705 585; проект отклонён с разницей в 10 741 голос. Хасимото Тору объявил об уходе из политики.

Август 2015 г. Хасимото Тору и Мацуи Итиро заявили об уходе из Партии обновления (Исин но то).

Август 2015 г. Создана общеяпонская партия Осака исин-но кай (Общество инноваций Осаки).

Ноябрь 2015 г. Двойные выборы губернатора префектуры Осака и мэра города Осака. Мацуи Итиро переизбран губернатором; мэром стал Ёсимура Хирофуми, депутат Палаты представителей и преемник, обозначенный Хасимото Тору.

Август 2016 г. В целях общенационального расширения влияния партия приняла название Ниппон исин-но кай(Партия инноваций Японии).

Концепция столичного округа Осака отклонена и на втором референдуме

Апрель 2019 г. Ради повторного референдума проведены «перекрёстные» двойные выборы: Ёсимура Хирофуми стал губернатором префектуры Осака, Мацуи Итиро — мэром города Осака.

Ноябрь 2020 г. Второй референдум в городе Осака по «Концепции столичного округа Осака»: «за» – 675 829, «против» – 692 996; проект вновь отклонён, разница – 17 167 голосов. Мэр Мацуи Итиро объявил, что по окончании срока уйдёт из политики.



Мэр Осаки Мацуи (справа) и губернатор Осаки Ёсимура проводят пресс-конференцию после второго отклонения плана развития мегаполиса (1 ноября 2020 г., Jiji Press)

Сентябрь 2025 г. Ниппон исин-но кай Ниппон исин-но кай (Партия инноваций Японии) представила основные положения законопроекта о «второй столице», включённого в программу на выборы в верхнюю палату: при условии «устранения дублирования административных функций» предусматриваются передача части налоговых источников из центра на места и особые меры, включая частичный перенос функций парламента и центральных министерств.

Октябрь 2025 г. Либерально-демократическая партия и Ниппон исин-но кай (Партия инноваций Японии) начали политические консультации с прицелом на формирование коалиции.



Ёсимура Хирофуми (слева), лидер Ниппон исин-но кай, и Такаити Санаэ, председатель Либерально-демократической партии, встречаются в парламенте 15 октября 2025 года (Jiji Press)

Фотография к заголовку: Генеральный секретарь Мацуи Итиро (губернатор префектуры Осака), представитель Хасимото Тору (мэр префектуры Осака) и председатель Совета по политическим исследованиям Ёсимура Хирофуми проводят пресс-конференцию после учредительного съезда новой национальной политической партии, Осака исин-но кай (Общество инноваций Осаки) (Jiji Press, 31 октября 2015 г.: названия партий отражают реалии своего времени)