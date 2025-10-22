Кабинет Такаити Санаэ: десять новых министров, две женщины

Лидер Либерально-демократической партии Такаити Санаэ была избрана 104-м премьер-министром; вечером того же дня был сформирован её кабинет.

Возраст указан по состоянию на 21 октября 2025 года. После символа «・» приведены основные сведения о карьере.

Премьер-министр: Такаити Санаэ, внефракционная

Такаити Санаэ, 64 года / Палата представителей, Нара / избиралась 10 раз

Выпускница Академии политики и экономики Мацусита; министр экономической безопасности; министр по особым поручениям; министр по внутренним делам и коммуникациям; председатель комитета ЛДП по исследованию политики

Министр внутренних дел и коммуникаций: Хаяси Ёсимаса, бывш. фракция Кисиды

Хаяси Ёсимаса, 64 года / Палата представителей, Ямагути / избирался 2 раза в нижнюю и 5 раз в верхнюю палату

Сотрудник Mitsui & Co.; помощник сенатора США по международным вопросам; министр обороны; министр по особым поручениям (экономика и финансы); министр сельского, лесного и рыбного хозяйства; министр образования, культуры, спорта, науки и технологий; министр иностранных дел; главный секретарь кабинета

Сын Хаяси Ёсиро, занимавшего посты министра финансов и министра здравоохранения

Один из пяти кандидатов на пост лидера партии

Министр юстиции: Хирагути Хироси, бывш. фракция Мотэги

Хирагути Хироси, 77 лет / Палата представителей, Хиросима / избирался 6 раз

Сотрудник Министерства строительства (ныне Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма); заместитель министра окружающей среды; заместитель министра юстиции; председатель комитета нижней палаты по сельскому, лесному и рыбному хозяйству

Министр иностранных дел: Мотэги Тосимицу, бывш. фракция Мотэги

Мотэги Тосимицу, 70 лет / Палата представителей, Тотиги / избирался 11 раз

Сотрудник Marubeni; политический репортёр Yomiuri Shimbun; консультант McKinsey; министр по финансовым услугам и административной реформе; министр экономики, торговли и промышленности; председатель комитета ЛДП по исследованию политики; министр экономической и финансовой политики; министр иностранных дел; генеральный секретарь ЛДП

Один из пяти кандидатов на пост лидера партии

Министр финансов, министр финансовых услуг: Катаяма Сацуки, бывш. фракция Абэ

Катаяма Сацуки, 66 лет / ЛДП / Палата советников, пропорц. представительство / избиралась 3 раза в верхнюю и 1 раз в нижнюю палату

Сотрудница Министерства финансов; председатель комитета верхней палаты по иностранным делам и обороне; министр по особым поручениям (региональное развитие, дерегулирование, расширение прав и возможностей женщин)

Министр образования, культуры, спорта, науки и технологий: Мацумото Ёхэй, бывш. фракция Никай

Мацумото Ёхэй, 52 года / Палата представителей, пропорц. представительство Токио / избирался 6 раз

Сотрудник банка Sanwa (ныне MUFG Bank); заместитель министра кабинета; заместитель министра экономики, торговли и промышленности

Министр здравоохранения, труда и социального обеспечения: Уэно Кэнъитиро, бывш. фракция Морияма

Уэно Кэнъитиро, 60 лет / Палата представителей, Сига / избирался 6 раз

Сотрудник Министерства по делам местного самоуправления (ныне министерство внутренних дел и коммуникаций); парламентский секретарь министерства земель и туризма; заместитель министра финансов

Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства: Судзуки Норикадзу, бывш. фракция Мотэги

Судзуки Норикадзу, 43 года / Палата представителей, Ямагата / избирался 5 раз

Сотрудник министерства сельского хозяйства; парламентский секретарь МИД; заместитель министра сельского, лесного и рыбного хозяйства

Министр экономики, торговли и промышленности: Акадзава Рёсэй, внефракционный

Акадзава Рёсэй, 64 года / Палата представителей, Тоттори / избирался 7 раз

Сотрудник Министерства транспорта (ныне министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма); заместитель министра кабинета; заместитель министра финансов; министр по экономическому возрождению

В кабинете Исиба в качестве переговорщика по «тарифам Трампа» совершил 10 визитов в США и подготовил совместный документ

Министр общенациональных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма: Канэко Ясуси, бывш. фракция Кисида

Канэко Ясуси, 64 года / Палата представителей, Кумамото / избирался 9 раз

Секретарь депутатов обеих палат парламента; заместитель министра земли, инфраструктуры, транспорта и туризма; министр по внутренним делам и коммуникациям

Министр по делам окружающей среды: Исихара Хиротака, бывш. фракция Кисида

Исихара Хиротака, 61 год / Палата представителей, Токио / избирался 6 раз

Сотрудник Промышленного банка Японии (ныне часть Mizuho Financial Group); заместитель министра кабинета; председатель комитета нижней палаты по окружающей среде; заместитель министра окружающей среды

Сын покойного Исихара Синтаро, депутата нижней палаты и губернатора Токио; брат – бывший депутат нижней палаты Исихара Нобутэру

Министр обороны: Коидзуми Синдзиро, внефракционный

Коидзуми Синдзиро, 44 года / Палата представителей, Канагава / избирался 6 раз

Секретарь депутата нижней палаты; председатель комитета ЛДП по сельскому и лесному хозяйству; председатель комитета по здравоохранению и труду; министр окружающей среды; председатель избирательной комиссии ЛДП; министр сельского хозяйства

Сын Коидзуми Дзюнъитиро, премьер-министра, проведшего приватизацию почты

В кабинете Исибы, сменив отправленного в отставку Это Таку, в должности министра сельского хозяйства возглавил меры против дефицита и роста цен на рис, включая выпуск госрезервов

Один из пяти кандидатов на пост лидера партии

Генеральный секретарь канцелярии кабинета министров, ответственный по проблеме похищений: Кихара Минору, бывш. фракция Мотэги

Кихара Минору, 56 лет / Палата представителей, Кумамото / избирался 6 раз

Сотрудник Japan Airlines; заместитель министра финансов; председатель комитета нижней палаты по земле, инфраструктуре, транспорту и туризму; министр обороны; председатель совета ЛДП по исследованиям в области безопасности

Министр по делам цифровизации: Мацумото Хисаси, бывш. фракция Абэ

Мацумото Хисаси, 63 года / Палата представителей, Тиба / избирался 2 раза

Врач (специально назначенный профессор Медицинского университета Ниппон); парламентский секретарь Минобороны; парламентский секретарь МИД

Министр по делам восстановления: Макино Такао, бывш. фракция Мотэги

Макино Такао, 66 лет / Палата советников, Сидзуока / избирался 4 раза

Репортёр TV Shizuoka; заместитель министра земли, инфраструктуры, транспорта и туризма; заместитель министра кабинета; заместитель министра по восстановлению

Председатель Национального комитета общественной безопасности: Акама Дзиро, фракция Асо

Акама Дзиро, 57 лет / Палата представителей, Канагава / избирался 6 раз

Депутат префектурального собрания Канагава; заместитель министра по внутренним делам и коммуникациям; заместитель министра кабинета; председатель комитета нижней палаты по земле, инфраструктуре, транспорту и туризму

Министр по политике, связанной с детьми: Кикавада Хитоси, внефракционный

Кикавада Хитоси, 55 лет / Палата представителей, Сайтама / избирался 5 раз

Сотрудник Towa Chemical; выпускник Академии политики и экономики Мацусита; Фонд исследований морской политики (ныне Институт исследований морской политики Фонда мира Сасакава); парламентский секретарь МИД; заместитель министра кабинета; председатель комитета нижней палаты по иностранным делам

Министр по делам стратегии роста: Киути Минору, бывш. фракция Морияма

Киути Минору, 60 лет / Палата представителей, Сидзуока / избирался 7 раз

Сотрудник МИД; парламентский секретарь МИД; заместитель министра иностранных дел; заместитель министра окружающей среды; председатель комитета нижней палаты по иностранным делам

Министр экономической безопасности: Онода Кими, бывш. фракция Мотэги

Онода Кими, 42 года / Палата советников, Окаяма / избиралась 2 раза

Депутат районного собрания Кита (Токио); парламентский секретарь Минюста; парламентский секретарь Минобороны; председатель комитета верхней палаты по иностранным делам и обороне; председатель комитета верхней палаты по делам кабинета

Фотография к заголовку: премьер-министр Такаити Санаэ (в центре первого ряда) и члены кабинета после первого заседания (Reuters)