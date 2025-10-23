Такаити Санаэ становится первой женщиной-премьером: роль женщин в политике за 80 лет после получения женщинами избирательных прав

Такаити Санаэ становится первой женщиной-премьером: роль женщин в политике за 80 лет после получения женщинами избирательных правПолитика
Декабрь 1945 Женщинам предоставлено избирательное право согласно пересмотренному закону о выборах в Палату представителей
Апрель 1946 На первых послевоенных выборах в Палату представителей избраны 39 женщин-депутатов. Их доля составила 8,37% из 466 мест.
Июль 1962 Кондо Цуруё становится главой Агентства по науке и технологиям во втором кабинете Икэда – вторая женщина-министр.
Ноябрь 1984 Во втором реформированном кабинете Накасоне впервые за 22 года в состав правительства входит женщина (Исимото Сигэру – глава Агентства по охране окружающей среды).
Сентябрь 1986 Дои Такако избрана председательницей Социалистической партии – впервые женщина возглавляет общенациональную политическую партию.
Июль 1989 Социалистическая партия под руководством Дои Такако одерживает крупную победу на выборах в Палату советников – «Вихрь мадонн».
Август 1989 В кабинет Кайфу впервые одновременно входят несколько женщин (Такахара Сумико – глава Агентства экономического планирования, Морияма Маюми – глава Агентства по охране окружающей среды).
Август 1993 Дои Такако становится первой женщиной-спикером Палаты представителей.
Февраль 2000 Ота Фусаэ, бывший советник Министерства внешней торговли и промышленности, становится губернатором префектуры Осака – первой женщиной-губернатором в истории.
Июль 2004 Оги Тикагэ становится первой женщиной-спикером Палаты советников.
Сентябрь 2005 В Палату представителей избраны 43 женщины – впервые превышено послевоенное достижение 1946 года (39 человек).
Сентябрь 2008 Коикэ Юрико выдвигает кандидатуру на выборах лидера ЛДП – первая женщина-кандидат; лидером становится Асо Таро.
Июль 2016 Коикэ Юрико побеждает на выборах губернатора Токио – первая женщина-губернатор столицы.
Сентябрь 2016 Рэнхо становится лидером Демократической партии; женщина вновь возглавляет крупнейшую оппозиционную силу – впервые со времён Дои Такако.
Май 2018 Принят «Закон о продвижении гендерного равенства в политике» без штрафных санкций.
Сентябрь 2021 Такаити Санаэ и Нода Сэйко выдвигаются на выборах лидера ЛДП; лидером становится Кисида Фумио.
Сентябрь 2024 На выборах лидера ЛДП из девяти кандидатов трое – женщины: Такаити Санаэ, Камикава Ёко и Нода Сэйко. В первом туре Такаити лидировала, но во втором уступила Исиба Сигэру.
4 октября 2025 Такаити Санаэ побеждает на выборах лидера ЛДП, становясь первой женщиной во главе партии.
21 октября 2025 Такаити Санаэ, лидер ЛДП, становится премьер-министром.
Фотография к заголовку: Такаити принимает аплодисменты после получения большинства в Палате представителей (Reuters)