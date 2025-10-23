Такаити Санаэ становится первой женщиной-премьером: роль женщин в политике за 80 лет после получения женщинами избирательных прав

Политика

В рейтинге гендерного разрыва Всемирного экономического форума Япония занимает лишь 118-е место из 148 стран. Спустя 80 лет после предоставления женщинам избирательных прав Такаити Санаэ впервые заняла пост премьер-министра.
  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Декабрь 1945  Женщинам предоставлено избирательное право согласно пересмотренному закону о выборах в Палату представителей

Апрель 1946  На первых послевоенных выборах в Палату представителей избраны 39 женщин-депутатов. Их доля составила 8,37% из 466 мест.

Первая женщина-министр Накаяма Маса. Второй ряд, третья слева (Jiji Press)
Первая женщина-министр Накаяма Маса. Второй ряд, третья слева (Jiji Press)

Июль 1962  Кондо Цуруё становится главой Агентства по науке и технологиям во втором кабинете Икэда – вторая женщина-министр.

Ноябрь 1984  Во втором реформированном кабинете Накасоне впервые за 22 года в состав правительства входит женщина (Исимото Сигэру – глава Агентства по охране окружающей среды).

Сентябрь 1986  Дои Такако избрана председательницей Социалистической партии – впервые женщина возглавляет общенациональную политическую партию.

Дои Такако, председательница Социалистической партии (Reuters)
Дои Такако, председательница Социалистической партии (Reuters)

Июль 1989  Социалистическая партия под руководством Дои Такако одерживает крупную победу на выборах в Палату советников – «Вихрь мадонн».

Председательница Дои Такако с розами в обеих руках после двукратного увеличения мест Социалистической партии на 15-х выборах в Палату советников, 23 июля 1989 года (Jiji Press)
Председательница Дои Такако с розами в обеих руках после двукратного увеличения мест Социалистической партии на 15-х выборах в Палату советников, 23 июля 1989 года (Jiji Press)

Август 1989  В кабинет Кайфу впервые одновременно входят несколько женщин (Такахара Сумико – глава Агентства экономического планирования, Морияма Маюми – глава Агентства по охране окружающей среды).

Август 1993  Дои Такако становится первой женщиной-спикером Палаты представителей.

Февраль 2000  Ота Фусаэ, бывший советник Министерства внешней торговли и промышленности, становится губернатором префектуры Осака – первой женщиной-губернатором в истории.

Июль 2004  Оги Тикагэ становится первой женщиной-спикером Палаты советников.

Сентябрь 2005  В Палату представителей избраны 43 женщины – впервые превышено послевоенное достижение 1946 года (39 человек).

Сентябрь 2008  Коикэ Юрико выдвигает кандидатуру на выборах лидера ЛДП – первая женщина-кандидат; лидером становится Асо Таро.

Коикэ Юрико (в центре), кандидат на выборах лидера партии (Reuters)
Коикэ Юрико (в центре), кандидат на выборах лидера партии (Reuters)

Июль 2016  Коикэ Юрико побеждает на выборах губернатора Токио – первая женщина-губернатор столицы.

Первый рабочий день Коикэ Юрико в должности губернатора (Reuters)
Первый рабочий день Коикэ Юрико в должности губернатора (Reuters)

Сентябрь 2016  Рэнхо становится лидером Демократической партии; женщина вновь возглавляет крупнейшую оппозиционную силу – впервые со времён Дои Такако.

Совместная пресс-конференция кандидатов на пост лидера в Клубе иностранных корреспондентов Японии (Токио). Слева направо: Тамаки Юити ро, Рэнхо, Маэхара Сэйдзи. 14 сентября 2016 года (фото редакции Nippon.com)
Совместная пресс-конференция кандидатов на пост лидера в Клубе иностранных корреспондентов Японии (Токио). Слева направо: Тамаки Юити ро, Рэнхо, Маэхара Сэйдзи. 14 сентября 2016 года (фото редакции Nippon.com)

Май 2018  Принят «Закон о продвижении гендерного равенства в политике» без штрафных санкций.

Сентябрь 2021  Такаити Санаэ и Нода Сэйко выдвигаются на выборах лидера ЛДП; лидером становится Кисида Фумио.

Такаити и Нода – две женщины-кандидатки (Reuters)
Такаити и Нода – две женщины-кандидатки (Reuters)

Сентябрь 2024  На выборах лидера ЛДП из девяти кандидатов трое – женщины: Такаити Санаэ, Камикава Ёко и Нода Сэйко. В первом туре Такаити лидировала, но во втором уступила Исиба Сигэру.

(Jiji Press)
Такаити Санаэ, Камикава Ёко и Нода Сэйко (Jiji Press)

4 октября 2025  Такаити Санаэ побеждает на выборах лидера ЛДП, становясь первой женщиной во главе партии.

21 октября 2025  Такаити Санаэ, лидер ЛДП, становится премьер-министром.

Фотография к заголовку: Такаити принимает аплодисменты после получения большинства в Палате представителей (Reuters)

женщины парламент гендерное неравенство правительство