Большинству японских компаний не хватает преемников, способных возглавить компанию

У многих японских компаний до сих пор нет преемника, даже у тех, где нынешние руководители уже старше семидесяти или восьмидесяти лет.

Всё большее число компаний в Японии не имеют преемников для передачи бизнеса

Исследование, проведенное компанией Tokyo Shōkō Research, показало, что 62,60% компаний в Японии не имеют преемника для передачи управления бизнесом, что на 0,45 процентных пункта больше, чем в предыдущем году. Результаты основаны на данных примерно 170 000 компаний из базы данных исследовательской фирмы. Доля компаний, не имеющих преемника, продолжает расти из года в год с момента проведения первого исследования в 2019 году. В настоящее время в 6 из 10 отраслевых категорий этот показатель превышает 60%.

Анализ по возрасту показывает, что более 80% руководителей компаний в возрасте 40-49 лет не имеют преемника. То, что они не спешат назначать следующего лидера, по-видимому, связано с тем, что они сами либо основали, либо возглавили свою компанию сравнительно недавно. Однако даже среди представителей компаний в возрасте 60-69 лет, когда штатные сотрудники обычно выходят на пенсию, 49% не имеют преемника. Компании, возглавляемые руководителями в возрасте 70-79 и 80-89 лет также не имеют преемников в 32% и 25% случаев соответственно. Представитель Tokyo Shōkō Research отметил, что «поскольку для плавной передачи компании преемнику требуется несколько лет, предприятиям приходится закрываться, когда у пожилого представителя компании нет подходящего преемника».

Среди компаний, где есть преемник, 64% планируют передать бизнес сыну, дочери или другому члену семьи, что говорит о том, что назначение внешнего кандидата или передача фирмы сотруднику по-прежнему остаётся неординарным решением.

