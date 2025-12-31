Число изучающих японский язык в Японии достигло рекордного уровня в 290 000 человек, 65% из них – иностранные студенты

Согласно данным Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий, в Японии 294 198 иностранцев изучает японский язык. Это более чем на 30 000 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года, и является самым высоким показателем за всю историю.

В исследовании 2024 года «Обзор текущего состояния преподавания японского языка» приняли участие университеты, в которых обучаются иностранные студенты, языковые школы, аккредитованные Министерством юстиции, а также курсы японского языка, проводимые местными органами власти и частными компаниями. Число учреждений и организаций, предлагающих обучение японскому языку, достигло 2669 по всей стране.

В 2019 году, до пандемии COVID-19, наибольшее количество изучающих японский язык в Японии по данным опросов составляло 277 857 человек. В 1990 году в Японии насчитывалось 60 000 изучающих японский язык, и за последние 35 лет это число увеличилось примерно в пять раз.

Из числа изучающих японский язык 192 525 человек, или 65% от общего числа – иностранные студенты. Далее следуют бизнесмены и члены их семей (6,6%), стажёры и технические интерны (4,5%), супруги граждан Японии (2,3%), и лица японского происхождения и их семьи (1,1%). 37,2% изучающих язык проживают в Японии менее одного года, 26,3% – от одного до трёх лет, а более 60% – три года и более.

По странам и регионам 85% составляли выходцы из Азии, при этом наибольшее число (78 821) приходилось на Китай, за которым следовали Непал, Вьетнам, Мьянма, Шри-Ланка и другие.

Более половины учителей – волонтёры

Число преподавателей японского языка составило 50 309 человек, что примерно на 4000 больше, чем в предыдущем году, и оно впервые превысило отметку в 50 000. Однако только 6847 (13,6%) работали на полную ставку, а более половины (26 721, или 53,1%) преподавали японский язык на добровольной основе.

В масштабах всей страны 61,8% местных органов власти предлагают курсы японского языка. В префектуре Хёго этот показатель достиг 100%, а в префектурах Осака, Ибараки и Канагава он превышает 90%.

