Рекордный роспуск палаты представителей: рассмотрение бюджета отложено

Эффект от мер по сдерживанию роста цен и новой экономической политики население почувствует нескоро. Рассмотрение бюджета отложено, а в самом начале очередной сессии парламента ожидается роспуск палаты представителей.

Исключительный «роспуск в начале сессии»

Премьер-министр Такаити Санаэ сообщила руководству правящей партии о намерении распустить палату представителей в самом начале очередной сессии парламента, созываемой 23 января. Роспуск палаты представителей означает досрочное прекращение полномочий всех депутатов до истечения срока их четырёхлетнего мандата и проведение всеобщих выборов, которые позволят народу выразить свою волю.

При действующей конституции палата представителей распускалась 26 раз, однако роспуск в самом начале сессии, без проведения парламентских дебатов, происходил лишь четыре раза. Для очередной сессии парламента это случится впервые за 60 лет – со времён кабинета Сато в 1966 году.

Роспуск в январе случался ещё реже, всего дважды: в 1955 году при кабинете Хатоямы и в 1990 году при кабинете Кайфу. Этого периода, как правило, избегают, поскольку январь – критически важный момент для рассмотрения бюджета на новый финансовый год. Так, при кабинете Кайфу, распустившем палату 24 января, правительственный проект бюджета был представлен только 28 февраля, после выборов в палату представителей, а утверждён парламентом лишь в июне.

На новогодней пресс-конференции премьер-министр Такаити подчеркнула, что важно, чтобы «граждане почувствовали эффект от мер по сдерживанию роста цен и экономической политики». Однако из-за роспуска парламента рассмотрение бюджета на 2026 финансовый год было отложено, и сложно представить, что его удастся утвердить в текущем финансовом году.

На момент роспуска 23 января депутаты палаты представителей пробудут в должности лишь 454 дня – менее трети четырёхлетнего срока полномочий. За исключением двух роспусков по резолюции о недоверии правительству (1953 год – кабинет Ёсиды, 1980 год – кабинет Охиры), это станет самым коротким сроком за всю историю. Если голосование пройдёт 8 февраля, интервал между роспуском и выборами составит короткие 16 дней (при конституционном лимите в 40 дней). Это ещё один рекорд в парламентской истории, вдобавок к первому за 36 лет январскому роспуску.

Материалы

Фотография к заголовку: © PhotoAC