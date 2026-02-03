Торговый дефицит Японии сокращён почти вдвое – до 2,65 трлн йен; экспорт достиг рекордного уровня (по данным Министерства финансов)

2025 год прошёл под сильным влиянием жёсткой тарифной политики администрации Трампа: экспорт автомобилей в США сократился на 11,4%, однако совокупный объём экспорта обновил исторический максимум.

Ущерб от тарифов Трампа компенсирован за счёт полупроводников и электронных компонентов

По итогам 2025 года торговый баланс Японии (разница между экспортом и импортом) сложился с дефицитом в 2,6507 трлн йен. Дефицит сохраняется пятый год подряд, однако его объём сократился на 52,9%.

Экспорт вырос на 3,1% по сравнению с предыдущим годом и достиг 110,448 трлн йен, обновив максимум за весь сопоставимый период с 1979 года. Под воздействием высокой тарифной политики администрации Трампа экспорт автомобилей сократился, однако увеличились поставки полупроводников и электронных компонентов в страны Азии и ЕС. В то же время импорт вырос на 0,3% – до 113,0987 трлн йен, что стало вторым по величине показателем за весь период наблюдений.

Торговля с США: экспорт сократился на 4,1% по сравнению с предыдущим годом – до 20,414 трлн йен, что стало первым снижением за последние пять лет. Экспорт автомобилей уменьшился на 11,4%, автомобильных комплектующих – на 10,7%; влияние тарифов Трампа оказалось значительным. Импорт вырос на 1,6% и составил 12,8926 трлн йен, а положительное сальдо торговли сократилось на 12,6% по сравнению с предыдущим годом – до 7,5214 трлн йен.

Экспорт в Китай сократился на 0,4% по сравнению с предыдущим годом, показав незначительное снижение. В то же время импорт вырос на 5,5% за счёт увеличения поставок персональных компьютеров и смартфонов, в результате чего торговый дефицит составил 7,9147 трлн йен, а его объём увеличился впервые за два года.

Торговый дефицит с Ближним Востоком сократился на 21,5% под влиянием снижения цен на энергоносители и составил 6,8975 трлн йен.

