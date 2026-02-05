Рост процентных ставок: более 40% компаний опасаются «существенно негативного влияния» и увеличения долговой нагрузки

После того как Банк Японии в декабре прошлого года вновь повысил процентную ставку, выяснилось, что более 40% японских компаний опасаются негативных последствий этого шага. Поскольку регулятор, как ожидается, продолжит курс на ужесточение денежно-кредитной политики, для компаний с высоким уровнем заимствований условия ведения бизнеса могут заметно ухудшиться – прежде всего из-за роста расходов на обслуживание долга.

Повышение ставок в этом году неизбежно

19 декабря 2025 года Банк Японии принял решение повысить ключевую ставку с 0,5% до 0,75%. В связи с этим решением в период с 16 декабря 2025 года по 5 января 2026 года компания Teikoku Databank провела общенациональный опрос, охвативший 24 274 компаний (доля ответивших составила 43,9%).

Согласно результатам опроса, 44,3% компаний ответили, что рост процентных ставок оказывает на них скорее негативное влияние. По сравнению с предыдущим исследованием, проведённым в апреле 2024 года – вскоре после того, как Банк Японии принял решение о переходе от политики «экстраординарного смягчения» денежно-кредитного регулирования, – этот показатель вырос на 6,6 процентного пункта. Между тем к 9 января, уже после завершения опроса, долгосрочная прайм-ставка по кредитам для надёжных корпоративных заёмщиков была повышена до 2,75%, увеличившись на 0,75 процентного пункта за год.

В отраслевом разрезе наиболее существенное негативное влияние зафиксировано в секторе недвижимости (59,6%). Компании в этой сфере опасаются снижения спроса из-за роста ставок по ипотечным кредитам. Далее следуют обрабатывающая промышленность, а также транспорт и складская логистика. «Рост процентных ставок ведёт к увеличению издержек, которые невозможно переложить на цены», – отмечают респонденты из сферы портовой логистики. «Поскольку заимствования имеют плавающую ставку, растут расходы на обслуживание долга», – сообщают компании, занимающиеся управлением недвижимостью.

Вместе с тем рост процентных ставок может оказать и положительный эффект: сокращение разрыва в процентных ставках между Японией и США способствует коррекции ослабления йены, а процентные доходы от размещения средств увеличиваются. Тем не менее лишь 2,8% компаний оценивают влияние этой политики на их деятельность как «скорее положительное» – показатель, сопоставимый с результатами предыдущего опроса. Доля тех, кто затруднился с оценкой, составила 26,9% (в прошлом опросе – 33,2%).

На рынке преобладает мнение, что Банк Японии в течение текущего года ещё дважды повысит ставку на 0,25 процентного пункта, суммарно на 0,5 процентного пункта, в целях сдерживания инфляции и коррекции ослабления йены. Одновременно на рынке государственных облигаций усиливаются опасения по поводу ослабления бюджетной дисциплины в условиях курса правительства Такаити на «ответственную активную бюджетную политику», что уже привело к росту долгосрочных процентных ставок.

Материалы

Фотография к заголовку: Главное здание Банка Японии (PIXTA)