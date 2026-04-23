Результаты опроса: почти 60% японцев заходят в 100-йеновые магазины хотя бы раз в месяц

Согласно результатам опроса, проведённого в Японии, более половины респондентов посещают магазины фиксированных цен – так называемые магазины «100 йен» – не реже раза в месяц. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуются товары для кухни.

Всё за 100 йен

Как показывает исследование онлайн-компании MyVoice Communications, чаще всего респонденты посещают 100-йеновые магазины, которые в разговорной речи иногда называют хяккин (от хякуэн кин’ицу, «единая цена в 100 йен»), примерно раз в месяц (25,4%), а ещё 25,1% – несколько раз в месяц. Если добавить тех, кто заходит туда трижды в неделю и чаще или один-два раза в неделю, доля тех, кто пользуется такими магазинами хотя бы раз в месяц, достигает 57,0%. Среди мужчин такие магазины посещают более 50% опрошенных, тогда как среди женщин этот показатель заметно выше – более 60%.

Опрос проводился в январе 2026 года, в нём приняли участие 11 280 человек в возрасте от 10 до 70 лет.

За последний год чаще всего покупали кухонные принадлежности – этот вариант отметили 54,4% опрошенных. За ними следуют канцелярские товары (40,2%) и чистящие средства (32,0%). Кухонные товары особенно популярны среди женщин (70%), тогда как взрослые мужчины чаще приобретали электронные аксессуары и товары для домашних работ.

На вопрос о причинах посещения таких магазинов (можно было выбрать несколько вариантов ответа) 50,4% ответили: «дёшево, поэтому можно без колебаний покупать нужные вещи», 48,5% – «чтобы сэкономить», а 38,4% указали, что там «хорошее соотношение цены и качества». Таким образом, главным преимуществом таких магазинов для покупателей остаётся ощущение доступности.

В то же время звучала и критика: например, респонденты жаловались, что «объём или размер товара нередко уменьшается без предупреждения» и что «в продаже есть товары дороже 500 йен, так что назвать это “стойеновым магазином” уже трудно».

