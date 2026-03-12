Регион Тохоку через 15 лет после Великого восточно-японского землетрясения: текущая ситуация в пострадавших районах и на АЭС «Фукусима-1»

Через пятнадцать лет после Великого восточно-японского землетрясения и цунами 2011 года усилия по восстановлению региона Тохоку сосредоточены на продолжающейся ликвидации последствий аварии на АЭС «Фукусима-1».

Суд освободил бывших руководителей TEPCO от ответственности

6 июня 2025 года Токийский высокий суд отменил резонансное решение 2022 года по гражданскому делу, обязывавшее четырёх бывших руководителей Токийской электроэнергетической компании (TEPCO) выплатить 13 триллионов йен в качестве компенсации за неспособность предотвратить кризис на АЭС «Фукусима-1».

Иск был подан акционерами TEPCO, утверждавшими, что халатность бывшего председателя совета директоров Кацуматы Цунэхисы, скончавшегося в октябре 2024 года, а также трёх других руководителей привела к катастрофе. Однако высокий суд отменил прежнее решение, постановив, что руководство компании не могло разумно предвидеть масштабное цунами, вызвавшее тройное расплавление топлива на станции.

В другом судебном разбирательстве Первая малая коллегия Верховного суда 22 января 2026 года отклонила апелляции по девяти коллективным искам групп эвакуированных жителей Фукусимы, требовавших компенсации от правительства Японии и TEPCO за вынужденную эвакуацию после ядерной аварии. Ранее высшие суды обязали TEPCO выплатить компенсации, одновременно отклонив требования о привлечении к ответственности правительства.

Задержки ставят под сомнение график демонтажа

В июле 2025 года TEPCO объявила, что полномасштабное извлечение расплавленных топливных остатков из реактора № 3 АЭС «Фукусима-1», первоначально запланированное на начало 2030-х годов, откладывается как минимум до 2037 финансового года. Это делает практически недостижимой цель, обозначенную в правительственной дорожной карте, — завершить демонтаж станции к 2051 году.

По оценкам, в реакторах № 1, 2 и 3 пострадавшей станции содержится около 880 тонн высокоактивных топливных остатков. Их извлечение представляет собой наиболее сложный этап процесса демонтажа, поскольку чрезвычайно высокий уровень радиации не позволяет персоналу работать внутри реакторов.

В 2024 году TEPCO начала испытания роботизированного манипулятора, опускаемого в реактор № 2. В ходе первой попытки было извлечено около 0,9 грамма материала. Вторая попытка в апреле 2025 года позволила получить несколько фрагментов общей массой менее 3 граммов.

Продолжается сброс очищенной воды

В течение 2025 финансового года продолжался сброс в Тихий океан очищенной воды, содержащей радиоактивный тритий. Накопление воды, использовавшейся для охлаждения расплавленных остатков топлива, а также поступавшей в виде грунтовых вод к повреждённым реакторам, стало серьёзной проблемой на фоне сокращения свободных ёмкостей для хранения на площадке.

Первая партия воды, обработанной системой ALPS (Advanced Liquid Processing System), удаляющей все радионуклиды, за исключением трития, до нормативных показателей, была сброшена в августе 2023 года. Из семи запланированных на 2025 финансовый год сбросов (примерно по 7 800 кубических метров каждый) по состоянию на декабрь были осуществлены шесть.

По данным TEPCO, сброс позволил сократить объём хранящейся воды на площадке “Фукусима-1» примерно на 6% по сравнению с уровнем до начала операций.

В ноябре 2025 года Китай частично снял введённый ранее полный запрет на импорт японских морепродуктов, разрешив возобновление поставок гребешков и морских огурцов. Однако в том же месяце ограничения были вновь введены после заявлений премьер-министра Такаити Санаэ в парламенте относительно возможного кризиса вокруг Тайваня.

Выбор окончательного места хранения загрязнённого грунта

Работы по дезактивации в населённых пунктах вблизи АЭС «Фукусима-1» продолжаются. Тем не менее, по данным префектуральных властей Фукусимы, по состоянию на декабрь 2025 года около 309 квадратных километров территории в семи муниципалитетах остаются закрытыми для проживания.

В 2025 году режим эвакуации был снят с 26 гектаров земли, включая участки под новый компостный комплекс и сельскохозяйственные угодья в Ийтатэ, а также территорию под строительство ветропарка в Кацурао.

Правительство уделяет приоритетное внимание дезактивации в специальных районах внутри зон, бессрочно закрытых для проживания, чтобы способствовать возвращению жителей. Однако фактически вернулись лишь немногие из бывших жителей.

В августе 2025 года правительство обнародовало дорожную карту по повторному использованию и окончательной утилизации грунта, образовавшегося в ходе дезактивационных работ после аварии на АЭС «Фукусима-1». Согласно плану, объект окончательного захоронения за пределами префектуры Фукусима будет определён примерно к 2035 году, а вывоз грунта из временных хранилищ, расположенных в пределах префектуры, планируется завершить к марту 2045 года.

Общие сведения о Великом восточно-японском землетрясении и цунами Землетрясение магнитудой 9,0 произошло 11 марта 2011 года в 14 часов 46 минут, вызвав разрушительную тройную катастрофу. Эпицентр находился у побережья Санрику региона Тохоку. Сильные толчки ощущались на обширной территории: в Курихаре (север префектуры Мияги) интенсивность достигла 7 баллов по японской шкале, а в районах восьми префектур — от 6-низкого до 6-высокого по японской шкале. Мощное цунами, вызванное землетрясением, обрушилось на населённые пункты северо-восточного тихоокеанского побережья Японии: высота волны превысила 9,3 метра в Соме (префектура Фукусима), 8,6 метра в Исиномаки (префектура Мияги) и 8,5 метра в Мияко (префектура Иватэ). Оно также вызвало тройное расплавление топлива на АЭС «Фукусима-1». 20 июня, спустя три месяца после катастрофы, правительство обнародовало оценочные данные: 15 000 погибших, 7 500 пропавших без вести и 5 440 пострадавших. В первые дни были эвакуированы около 470 000 человек; впоследствии число единиц временного жилья достигло примерно 124 000. По данным Агентства по восстановлению Японии, общее число жертв катастрофы составляет 19 782 человека, включая связанные с бедствием смерти вследствие самоубийств и заболеваний; 2 550 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Было разрушено свыше 120 000 домов. По состоянию на ноябрь 2025 года около 30 000 человек продолжают проживать во временном жилье.

Материалы

Фотография к заголовку: истцы проводят акцию протеста у здания Токийского высокого суда перед оглашением апелляционного решения по гражданскому иску против бывших руководителей TEPCO, 6 июня 2025 года (© Jiji)