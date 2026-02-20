Отмена потребительского налога на продукты питания: ожидаемый экономический эффект незначителен

Правительство Такаити приступило к подготовке снижения потребительского налога на продукты питания с нынешних 8% до нуля. Однако, согласно оценкам аналитического центра Института экономических исследований Дайва, наибольшую выгоду получат и без того состоятельные домохозяйства, тогда общий экономический эффект будет невелик. В деловой среде лишь около четверти компаний считают, что снижение налога окажет положительное влияние.

Вклад в рост ВВП – 0,3 трлн йен

Премьер-министр Такаити Санаэ в начале года заявила, что намерена на два года отменить налог на продукты питания и напитки, на которые сейчас распространяется льготная ставка 8%. После уверенной победы на февральских выборах в Палату представителей к июню планируется подготовить промежуточный доклад в рамках «Национального совета».

По данным Института экономических исследований Дайва, средняя экономия для домохозяйства составит около 88 тыс. йен в год на семью. Однако по группам доходов эффект распределяется неравномерно: у более обеспеченных домохозяйств, которые тратят на продукты питания больше, сумма экономии оказывается выше. В итоге семьи из верхних 20% по доходам получат примерно вдвое больше выгоды, чем семьи из нижних 20%. Эксперты института отмечают: «Значительная часть бюджетных расходов будет направлена домохозяйствам, которым поддержка требуется в меньшей степени».

При этом ежегодные потери налоговых поступлений оцениваются в 4,8 трлн йен. Эффект стимулирования потребления составит лишь 0,5 трлн йен, а вклад в рост ВВП ограничится 0,3 трлн йен.

С другой стороны, согласно опросу компании Teikoku Databank, изучавшему настроения бизнеса по всей стране (ответили 1546 компаний), только лишь 25,7% респондентов считают, что снижение налога окажет существенный положительный эффект, тогда как 48,2% полагают, что заметного влияния не будет.

В это же время в розничной торговле и ряде других отраслей снижение налога приветствуют, полагая, что оно «стимулирует потребительский спрос». Однако немало и тех, кто сомневается в устойчивости источников финансирования. Кроме того, звучат опасения по поводу усложнения административных процедур. Представители ресторанного бизнеса также с тревогой ожидают, что спрос сместится в сторону готовых блюд в супермаркетах, которые будут восприниматься как более доступные по цене, вызывая отток посетителей.

Материалы

