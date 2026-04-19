Япония четвёртый год подряд занимает последнее место по удовлетворённости личной жизнью

Международный опрос о любви, романтике и отношениях показал, что японские респонденты меньше всех удовлетворены своей личной жизнью.

Удовлетворённость значительно ниже средних показателей

Парижская исследовательская компания Ipsos провела опрос о романтических отношениях среди 23 268 человек в 29 странах. По показателю «ощущение, что тебя любят» Япония заняла последнее место: лишь 51% японских респондентов заявили, что они полностью или в той или иной степени удовлетворены в этом отношении. Это значительно ниже среднего показателя по 29 странам – 77%.

Доля японцев, полностью или до определённой степени удовлетворённых своей романтической или сексуальной жизнью, составила 33%, что на 6% меньше, чем годом ранее. Это почти вдвое ниже среднего показателя по 29 странам, составляющего 60%. Лишь 6% респондентов из Японии ответили, что «полностью довольны» своей романтической или сексуальной жизнью. Япония стала единственной страной, где этот показатель не достиг 10%. На протяжении последних четырёх лет Япония неизменно занимает последнее место по уровню удовлетворённости личной жизнью.

Опрос проводился онлайн с 24 декабря 2025 г. по 9 января 2026 г. среди респондентов в возрасте от 16 до 74 лет (возрастные рамки незначительно различались в зависимости от страны).

