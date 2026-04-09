Подработка отнимает у японских студентов время на учёбу и чтение

Японские студенты всё больше заняты подработкой и всё меньше времени уделяют учёбе и чтению – таковы результаты недавнего опроса.

В феврале 2026 года Национальная федерация университетских потребительских кооперативов опубликовала результаты исследования условий студенческой жизни в Японии, проведённого осенью предыдущего года. Анализ ежемесячных расходов показал рост затрат на питание, что отражает общее повышение цен. При этом расходы на книги, и без того снижавшиеся на протяжении ряда лет, впервые за десять лет опустились ниже 1000 йен.

Среди опрошенных студентов 77,4% совмещают учёбу с подработкой. Этот показатель рос с 2016 по 2019 год, затем резко снизился в 2020 году на фоне пандемии COVID-19. Уже в следующем году доля работающих студентов вновь начала расти и с тех пор ежегодно увеличивается, превысив в 2024 году уровень до пандемии и поднявшись ещё выше в следующем году.

Студенты, работающие больше, читают меньше. Доля тех, кто ответил, что тратит на чтение «ноль минут» в день, составила 63,6% среди работающих 23 часа и более в неделю – против 52,2% среди работающих менее 7 часов. Это наглядно показывает зависимость: чем меньше рабочих часов, тем больше времени остаётся на чтение. Вместе с тем часть студентов читает по 60 минут и более вне зависимости от загруженности, что говорит о разделении студентов на две группы: тех, кто не читает совсем, и тех, кто находит время для чтения даже при плотном графике.

Опрос также показал, что чем больше часов студенты заняты подработкой, тем выше доля тех, кто тратит «ноль часов» на самостоятельную учёбу вне университета – будь то подготовка к занятиям или повторение пройденного. По мере сокращения рабочей нагрузки уменьшается и доля тех, кто совсем не уделяет времени учёбе, тогда как доля занимающихся «10 часов и более» растёт. Иными словами, продолжительная подработка заметно затрудняет возможность находить время для учёбы.

Материалы

Опрос студентов (на японском языке), проведённый Национальной федерацией университетских потребительских кооперативов.

