Подработка отнимает у японских студентов время на учёбу и чтение

Японские студенты всё больше заняты подработкой и всё меньше времени уделяют учёбе и чтению – таковы результаты недавнего опроса.
В феврале 2026 года Национальная федерация университетских потребительских кооперативов опубликовала результаты исследования условий студенческой жизни в Японии, проведённого осенью предыдущего года. Анализ ежемесячных расходов показал рост затрат на питание, что отражает общее повышение цен. При этом расходы на книги, и без того снижавшиеся на протяжении ряда лет, впервые за десять лет опустились ниже 1000 йен.

Расходы студентов на книги

Среди опрошенных студентов 77,4% совмещают учёбу с подработкой. Этот показатель рос с 2016 по 2019 год, затем резко снизился в 2020 году на фоне пандемии COVID-19. Уже в следующем году доля работающих студентов вновь начала расти и с тех пор ежегодно увеличивается, превысив в 2024 году уровень до пандемии и поднявшись ещё выше в следующем году.

Студенты, работающие больше, читают меньше. Доля тех, кто ответил, что тратит на чтение «ноль минут» в день, составила 63,6% среди работающих 23 часа и более в неделю – против 52,2% среди работающих менее 7 часов. Это наглядно показывает зависимость: чем меньше рабочих часов, тем больше времени остаётся на чтение. Вместе с тем часть студентов читает по 60 минут и более вне зависимости от загруженности, что говорит о разделении студентов на две группы: тех, кто не читает совсем, и тех, кто находит время для чтения даже при плотном графике.

Время чтения студентов в зависимости от рабочих часов

Опрос также показал, что чем больше часов студенты заняты подработкой, тем выше доля тех, кто тратит «ноль часов» на самостоятельную учёбу вне университета – будь то подготовка к занятиям или повторение пройденного. По мере сокращения рабочей нагрузки уменьшается и доля тех, кто совсем не уделяет времени учёбе, тогда как доля занимающихся «10 часов и более» растёт. Иными словами, продолжительная подработка заметно затрудняет возможность находить время для учёбы.

Время учёбы студентов в зависимости от рабочих часов

