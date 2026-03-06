Последствия удара по Ирану: длительная блокада Ормузского пролива грозит Японии стагфляцией

После ударов США и Израиля по Ирану усилились опасения по поводу возможного срыва поставок нефти из региона Ближнего Востока. По оценке Исследовательского института Номура, в случае наихудшего сценария – длительной и полной блокады Ормузского пролива, – японская экономика может столкнуться со стагфляцией, одновременным ростом цен и экономическим спадом.

Даже базовый сценарий нанесёт серьёзный удар по уровню жизни населения

Ширина Ормузского пролива, расположенного между Ираном и Аравийским полуостровом, всего 33 км. При этом он является ключевым маршрутом транспортировки нефти и сжиженного природного газа (СПГ) и имеет критическое значение для японской экономики. После превентивных ударов со стороны США и союзников Иран де-факто заблокировал пролив, остановив движение танкеров.

Главный экономист Исследовательского института Номура Киути Нобухидэ в качестве базового сценария рассматривает ситуацию, при которой «военный конфликт затягивается, и весь Ближний Восток сталкивается с военными рисками». Вместе с тем он считает, что официальная полная блокада маловероятна, так как она нанесёт ущерб и иранской экономике как стране-экспортёру нефти. По его прогнозу, ситуация ограничится «длительными перебоями в поставках нефти».

В этом случае цена нефти поднимется до 87 долларов за баррель, реальный ВВП Японии снизится на 0,18%, а цены вырастут на 0,31%. Рост тарифов на электроэнергию и газ повысит транспортные и производственные издержки, а инфляция, которая уже начала было замедляться, может вновь ускориться. По оценке эксперта, всё это станет серьёзным бременем для населения.

В качестве наихудшего, пессимистичного сценария Киути рассматривает ситуацию, при которой «антиамериканские настроения в Иране усилятся и Тегеран пойдёт на полную годовую блокаду Ормузского пролива, несмотря на ущерб собственной экономике». В этом случае цена нефти достигнет 140 долларов за баррель, почти достигнув максимального уровня, зафиксированного до мирового финансового кризиса 2008. В этом случае, на фоне стагфляции, когда экономический спад сочетается с ростом цен, Япония может впасть в рецессию.

Киути подчёркивает, что в любом из этих сценариев потребуются «меры по сдерживанию инфляции», включая обсуждение снижения потребительского налога и введения налоговых льгот. Кроме того, он считает, что из-за рисков экономического спада Банк Японии будет осторожнее подходить к дальнейшему повышению процентных ставок.

Материалы

Исследовательский институт Номура: «Оценка рисков роста цен на нефть после ударов по Ирану и их влияния на японскую экономику» (на японском языке)

Фотография к заголовку: Reuters