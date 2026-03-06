Последствия удара по Ирану: длительная блокада Ормузского пролива грозит Японии стагфляцией

Последствия удара по Ирану: длительная блокада Ормузского пролива грозит Японии стагфляциейПолитика Экономика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Даже базовый сценарий нанесёт серьёзный удар по уровню жизни населения
Ширина Ормузского пролива, расположенного между Ираном и Аравийским полуостровом, всего 33 км. При этом он является ключевым маршрутом транспортировки нефти и сжиженного природного газа (СПГ) и имеет критическое значение для японской экономики. После превентивных ударов со стороны США и союзников Иран де-факто заблокировал пролив, остановив движение танкеров.
Главный экономист Исследовательского института Номура Киути Нобухидэ в качестве базового сценария рассматривает ситуацию, при которой «военный конфликт затягивается, и весь Ближний Восток сталкивается с военными рисками». Вместе с тем он считает, что официальная полная блокада маловероятна, так как она нанесёт ущерб и иранской экономике как стране-экспортёру нефти. По его прогнозу, ситуация ограничится «длительными перебоями в поставках нефти».
В этом случае цена нефти поднимется до 87 долларов за баррель, реальный ВВП Японии снизится на 0,18%, а цены вырастут на 0,31%. Рост тарифов на электроэнергию и газ повысит транспортные и производственные издержки, а инфляция, которая уже начала было замедляться, может вновь ускориться. По оценке эксперта, всё это станет серьёзным бременем для населения.
В качестве наихудшего, пессимистичного сценария Киути рассматривает ситуацию, при которой «антиамериканские настроения в Иране усилятся и Тегеран пойдёт на полную годовую блокаду Ормузского пролива, несмотря на ущерб собственной экономике». В этом случае цена нефти достигнет 140 долларов за баррель, почти достигнув максимального уровня, зафиксированного до мирового финансового кризиса 2008. В этом случае, на фоне стагфляции, когда экономический спад сочетается с ростом цен, Япония может впасть в рецессию.
Киути подчёркивает, что в любом из этих сценариев потребуются «меры по сдерживанию инфляции», включая обсуждение снижения потребительского налога и введения налоговых льгот. Кроме того, он считает, что из-за рисков экономического спада Банк Японии будет осторожнее подходить к дальнейшему повышению процентных ставок.
Материалы
- Исследовательский институт Номура: «Оценка рисков роста цен на нефть после ударов по Ирану и их влияния на японскую экономику» (на японском языке)
Фотография к заголовку: Reuters