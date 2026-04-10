Туристы из западных стран включают японские салоны красоты в маршруты своих поездок

Опрос западных туристов показал, что многих из них привлекают японские салоны красоты благодаря чистоте и высокому уровню обслуживания.

Согласно исследованию Академии красоты Hot Pepper Beauty Academy, исследовательского института компании Recruit, 42,6% из 1 535 туристов из Европы, Северной Америки и Австралии, посетивших Японию в августе-ноябре 2025 года, воспользовались услугами японских салонов красоты во время поездки. Ещё 30,2% ответили, что «хотели бы посетить» их в будущем.

Среди типов заведений, которые посещали респонденты, на первом месте оказались салоны для массажа и релаксация – 26,7%. Далее следуют салоны красоты и спа при отелях – 18,7%, и парикмахерские – 17,3%.

Среди тех, кто приехал в Японию впервые, услугами салонов воспользовались 31,6%, тогда как среди повторных посетителей (2 раза и более) – уже 47,4%. Среди тех, кто бывал в стране 5 раз и более, показатель достигает 54,5%. Это показывает, что чем чаще туристы посещают Японию, тем выше вероятность того, что они запланируют визит в салон красоты.

Главным преимуществом японских салонов 61,9% респондентов назвали чистоту и гигиену. Более половины опрошенных также отметили уровень сервиса (54,4%) и высокий профессионализм специалистов (52,9%).

Согласно результатам опроса, 66,5% посетителей салонов потратили на услуги и связанные с ними покупки, включая косметику, 10 000 йен и более, а средняя сумма расходов составила 20 630 йен.

