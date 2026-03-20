Бум наклеек: около 80% младших школьников увлечены коллекционированием – дети уже разбираются, что выгодно, а что нет при обмене

Коллекционирование наклеек уже стало настоящим социальным феноменом. Многие ученики начальных и средних школ используют их как средство общения, однако, похоже, и здесь начинает проявляться разница между теми, у кого наклеек много, и теми, у кого их почти нет.

Спрос на наклейки настолько высок, что товар раскупается мгновенно, а продажи нередко ограничиваются. Компания Nifty, штаб-квартира которой находится в токийском районе Синдзюку, провела опрос среди пользователей веб-сайта для детей Nifty Kids в конце 2025 – январе 2026 года. Из 2484 респондентов 77,5% младшеклассников и 47,8% учеников средней школы признались, что увлечены коллекционированием наклеек.

Лидер популярности – конечно, «Бондро»

Самыми любимыми оказались дроп-наклейки – объёмные, с глянцевой поверхностью: их выбрали 94,9% респондентов. Именно они, выпущенные в 2025 году компанией канцтоваров Coolia (штаб-квартира в Осаке) под названием Bon Bon Drop Seal, или просто «Бондро», и спровоцировали бум. Сейчас их уже трудно достать, а на рынке даже появились подделки. Далее следуют «водяные наклейки» с жидкостью или блёстками внутри капсулы – 63,1%, а также мягкие, упругие «маршмеллоу-наклейки» – 54,6%. Особняком стоят «наклейки-попки», у которых выпуклой сделана только задняя часть животных и других персонажей; при прикосновении она мягко пружинит. Иными словами, дети отдают предпочтение не совсем традиционным наклейкам – из специальных материалов и с необычной текстурой.

Более 90% детей хранят свои коллекции в специальных альбомах для наклеек. При этом, по данным опроса, 90% младших школьников и 67,1% учеников средней школы, у которых есть такой альбом, активно обмениваются наклейками. Для многих это не просто хобби, а способ социальной интеграции: некоторые дети признались, что начали вести альбом из опасения остаться вне круга друзей.



46,1% опрошенных сообщили, что им доводилось чувствовать себя «в проигрыше» или «в выигрыше» при обмене наклейками. В качестве примеров приводились такие ситуации: «Обменял наклейку за 100 йен на “Бондро” за 500 йен» или «Отдал редкую наклейку, а в ответ получил обычную». Редкие наклейки дети нередко описывают, используя лексику рыночных понятий – например, говорят, что у них «высокий курс».

Вместе с тем встречаются и случаи, когда дети устанавливают собственные негласные правила, основанные на уважении к чувствам друг друга: «Подаренные друзьями наклейки не обмениваю» или «При первом обмене отдаю ту наклейку, которая нравится партнёру, невзирая на курс». Таким образом, обмен становится не только игрой в рынок, но и способом поддерживать дружеские отношения.

Отчёт об исследовании « Наклейки» – Nifty Kids

Фотография к заголовку: наклейки Bon Bon Drop (Jiji Press)