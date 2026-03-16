В Японию пришла весна! Даты цветения сакуры и прогнозы полного расцвета в крупных городах

16 марта метеостанции в префектурах Коти и Гифу объявили о первом цветении сакуры в стране. В Японию наконец-то пришла настоящая весна! Самое время выйти на прогулку и полюбоваться цветами.

Цветение сакуры сорта сомэй-ёсино в различных регионах Японии в 2026 году

16 марта обсерватория Японского метеорологического агентства в городе Коти сообщила, что зацвело образцовое дерево сакуры сорта сомэй-ёсино на площадке Сан-но мару замка Коти, ознаменовав начало настоящей весны. Это на 6 дней раньше среднего показателя и на 7 дней раньше, чем в прошлом году. О цветении сообщила и обсерватория Гифу.

Поскольку температура по всей стране в феврале была значительно выше средней, согласно прогнозам, период цветения наступит раньше средних дат, и сообщения о цветении начнут поступать со всей страны к концу марта.

Начало цветения Полный расцвет Кагосима Примерно 6 апреля Фукуока Примерно 29 марта Коти 16 марта Примерно 27 марта Хиросима Примерно 30 марта Осака Примерно 31 марта Киото Примерно 1 апреля Нагоя Примерно 28 марта Канадзава Примерно 6 апреля Токио Примерно 27 марта Сэндай Примерно 8 апреля Саппоро Примерно 28 апреля

Источник: Даты цветения объявлены ​​Японским метеорологическим агентством, а даты полного расцвета основаны на прогнозе, опубликованном Японской метеорологической корпорацией 5 марта.

Знаменитые места цветения сакуры поблизости от Токио



Замок Одавара в городе Одавара, префектура Канагава. Это был замок рода Одавара Ходзё, феодальных правителей периода Сэнгоку. Он был полностью разрушен во время Великого землетрясения Канто (1923), а нынешняя башня замка была восстановлена ​​в 1960 году (ФотоAC)



Сад Санкэйэн, район Нака, Йокогама. Обширный японский сад, который устроил Хара Санкэй, бизнесмен, разбогатевшим на торговле бумагой и сырым шёлком в период Мэйдзи (ФотоAC)



Кодама сэмбондзакура, «1000 деревьев сакуры в посёлке Кодама». В городе Хондзё, префектура Сайтама, вдоль реки на протяжении примерно 5 километров высажено 1100 вишнёвых деревьев (Фото AC)



Парк Сакитама Кофун, город Гёда, префектура Сайтама. Группа из девяти больших древних гробниц кофун, построенных между концом V и началом VII веков (ФотоAC)



Велосипедная трасса Ханамигава в районах Ханамигава и Михама города Тиба. Длинная велосипедная трасса протяжённостью около 13 километров проходит вдоль реки Ханамигава (ФотоAC)



Парк Мобара в городе Мобара, префектура Тиба. В парке высажено 2850 вишневых деревьев, и он входит в список «100 лучших мест для цветения сакуры в Японии». Фантастический вид парку придаёт ночная подсветка, которая длится около месяца начиная с середины марта (ФотоAC)



Пруд Ходзё Оикэ в городе Цукуба, префектура Ибараки. Пруд оросительной системы у подножья горы Цукуба, вокруг которого сакура цветёт на фоне горного пейзажа (ФотоAC)

Материалы

Японское метеорологическое агентство: Состояние цветения сакуры в 2026 году (на японском языке)

Фотография к заголовку: ФотоAC