В Японию пришла весна! Даты цветения сакуры и прогнозы полного расцвета в крупных городах

В Японию пришла весна! Даты цветения сакуры и прогнозы полного расцвета в крупных городахОбщество Культура
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Цветение сакуры сорта сомэй-ёсино в различных регионах Японии в 2026 году
16 марта обсерватория Японского метеорологического агентства в городе Коти сообщила, что зацвело образцовое дерево сакуры сорта сомэй-ёсино на площадке Сан-но мару замка Коти, ознаменовав начало настоящей весны. Это на 6 дней раньше среднего показателя и на 7 дней раньше, чем в прошлом году. О цветении сообщила и обсерватория Гифу.
Поскольку температура по всей стране в феврале была значительно выше средней, согласно прогнозам, период цветения наступит раньше средних дат, и сообщения о цветении начнут поступать со всей страны к концу марта.
|Начало цветения
|Полный расцвет
|Кагосима
|Примерно 6 апреля
|Фукуока
|Примерно 29 марта
|Коти
|16 марта
|Примерно 27 марта
|Хиросима
|Примерно 30 марта
|Осака
|Примерно 31 марта
|Киото
|Примерно 1 апреля
|Нагоя
|Примерно 28 марта
|Канадзава
|Примерно 6 апреля
|Токио
|Примерно 27 марта
|Сэндай
|Примерно 8 апреля
|Саппоро
|Примерно 28 апреля
Источник: Даты цветения объявлены Японским метеорологическим агентством, а даты полного расцвета основаны на прогнозе, опубликованном Японской метеорологической корпорацией 5 марта.
Знаменитые места цветения сакуры поблизости от Токио
Материалы
- Японское метеорологическое агентство: Состояние цветения сакуры в 2026 году (на японском языке)
Фотография к заголовку: ФотоAC