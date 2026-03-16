Япония высвобождает 20% национальных нефтяных резервов с 16 марта: эта мера призвана смягчить дефицит поставок и сдержать рост цен

Япония на 95% зависит от импорта нефти с Ближнего Востока, поэтому обострение ситуации в регионе напрямую сказывается на повседневной жизни граждан и национальной экономике.

На фоне ухудшения обстановки на Ближнем Востоке цены на нефть растут. Поскольку более 90% нефти Япония импортирует из этого региона, а Ормузский пролив фактически заблокирован, риски перебоев в поставках значительно возросли. В связи с этим 11 марта премьер-министр Такаити Санаэ объявила о намерении высвободить часть нефтяных резервов.

Чтобы не допустить серьёзных потрясений в жизни граждан и национальной экономике в случае дефицита поставок, вызванного политической нестабильностью за рубежом или крупными стихийными бедствиями, Япония с 1972 финансового года формирует коммерческие запасы нефти, а с 1978 финансового года – государственные резервы.

По состоянию на конец декабря 2025 года совокупный объём запасов составлял 254 дня. Их них 146 дней обеспечиваются государственными резервами, 101 день – коммерческими, а 7 – совместными резервами со странами-производителями. Общий объём запасов составляет 470 млн баррелей.

Крупнейшее высвобождение резервов (25 дней) произошло в 2011 году после Великого землетрясения в Восточной Японии, однако нынешние меры значительно превысят этот показатель. Кроме того, после того как Япония объявила о намерении задействовать резервы, страны – члены Международного энергетического агентства (МЭА) также приняли решение о скоординированном высвобождении нефтяных запасов в рекордном объёме 400 млн баррелей. Однако цены на нефть продолжают расти, а последствия дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке, вероятно, будут ощущаться ещё долго.

Случаи высвобождения нефтяных резервов Японии

Период Причина Объём высвобождения 1979 Второй нефтяной кризис — 1991 Война в Персидском заливе 4 дня 2005 Ураган «Катрина» в США 3 дня 2011 Великое землетрясение в Восточной Японии 25 дней 2011 Обострение ситуации в Ливии 3 дня 2022 Вторжение России в Украину 12 дней (2026) Удар США и союзников по Ирану (всего 45 дней)

Составлено на основе данных Агентства природных ресурсов и энергетики и Нефтяной ассоциации Японии

Материалы

Фотография к заголовку: Государственное нефтехранилище в Сибуси – резервуарный парк с ёмкостями диаметром 83,3 м, высотой 22–24 м и объёмом 110–121 тыс. килолитров каждая, посёлок Кусира, уезд Кимоцуки, префектура Кагосима (Jiji Press)