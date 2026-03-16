Япония высвобождает 20% национальных нефтяных резервов с 16 марта: эта мера призвана смягчить дефицит поставок и сдержать рост цен

Япония высвобождает 20% национальных нефтяных резервов с 16 марта: эта мера призвана смягчить дефицит поставок и сдержать рост ценПолитика Экономика
На фоне ухудшения обстановки на Ближнем Востоке цены на нефть растут. Поскольку более 90% нефти Япония импортирует из этого региона, а Ормузский пролив фактически заблокирован, риски перебоев в поставках значительно возросли. В связи с этим 11 марта премьер-министр Такаити Санаэ объявила о намерении высвободить часть нефтяных резервов.
Чтобы не допустить серьёзных потрясений в жизни граждан и национальной экономике в случае дефицита поставок, вызванного политической нестабильностью за рубежом или крупными стихийными бедствиями, Япония с 1972 финансового года формирует коммерческие запасы нефти, а с 1978 финансового года – государственные резервы.
По состоянию на конец декабря 2025 года совокупный объём запасов составлял 254 дня. Их них 146 дней обеспечиваются государственными резервами, 101 день – коммерческими, а 7 – совместными резервами со странами-производителями. Общий объём запасов составляет 470 млн баррелей.
Крупнейшее высвобождение резервов (25 дней) произошло в 2011 году после Великого землетрясения в Восточной Японии, однако нынешние меры значительно превысят этот показатель. Кроме того, после того как Япония объявила о намерении задействовать резервы, страны – члены Международного энергетического агентства (МЭА) также приняли решение о скоординированном высвобождении нефтяных запасов в рекордном объёме 400 млн баррелей. Однако цены на нефть продолжают расти, а последствия дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке, вероятно, будут ощущаться ещё долго.
Случаи высвобождения нефтяных резервов Японии
|Период
|Причина
|Объём высвобождения
|1979
|Второй нефтяной кризис
|—
|1991
|Война в Персидском заливе
|4 дня
|2005
|Ураган «Катрина» в США
|3 дня
|2011
|Великое землетрясение в Восточной Японии
|25 дней
|2011
|Обострение ситуации в Ливии
|3 дня
|2022
|Вторжение России в Украину
|12 дней
|(2026)
|Удар США и союзников по Ирану
|(всего 45 дней)
Составлено на основе данных Агентства природных ресурсов и энергетики и Нефтяной ассоциации Японии
Материалы
- Министерство экономики, торговли и промышленности Японии (METI). «Промежуточный доклад экспертного совета по вопросам нефтяных резервов»
- Министерство экономики, торговли и промышленности Японии (METI). «О нефтяных резервах и сопутствующих мерах»
- Нефтяная ассоциация Японии. «Система нефтяных резервов Японии»
Фотография к заголовку: Государственное нефтехранилище в Сибуси – резервуарный парк с ёмкостями диаметром 83,3 м, высотой 22–24 м и объёмом 110–121 тыс. килолитров каждая, посёлок Кусира, уезд Кимоцуки, префектура Кагосима (Jiji Press)