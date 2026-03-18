Ключевые японско-американские саммиты в послевоенный период

Премьер-министр Японии Такаити Санаэ посетит США и 19 марта проведёт переговоры с президентом Трампом. На протяжении всей послевоенной истории итоги японско-американских саммитов существенно влияли на курс страны.

Пересмотр Договора о безопасности между Японией и США

Июнь 1957 года. Премьер-министр Киси Нобусукэ – президент Эйзенхауэр (Вашингтон)

Премьер-министр Киси прибыл в Вашингтон на борту президентского самолёта. По итогам переговоров было опубликовано совместное заявление о создании двусторонней комиссии по пересмотру Договора о безопасности и значительном сокращении численности американских войск в Японии. Президент Эйзенхауэр пригласил Киси в гольф-клуб «Бёрнинг-Три» под Вашингтоном, где они сыграли партию в гольф. Пересмотренный Договор о безопасности был подписан 19 января 1960 года.

«Ядерная тайная договорённость» и возвращение Окинавы

Ноябрь 1969 года. Премьер-министр Сато Эйсаку – президент Никсон (Вашингтон)

Премьер-министр Сато, пришедший к власти в ноябре 1964 года, поднял вопрос о возвращении Окинавы на переговорах с президентом Джонсоном в январе 1965 года. В августе того же года он он стал первым действующим премьер-министром, посетившим Окинаву после войны, и сосредоточил усилия на её возвращении.

Во время визита в США 1969 года, 19 ноября, состоялась его первая встреча с президентом Никсоном. По завершении переговоров оба лидера подписали секретный протокол, допускавший повторное размещение ядерного оружия в чрезвычайных обстоятельствах. 21 ноября было опубликовано совместное заявление, закрепившее решение о возвращении Окинавы в 1972 году – без ядерного оружия и на тех же условиях, что и основная территория Японии.

«Рон» и «Ясу»: отношения общей судьбы

1983 год. Премьер-министр Накасонэ Ясухиро – президент Рейган (январь – Вашингтон, ноябрь – Токио)

Премьер-министр Накасонэ, возглавивший правительство в ноябре 1982 года, взял курс на восстановлении японско-американских отношений, осложнившихся из-за разногласий в сфере обороны и торговли. Он, в частности, выступил за отмену потолка оборонных расходов на уровне 1% ВВП.

Во время январского визита в США Накасонэ заявил, что Япония и США, разделённые Тихим океаном, связаны общей судьбой. Когда в ноябре Рейган приехал Японию, премьер-министр принял президента с супругой в своей горной резиденции близ Токио, что ещё больше укрепило их тесные личные отношения – два лидера обращались друг к другу просто «Рон» и «Ясу».

В тот период США, обеспокоенные растущим торговым дефицитом из-за увеличения японского экспорта, требовали от Токио стимулирования внутреннего спроса и открытия рынков. В ответ Накасонэ активно проводил приватизацию государственных структур, включая Японские национальные железные дороги, Японскую табачно-соляную корпорацию и Телефонно-телеграфную корпорацию.



Премьер-министр Накасонэ Ясухиро беседует с прибывшим в Японию президентом США Рональдом Рейганом (слева). 10 ноября 1983 г., резиденция премьер-министра, Токио (Jiji Press)

Отправка Сил самообороны на «войну с терроризмом»

Июнь 2001 года. Премьер-министр Коидзуми Дзюнъитиро – президент Джордж У. Буш (Вашингтон)

В июне Коидзуми, вступивший в должность премьер-министра в апреле того же года, встретился в загородной резиденции Кэмп-Дэвид под Вашингтоном с президентом Джорджем У. Бушем-мл., который сам занял пост лишь незадолго до этого, в январе. Оба лидера увлекались бейсболом и установили тёплые личные отношения.

Вскоре после этой встречи были совершены теракты 11 сентября 2001 года. Коидзуми поддержал объявленную Бушем «войну с терроризмом» и направил Морские силы самообороны в Индийский океан для тылового обеспечения. В 2003 году Силы самообороны были также отправлены в Ирак.

Во время визита в США в 2006 году оба лидера вместе прибыли на борту президентского самолёта в Мемфис, штат Теннесси, и посетили «Грейсленд» – поместье «короля рок-н-ролла» Элвиса Пресли.

Японско-американское примирение: историческая веха

2016 год. Премьер-министр Абэ Синдзо – президент Обама

Обама, удостоенный в 2009 году Нобелевской премии мира после своей Пражской речи о «мире без ядерного оружия», 27 мая 2016 года, после участия в саммите G7 в Исэ-Сима, посетил вместе с премьер-министром Абэ Мемориальный парк мира в Хиросиме. Лидеры возложили цветы к Мемориалу жертв атомной бомбардировки и осмотрели Мемориальный музей мира.

В декабре того же года Абэ прилетел на Гавайи: 27 декабря состоялись переговоры на высшем уровне, после которых лидеры побывали в Визит-центре Пёрл-Харбора и у Мемориала «Аризона». Визит был приурочен к 75-летию нападения Японии на Пёрл-Харбор; незадолго до ухода Обамы с поста президента обе страны символически подвели черту под этой страницей истории двусторонних отношений, продемонстрировав примирение.

«Гольф-дипломатия» с Трампом

Февраль 2017 года. Премьер-министр Абэ Синдзо – президент Трамп (Вашингтон)

10 февраля премьер-министр Абэ провёл в Белом доме переговоры с только что вступившим в должность президентом Трампом. Тот не раз прежде выражал недовольство японо-американским альянсом, однако в совместном заявлении по итогам встречи были чётко зафиксированы обязательства США по обороне Японии, а также распространение действия Договора о безопасности между Японией и США на острова Сэнкаку – положения, в целом отвечавшие интересам японской стороны.

После переговоров оба лидера сыграли в гольф в Палм-Бич, штат Флорида. «Гольф-дипломатия» стала традицией: включая этот раз, лидеры в общей сложности провели пять совместных раундов – как в Японии, так и в США.



Премьер-министр Абэ Синдзо (слева) пожимает руку президенту США Дональду Трампу на японско-американской встрече на высшем уровне. 26 сентября 2018 г., Нью-Йорк, США (AFP /Jiji Press)

Сплочение перед лицом Китая

Апрель 2021 года. Премьер-министр Суга Ёсихидэ – президент Байден (Вашингтон)

Премьер-министр Суга Ёсихидэ стал первым иностранным лидером, принятым в США при администрации Байдена, вступившего в должность в январе, и провёл с ним очные переговоры. Этот визит стал символом того, что стратегическое соперничество с Китаем стало ключевой темой американской дипломатии.

В совместном заявлении стороны выступили против любых односторонних попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском море, а также против незаконных притязаний Китая в сфере морских прав и интересов. США подтвердили своё обязательство надёжно защищать Японию.

В августе 2023 года президент Байден принял в Кэмп-Дэвиде премьер-министра Японии Кисиду Фумио и президента Южной Кореи Юн Сок Ёля на трёхстороннем саммите. Стороны договорились укреплять всестороннее сотрудничество в сферах безопасности, экономики и передовых технологий в условиях растущего влияния Китая.



Премьер-министр Суга Ёсихидэ (слева) и президент США Джо Байден провели совместную пресс-конференцию в Белом доме по итогам японо-американского саммита. 16 апреля 2021 г. (AFP/Jiji Press)

Фотография к заголовку: Фотография премьер-министра Коидзуми Дзюнъитиро, подражающего Элвису Пресли, на первой полосе американской газеты The Washington Post от 1 июля 2006 г. (Jiji Press)