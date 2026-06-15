Несмотря на планы правительства, лишь каждый десятый японец хочет работать дольше

Став премьер-министром, Такаити Санаэ пообещала «работать, работать, работать, работать и работать» и теперь поддерживает предложение о смягчении ограничений на сверхурочные часы. Однако недавний опрос показал, что лишь один из десяти работающих японцев хочет трудиться больше часов.

Большинство устраивает действующее ограничение сверхурочных

В рамках реформы организации труда, запущенной в 2019 году, правительство Японии ввело ежемесячный лимит сверхурочной работы в 45 часов, чтобы решить проблему кароси – смерти от переутомления из-за работы. Однако в прошлом году правящая Либерально-демократическая партия во главе с премьер-министром Такаити Санаэ предложила новую реформу, призванную смягчить некоторые из этих ограничений и дать возможность желающим работать дольше. Предлагаемые изменения также направлены на решение проблемы нехватки рабочей силы в Японии.

Пять лет прошло с момента введения новых правил организации труда, и в октябре прошлого года Министерство здравоохранения, труда и благосостояния провело опрос 3000 работников по всей стране в рамках комплексной оценки эффективности нового законодательства.

Согласно результатам опроса, лишь 10,5% респондентов хотели бы работать больше часов, тогда как около 30% предпочли бы сократить рабочее время. При этом 59,5% респондентов устраивает нынешняя продолжительность рабочего времени.

Среди тех, кто хотел бы увеличить продолжительность рабочего времени, наиболее распространёнными причинами были следующие: «чтобы зарабатывать больше» (41,6%), «работать в удобном для себя режиме» (19,7%) и «без оплаты сверхурочных трудно сводить концы с концами» (15,6%). Допускалось несколько вариантов ответа.

Кроме того, опрос показал, что 65,6% респондентов считают приемлемым не более 20 часов сверхурочной работы, тогда как 93% полагают, что 45 часов должны быть максимальным пределом сверхурочной работы, прописанным законодательно.

Лишь 7% респондентов сочли допустимыми переработки свыше нынешнего лимита в 45 часов, что говорит о слабой поддержке среди работников идеи смягчения существующих ограничений.

Согласно действующему законодательству, превышать установленный предел сверхурочной работы можно только в случае временных особых обстоятельств по соглашению между работодателем и работниками. Однако даже в этом случае сверхурочная работа свыше 45 часов в месяц разрешается не более чем на шесть месяцев в год, а среднее количество сверхурочных за расчётный период должно оставаться ниже 80 часов в месяц.

Материалы

Данные опроса о реформе организации труда (на японском языке), проведённого Министерством здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Фотография к заголовку: ФотоAC