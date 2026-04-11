Азарт покупки случайных игрушек в капсулах: шесть из десяти опрошенных покупают их не реже одного раза в месяц

В детстве мы упрашивали родителей: «Ну пожалуйста, один раз!» – и крутили ручку капсульного автомата. Теперь, когда можно свободно распоряжаться своими деньгами, многие не ограничиваются одной попыткой – и платят снова и снова.

Компания BANDAI SPIRITS (район Минато, Токио), работающая в сфере игрушек и хобби, провела опрос о «рандомных товарах» – капсульных игрушках, лотерейных призах с персонажами и других продуктах, где содержимое остаётся загадкой до момента покупки. В исследовании приняли участие 1032 человека в возрасте от 18 до 59 лет.

Главная привлекательность таких товаров – «волнение и предвкушение» (45,7%). Далее следуют «радость от получения желаемого предмета» (40,3%), «доступная цена» (26,3%) и «сам процесс покупки как игра» (26,0%). При этом 23,5% респондентов отметили, что довольны любым результатом. Таким образом, важную роль играет не только сам товар, но и эмоции, сопровождающие покупку.

Покупатели: «охотники» и «игроки»

Среди причин покупки с большим отрывом лидирует вариант «когда выходят товары с любимыми персонажами» (47,3%). В то же время более 20% респондентов выбрали ответы «увидел в магазине», «испытать удачу» или «сделать себе небольшой подарок». Это говорит о том, что покупатели делятся на две группы: одни заранее собирают информацию и целенаправленно ищут нужные товары, другие совершают покупки спонтанно.

Самым популярным местом покупки остаются специализированные магазины. Почти половина всех покупок совершается в магазинах с товарами персонажей, аниме- и хобби-магазинах, а также официальных онлайн-магазинах. В свою очередь, на комбини (магазины шаговой доступности), супермаркеты и магазины электроники приходится около 40%. Это разделение также коррелирует с пропорцией между целенаправленными и спонтанными покупками.

Безусловный лидер – капсульные игрушки

За последний год 63,3% опрошенных приобретали те или иные рандомные товары не реже одного раза в месяц. Это показывает, что такие покупки стали популярным развлечением не только среди детей, но и среди взрослых.

Среди приобретённых товаров безусловным лидером являются капсульные игрушки. Далее следуют лотерейные товары с персонажами, «сёкуган» (сладости в комплекте с игрушкой), непрозрачно упакованные коллекционные карточки и товары, а также шипучие таблетки для ванны с сюрпризом внутри.

Менее 20% ограничиваются одним товаром при покупке, тогда как более 20% покупают два или три, а свыше 35% – четыре и более. Это говорит о том, что большинство без колебаний берут сразу несколько товаров.

Более половины респондентов чаще всего используют призы для украшения комнаты, а также добавляют в коллекцию или прикрепляют к сумке или смартфону. Таким образом, удовольствие не ограничивается «азартным ожиданием» – люди наслаждаются приобретёнными вещами в повседневной жизни. Покупка рандомных товаров стала частью культуры «осикацу» (активной поддержки кумиров и любимых персонажей).

Материалы

BANDAI SPIRITS « Опрос среди взрослых»

