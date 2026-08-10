Данные опроса: «тревожные звоночки» на медосмотрах часто игнорируются

Опрос жителей Японии, проходящих регулярные медицинские осмотры, показал, что некоторые из них не утруждают себя детальным изучением выявленных проблем или игнорируют рекомендации пройти повторное обследование или курс лечения.

Игнорирование отдельных результатов обследования

Японская компания Ubie, предоставляющая высокотехнологичные медицинские услуги, провела опрос среди 1378 человек, проходивших медицинский осмотр в последние годы. Результаты показывают, что только 32% (446 человек) получили все оценки «A» (проблем не обнаружено), в то время как 41% (564 человека) и 27% (368 человек) соответственно получили либо оценку «B» (незначительные отклонения, требующие наблюдения), либо оценки от «C» до «D» (требуется повторное обследование или лечение).

Меньше половины респондентов (614 человек) заявили, что внимательно изучили и поняли результаты по каждому пункту. В то же время 482 человека ответили, что ознакомились с результатами, но поняли не всё, а 282 человека (примерно 20%) признались, что даже не стали вникать в подробности.

Самой распространенной причиной поверхностного изучения результатов стало «отсутствие заметных симптомов» проблем со здоровьем (107 человек). Далее следуют ответы «обычно у меня каждый год всё в порядке» (84 человека) и «слишком много мороки» (66 человек). Если люди начинают судить о своем здоровье исключительно по наличию или отсутствию явных симптомов, то теряется сам смысл прохождения медицинских осмотров, которые как раз и призваны обеспечивать раннее выявление и своевременное лечение заболеваний.

Из 368 человек, получивших оценки C или D, только 207 действительно посетили медицинское учреждение после получения результатов, тогда как остальные 161 не предприняли никаких действий. Среди причин отказа от визита к врачу упоминались «невозможность самостоятельно оценить серьёзность проблемы», «отсутствие времени» и «непонимание степени срочности».

Существует значительный разрыв между самим фактом прохождения медицинского осмотра и реальным использованием его результатов, что наглядно доказывает: результаты обследований часто попросту игнорируются.

Опрос был проведён 10 марта 2026 года среди 1000 мужчин и 1000 женщин по всей стране в возрасте от 20 лет и старше. Итоговые данные были составлены на основе ответов респондентов, проходивших медосмотр в течение последних нескольких лет.

Источники

Опрос о реакции людей на результаты медицинских осмотров (на японском языке), предоставлено Ubie

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