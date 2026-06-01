Новости в пересказе ИИ: читатели хотят видеть понятные и надёжные источники

Опрос, проведённый в Японии, показал, что читатели статей, резюмированных с помощью ИИ в приложении, считают чёткое указание источников самым важным фактором при оценке достоверности информации.
С июля 2025 года оператор новостного приложения SmartNews предоставляет сервис SmartNews AI Matome, позволяющий пользователям читать созданные ИИ краткие обзоры главных новостей прямо в приложении.

Результаты показали, что почти 60% респондентов считают, что их «понимание стало глубже» как в отношении «политических и экономических новостей», так и «последних новостей о преступности и обществе». Среди участников опроса в возрасте от 20 до 39 лет этот показатель вырос примерно до 70%. Кроме того, более 60% респондентов отметили, что после чтения статей, резюмированных ИИ, они стали больше интересоваться новостям, включая темы, на которые они раньше не обращали внимания.

Стало ли ваше понимание глубже благодаря чтению новостей в ИИ-пересказах?

При оценке надёжности ИИ-пересказа около 50% пользователей назвали важнейшим фактором «чёткое указание источников». Пункты «нейтральная подача материала» и «надёжные новостные организации в качестве источников» также набрали от 45% до 50%, что показывает, насколько большое значение читатели придают проверенной информации. По оценке SmartNews, «это указывает на то, что доверие пользователей напрямую связано с доверием к новостным организациям, распространяющим первичную информацию».

Какие критерии вы используете для оценки надёжности ИИ пересказов?

