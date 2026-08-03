Старение канализационных труб: требуется ремонт для 748 км, или 16% обследованных профильным министерством

В связи с крупным провалом в январе прошлого года дорожной поверхности в городе Ясио префектуры Сайтама министерство инфраструктуры провело срочное обследование канализационных трубопроводов. Общая протяжённость требующих принятия мер канализационных трубопроводов по всей стране достигла 748 км.

Участки «первого уровня срочности» протяженностью 201 км требуют принятия мер в течение года

Общая протяженность проложенных по всей стране канализационных трубопроводов составляет примерно 490 тыс. км. На этот раз предметом приоритетного обследования стали трубы большого диаметра (2 метра и более) общей протяженностью 5332 км, уложенные 30 и более лет назад. Внутреннюю поверхность этих труб осматривали визуально либо с использованием дронов, оснащенных камерами, обнародованы результаты по трубопроводам общей протяженностью 4692 км, в отношении которых оценка состояния уже завершена.

Согласно этим итогам, в 277 муниципалитетах протяженность труб, признанных «требующими мер первого уровня срочности», то есть, принятия мер в течение одного года, составила в общей сложности 201 километр. При этом в 356 муниципалитетах общая протяженность труб, в отношении которых меры требуется принять в течение пяти лет, то есть «требующих мер второго уровня срочности», составила 547 км. Доля труб первого уровня достигает 4%, второго – 12%.

Кроме того, в 96 местах в земле вокруг канализационных труб было подтверждено наличие пустот, в каждом из случаев предположительно решить проблему можно путем засыпки грунтом и других мер.

Численность ответственного персонала сократилась по сравнению с пиковыми временами на 40%

По данным Министерства национальных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма, по состоянию на конец 2023 года доля дряхлых канализационных труб, проложенных более 50 лет назад, составляла 7%, но в 2033 финансовом году этот показатель возрастет до 19%, а в 2043 финансовом году – до 40%.

С другой стороны, число работников, отвечающих за состояние канализаций в органах местного самоуправления и других органах власти в 2023 финансовом году составило 27 тыс. человек. В сравнении с пиковым показателем в 44 тыс. человек (в 1997 финансовом году) произошло сокращение на 39%. За этот же период сокращение численности работников региональных администраций составило 14%, то, есть, снижение численности работников, обслуживающих канализации, выделяется среди прочих.

Материалы

Фотография к заголовку: Пожарные, задействованные в операции по поиску водителя после падения грузовика в крупный провал на дороге в городе Ясио префектуры Сайтама, 28 января 2025 года (© Jiji Press)