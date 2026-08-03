Старение канализационных труб: требуется ремонт для 748 км, или 16% обследованных профильным министерством

Старение канализационных труб: требуется ремонт для 748 км, или 16% обследованных профильным министерствомОбщество
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Участки «первого уровня срочности» протяженностью 201 км требуют принятия мер в течение года
Общая протяженность проложенных по всей стране канализационных трубопроводов составляет примерно 490 тыс. км. На этот раз предметом приоритетного обследования стали трубы большого диаметра (2 метра и более) общей протяженностью 5332 км, уложенные 30 и более лет назад. Внутреннюю поверхность этих труб осматривали визуально либо с использованием дронов, оснащенных камерами, обнародованы результаты по трубопроводам общей протяженностью 4692 км, в отношении которых оценка состояния уже завершена.
Согласно этим итогам, в 277 муниципалитетах протяженность труб, признанных «требующими мер первого уровня срочности», то есть, принятия мер в течение одного года, составила в общей сложности 201 километр. При этом в 356 муниципалитетах общая протяженность труб, в отношении которых меры требуется принять в течение пяти лет, то есть «требующих мер второго уровня срочности», составила 547 км. Доля труб первого уровня достигает 4%, второго – 12%.
Кроме того, в 96 местах в земле вокруг канализационных труб было подтверждено наличие пустот, в каждом из случаев предположительно решить проблему можно путем засыпки грунтом и других мер.
Численность ответственного персонала сократилась по сравнению с пиковыми временами на 40%
По данным Министерства национальных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма, по состоянию на конец 2023 года доля дряхлых канализационных труб, проложенных более 50 лет назад, составляла 7%, но в 2033 финансовом году этот показатель возрастет до 19%, а в 2043 финансовом году – до 40%.
С другой стороны, число работников, отвечающих за состояние канализаций в органах местного самоуправления и других органах власти в 2023 финансовом году составило 27 тыс. человек. В сравнении с пиковым показателем в 44 тыс. человек (в 1997 финансовом году) произошло сокращение на 39%. За этот же период сокращение численности работников региональных администраций составило 14%, то, есть, снижение численности работников, обслуживающих канализации, выделяется среди прочих.
Материалы
- Министерство национальных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма, «Публикация результатов Особо приоритетного обследования канализационных трубопроводов» (на японском языке)
- Министерство по общенациональным делам, местной автономии и связи, «О текущем состоянии дел с канализацией (наиболее свежие дополнительные материалы)» (на японском языке)
Фотография к заголовку: Пожарные, задействованные в операции по поиску водителя после падения грузовика в крупный провал на дороге в городе Ясио префектуры Сайтама, 28 января 2025 года (© Jiji Press)