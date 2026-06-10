Samurai Blue: путь Японии к чемпионату мира по футболу 2026

На мужскую национальную сборную Японии, которая готовится к чемпионату мира по футболу 2026 года, возлагают большие надежды. В преддверии турнира команда уверенно прошла отбор и одержала победы в товарищеских матчах против Шотландии и Англии.

Сборная Японии под руководством Мориясу

Мужская сборная Японии под руководством главного тренера Мориясу Хадзимэ в восьмой раз подряд сыграет на чемпионате мира по футболу. Япония, занимающая восемнадцатое место в мировом рейтинге, выступает в группе F вместе с Нидерландами (7-е место), Швецией (38-е) и Тунисом (44-е). Команда Японии Samurai Blue начнёт турнир матчем против Нидерландов 14 июня (15 июня по японскому времени) в Далласе, Техас.

Расписание матчей сборной Японии на чемпионате мира

(Дата и время указаны по часовому поясу Японии)

Матчи группового этапа (Группа F) Противник 15 июня (понедельник), 05:00 Нидерланды (Даллас) 21 июня (воскресенье), 13:00 Тунис (Монтеррей) 26 июня (пятница), 08:00 Швеция (Даллас)

Бывший полузащитник сборной Японии Мориясу зарекомендовал себя как тренер в клубе Джей-лиги «Санфречче Хиросима», приведя клуб к трём чемпионским титулам за пять с половиной сезонов работы. Мориясу возглавляет сборную Японии с 2018 года. На чемпионате мира 2022 года в Катаре его команда одержала исторические победы над Германией и Испанией, второй раз подряд вышла в 1/8 финала, но уступила Хорватии в серии пенальти.

Сборная Японии уверенно преодолела отборочный турнир чемпионата мира с 13 победами, 2 ничьими и всего 1 поражением. Болельщики Samurai Blue надеются, что Мориясу сможет вывести команду, большинство игроков которой выступают за европейские клубы, дальше первого раунда плей-офф. Оптимизма добавили недавние выездные победы со счётом 1–0 в товарищеских матчах против Шотландии и одной из сильнейших сборных мира – Англии.

Второй отборочный раунд (ноябрь 2023 – июнь 2024)

Победитель группы В: 6–0

Победа над Мьянмой 5–0

Победа над Сирией 5–0

Победа над Северной Кореей 1–0

Победа над Северной Кореей 3–0 (техническая победа)

Победа над Мьянмой 5–0

Победа над Сирией 5–0

Третий отборочный раунд (сентябрь 2024 – июнь 2025)

Победитель группы C: 7–2–1

Победа над Китаем 7–0

Победа над Бахрейном 5–0

Победа над Саудовской Аравией 2–0

Ничья с Австралией 1–1

Победа над Индонезией 4–0

Победа над Китаем 3–1

Победа над Бахрейном 2–0

Ничья с Саудовской Аравией 0–0

Поражение от Австралии 0–1

Победа над Индонезией 6–0

Европейский состав

15 мая Японская футбольная ассоциация объявила состав команды из 26 игроков, которая выйдет на чемпионат мира. Почти все футболисты выступают в европейских клубах. В числе ключевых игроков – нападающий Уэда Аясэ («Фейеноорд»), полузащитники Эндо Ватару («Ливерпуль»), Ито Дзюнъя («Генк»), Доан Рицу («Айнтрахт Франкфурт»), Кубо Такэфуса («Реал Сосьедад»), защитник Томиясу Такэхиро («Аякс») и вратарь Судзуки Сион («Парма»). В заявку не попал полузащитник Митома Каору («Брайтон»), который получил травму задней поверхности бедра в матче 9 мая. 39-летний защитник-ветеран Нагатомо Юто стал одним из трёх представителей Джей-лиги в составе. Для него этот чемпионат мира станет уже пятым подряд.

Результаты сборной Японии на чемпионатах мира по футболу

1998 (Франция)

Групповой этап

2002 (Япония / Южная Корея)

1/8 финала (поражение от Турции 0–1)

2006 (Германия)

Групповой этап

2010 (ЮАР)

1/8 финала (поражение в серии пенальти от Парагвая 3–5)

2014 (Бразилия)

Групповой этап

2018 (Россия)

1/8 финала (поражение от Бельгии 2–3)

2022 (Катар)

1/8 финала (поражение в серии пенальти от Хорватии 1–3)

Материалы

Фотография к заголовку: Игроки стартового состава сборной Японии перед матчем с Англией на стадионе «Уэмбли». Лондон, 31 марта 2026 г. (© AFP/Jiji)