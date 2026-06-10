Samurai Blue: путь Японии к чемпионату мира по футболу 2026

Samurai Blue: путь Японии к чемпионату мира по футболу 2026Спорт
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Сборная Японии под руководством Мориясу
Мужская сборная Японии под руководством главного тренера Мориясу Хадзимэ в восьмой раз подряд сыграет на чемпионате мира по футболу. Япония, занимающая восемнадцатое место в мировом рейтинге, выступает в группе F вместе с Нидерландами (7-е место), Швецией (38-е) и Тунисом (44-е). Команда Японии Samurai Blue начнёт турнир матчем против Нидерландов 14 июня (15 июня по японскому времени) в Далласе, Техас.
Расписание матчей сборной Японии на чемпионате мира
(Дата и время указаны по часовому поясу Японии)
|Матчи группового этапа (Группа F)
|Противник
|15 июня (понедельник), 05:00
|Нидерланды (Даллас)
|21 июня (воскресенье), 13:00
|Тунис (Монтеррей)
|26 июня (пятница), 08:00
|Швеция (Даллас)
Бывший полузащитник сборной Японии Мориясу зарекомендовал себя как тренер в клубе Джей-лиги «Санфречче Хиросима», приведя клуб к трём чемпионским титулам за пять с половиной сезонов работы. Мориясу возглавляет сборную Японии с 2018 года. На чемпионате мира 2022 года в Катаре его команда одержала исторические победы над Германией и Испанией, второй раз подряд вышла в 1/8 финала, но уступила Хорватии в серии пенальти.
Сборная Японии уверенно преодолела отборочный турнир чемпионата мира с 13 победами, 2 ничьими и всего 1 поражением. Болельщики Samurai Blue надеются, что Мориясу сможет вывести команду, большинство игроков которой выступают за европейские клубы, дальше первого раунда плей-офф. Оптимизма добавили недавние выездные победы со счётом 1–0 в товарищеских матчах против Шотландии и одной из сильнейших сборных мира – Англии.
Второй отборочный раунд (ноябрь 2023 – июнь 2024)
Победитель группы В: 6–0
- Победа над Мьянмой 5–0
- Победа над Сирией 5–0
- Победа над Северной Кореей 1–0
- Победа над Северной Кореей 3–0 (техническая победа)
- Победа над Мьянмой 5–0
- Победа над Сирией 5–0
Третий отборочный раунд (сентябрь 2024 – июнь 2025)
Победитель группы C: 7–2–1
- Победа над Китаем 7–0
- Победа над Бахрейном 5–0
- Победа над Саудовской Аравией 2–0
- Ничья с Австралией 1–1
- Победа над Индонезией 4–0
- Победа над Китаем 3–1
- Победа над Бахрейном 2–0
- Ничья с Саудовской Аравией 0–0
- Поражение от Австралии 0–1
- Победа над Индонезией 6–0
Европейский состав
15 мая Японская футбольная ассоциация объявила состав команды из 26 игроков, которая выйдет на чемпионат мира. Почти все футболисты выступают в европейских клубах. В числе ключевых игроков – нападающий Уэда Аясэ («Фейеноорд»), полузащитники Эндо Ватару («Ливерпуль»), Ито Дзюнъя («Генк»), Доан Рицу («Айнтрахт Франкфурт»), Кубо Такэфуса («Реал Сосьедад»), защитник Томиясу Такэхиро («Аякс») и вратарь Судзуки Сион («Парма»). В заявку не попал полузащитник Митома Каору («Брайтон»), который получил травму задней поверхности бедра в матче 9 мая. 39-летний защитник-ветеран Нагатомо Юто стал одним из трёх представителей Джей-лиги в составе. Для него этот чемпионат мира станет уже пятым подряд.
Результаты сборной Японии на чемпионатах мира по футболу
1998 (Франция)
Групповой этап
2002 (Япония / Южная Корея)
1/8 финала (поражение от Турции 0–1)
2006 (Германия)
Групповой этап
2010 (ЮАР)
1/8 финала (поражение в серии пенальти от Парагвая 3–5)
2014 (Бразилия)
Групповой этап
2018 (Россия)
1/8 финала (поражение от Бельгии 2–3)
2022 (Катар)
1/8 финала (поражение в серии пенальти от Хорватии 1–3)
Материалы
- Актуальный рейтинг мужских сборных FIFA
- Информация о втором и третьем отборочных раундах (на японском языке) от Японской футбольной ассоциации
Фотография к заголовку: Игроки стартового состава сборной Японии перед матчем с Англией на стадионе «Уэмбли». Лондон, 31 марта 2026 г. (© AFP/Jiji)