Состав мужской сборной Японии на Чемпионате мира 2026

В заявку сборной Японии на чемпионат мира вошли 26 игроков, включая таких звёзд, как Кубо Такэфуса и Доан Рицу.

Япония нацелена на первый в истории выход в четвертьфинал

15 мая Японская футбольная ассоциация объявила состав из 26 игроков мужской сборной Японии по футболу, которые примут участие в Чемпионате мира по футболу 2026 года в США, Мексике и Канаде. Команда Samurai Blue в восьмой раз подряд примет участие в турнире, который начнётся 11 июня в Мехико.

Япония, занимающая 18-е место в мировом рейтинге, сыграет в группе F с Нидерландами, Тунисом и Швецией. Команда начнёт турнир 14 июня матчем против Нидерландов, занимающих 7-е место в рейтинге и ранее доходивших до финала. Затем, 20 июня, команда сыграет с Тунисом, занимающим 44-е место, а 25 июня — со Швецией, занимающей 38-е место. (Даты матчей в Японии на один день позже.)

Япония четыре раза выходила в плей-офф, включая два последних турнира, но но пока ни разу не проходила дальше 1/8 финала.

Расписание матчей сборной Японии на Чемпионате мира

(Даты и время указаны по часовому поясу Японии)

Матчи группового этапа (Группа F) Противник 15 июня (понедельник), 05:00 Нидерланды (Даллас) 21 июня (воскресенье), 13:00 Тунис (Монтеррей) 26 июня (пятница), 08:00 Швеция (Даллас)

Состав сборной Японии на чемпионате мира 2026 г.

Главный тренер

Мориясу Хадзимэ

Дата рождения: 23 августа 1968 г.

Тренерская карьера

2012–2017: «Санфречче Хиросима»

2017: Сборная Японии U-20

2018: Сборная Японии U-23

2018 – настоящее время: Сборная Японии

Вратари

Судзуки Дзион

Дата рождения: 21 августа 2002 г.

Рост: 190 см

23 матча в составе сборной Японии/ 14 пропущенных голов

Клуб: «Парма» (Италия)

Осако Кэйсукэ

Дата рождения: 28 июля 1999 г.

Рост: 188 см

11 матчей / 8 пропущенных голов

Клуб: «Санфречче Хиросима»

Хаякава Томоки

Дата рождения: 3 марта 1999 г.

Рост: 187 см

3 матча / 0 пропущенных голов

Клуб: «Касима Антлерс»

Защитники

Нагатомо Юто

Дата рождения: 12 сентября 1986 г.

Рост: 170 см

144 матча за сборную / 4 гола

Клуб: «ФК Токио»

Танигути Сёго

Дата рождения: 15 июля 1991 г.

Рост: 185 см

37 матчей / 1 гол

Клуб: «Синт-Трёйден» (Бельгия)

Ватанабэ Цуёси

Дата рождения: 5 февраля 1997 г.

Рост: 184 см

10 матчей / 0 голов

Клуб: «Фейеноорд» (Нидерланды)

Судзуки Дзюнносукэ

Дата рождения: 12 июля 2003 г.

Рост: 180 см

6 матчей / 0 голов

Клуб: «ФК Копенгаген» (Дания)

Ито Хироки

Дата рождения: 12 мая 1999 г.

Рост: 188 см

23 матча / 1 гол

Клуб: «Бавария» (Германия)

Итакура Ко

Дата рождения: 27 января 1997 г.

Рост: 188 см

39 матчей / 2 гола

Клуб: «Аякс» (Нидерланды)

Томиясу Такэхиро

Дата рождения: 5 ноября 1998 г.

Рост: 187 см

42 матча / 1 гол

Клуб: «Аякс» (Нидерланды)

Сэко Аюму

Дата рождения: 7 июня 2000 г.

Рост: 186 см

13 матчей / 0 голов

Клуб: «Гавр» (Франция)

Сугавара Юкинари

Дата рождения: 28 июня 2000 г.

Рост: 179 см

20 матчей / 6 голов

Клуб: «Вердер» (Германия)

Полузащитники / Нападающие

Эндо Ватару

Дата рождения: 9 февраля 1993 г.

Рост: 178 см

72 матча за сборную / 4 гола

Клуб: «Ливерпуль» (Англия)

Камада Дайти

Дата рождения: 5 августа 1996 г.

Рост: 180 см

49 матчей за сборную / 12 голов

Клуб: «Кристал Пэлас» (Англия)

Сано Кайсю

Дата рождения: 30 декабря 2000 г.

Рост: 176 см

12 матчей за сборную / 0 голов

Клуб: «Майнц 05» (Германия)

Танака Ао

Дата рождения: 10 сентября 1998 г.

Рост: 180 см

37 матчей / 8 голов

Клуб: «Лидс Юнайтед» (Англия)

Ито Дзюнъя

Дата рождения: 9 марта 1993 г.

Рост: 177 см

68 матчей за сборную / 15 голов

Клуб: «КРК Генк» (Бельгия)

Доан Рицу

Дата рождения: 16 июня 1998 г.

Рост: 172 см

64 матча / 11 голов

Клуб: «Айнтрахт» (Германия)

Накамура Кэйто

Дата рождения: 28 июля 2000 г.

Рост: 180 см

24 матча / 10 голов

Клуб: «Стад де Реймс» (Франция)

Кубо Такэфуса

Дата рождения: 4 июня 2001 г.

Рост: 173 см

48 матчей / 7 голов

Клуб: «Реал Сосьедад» (Испания)

Судзуки Юито

Дата рождения: 25 октября 2001 г.

Рост: 175 см

6 матчей / 0 голов

Клуб: «Фрайбург» (Германия)

Маэда Дайдзэн

Дата рождения: 20 октября 1997 г.

Рост: 173 см

27 матчей / 4 гола

Клуб: «Селтик» (Шотландия)

Уэда Аясэ

Дата рождения: 28 августа 1998 г.

Рост: 182 см

38 матчей / 16 голов

Клуб: «Фейеноорд» (Нидерланды)

Огава Коки

Дата рождения: 8 августа 1997 г.

Рост: 186 см

14 матчей / 10 голов

Клуб: «НЕК Неймеген» (Нидерланды)

Гото Кэйсукэ

Дата рождения: 3 июня 2005 г.

Рост: 191 см

3 матча / 0 голов

Клуб: «Синт-Трёйден» (Бельгия)

Сиогай Кэнто

Дата рождения: 26 марта 2005 г.

Рост: 180 см

1 матч / 0 голов

Клуб: «Вольфсбург» (Германия)

Фотография к заголовку, слева направо: Судзуки Дзион, Камада Дайти, Доан Рицу и Кубо Такэфуса (© Японская футбольная ассоциация)