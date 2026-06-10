Состав мужской сборной Японии на Чемпионате мира 2026

Состав мужской сборной Японии на Чемпионате мира 2026Спорт
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Япония нацелена на первый в истории выход в четвертьфинал
15 мая Японская футбольная ассоциация объявила состав из 26 игроков мужской сборной Японии по футболу, которые примут участие в Чемпионате мира по футболу 2026 года в США, Мексике и Канаде. Команда Samurai Blue в восьмой раз подряд примет участие в турнире, который начнётся 11 июня в Мехико.
Япония, занимающая 18-е место в мировом рейтинге, сыграет в группе F с Нидерландами, Тунисом и Швецией. Команда начнёт турнир 14 июня матчем против Нидерландов, занимающих 7-е место в рейтинге и ранее доходивших до финала. Затем, 20 июня, команда сыграет с Тунисом, занимающим 44-е место, а 25 июня — со Швецией, занимающей 38-е место. (Даты матчей в Японии на один день позже.)
Япония четыре раза выходила в плей-офф, включая два последних турнира, но но пока ни разу не проходила дальше 1/8 финала.
Расписание матчей сборной Японии на Чемпионате мира
(Даты и время указаны по часовому поясу Японии)
|Матчи группового этапа (Группа F)
|Противник
|15 июня (понедельник), 05:00
|Нидерланды (Даллас)
|21 июня (воскресенье), 13:00
|Тунис (Монтеррей)
|26 июня (пятница), 08:00
|Швеция (Даллас)
Состав сборной Японии на чемпионате мира 2026 г.
Главный тренер
Мориясу Хадзимэ
Дата рождения: 23 августа 1968 г.
Тренерская карьера
2012–2017: «Санфречче Хиросима»
2017: Сборная Японии U-20
2018: Сборная Японии U-23
2018 – настоящее время: Сборная Японии
Вратари
Судзуки Дзион
Дата рождения: 21 августа 2002 г.
Рост: 190 см
23 матча в составе сборной Японии/ 14 пропущенных голов
Клуб: «Парма» (Италия)
Осако Кэйсукэ
Дата рождения: 28 июля 1999 г.
Рост: 188 см
11 матчей / 8 пропущенных голов
Клуб: «Санфречче Хиросима»
Хаякава Томоки
Дата рождения: 3 марта 1999 г.
Рост: 187 см
3 матча / 0 пропущенных голов
Клуб: «Касима Антлерс»
Защитники
Нагатомо Юто
Дата рождения: 12 сентября 1986 г.
Рост: 170 см
144 матча за сборную / 4 гола
Клуб: «ФК Токио»
Танигути Сёго
Дата рождения: 15 июля 1991 г.
Рост: 185 см
37 матчей / 1 гол
Клуб: «Синт-Трёйден» (Бельгия)
Ватанабэ Цуёси
Дата рождения: 5 февраля 1997 г.
Рост: 184 см
10 матчей / 0 голов
Клуб: «Фейеноорд» (Нидерланды)
Судзуки Дзюнносукэ
Дата рождения: 12 июля 2003 г.
Рост: 180 см
6 матчей / 0 голов
Клуб: «ФК Копенгаген» (Дания)
Ито Хироки
Дата рождения: 12 мая 1999 г.
Рост: 188 см
23 матча / 1 гол
Клуб: «Бавария» (Германия)
Итакура Ко
Дата рождения: 27 января 1997 г.
Рост: 188 см
39 матчей / 2 гола
Клуб: «Аякс» (Нидерланды)
Томиясу Такэхиро
Дата рождения: 5 ноября 1998 г.
Рост: 187 см
42 матча / 1 гол
Клуб: «Аякс» (Нидерланды)
Сэко Аюму
Дата рождения: 7 июня 2000 г.
Рост: 186 см
13 матчей / 0 голов
Клуб: «Гавр» (Франция)
Сугавара Юкинари
Дата рождения: 28 июня 2000 г.
Рост: 179 см
20 матчей / 6 голов
Клуб: «Вердер» (Германия)
Полузащитники / Нападающие
Эндо Ватару
Дата рождения: 9 февраля 1993 г.
Рост: 178 см
72 матча за сборную / 4 гола
Клуб: «Ливерпуль» (Англия)
Камада Дайти
Дата рождения: 5 августа 1996 г.
Рост: 180 см
49 матчей за сборную / 12 голов
Клуб: «Кристал Пэлас» (Англия)
Сано Кайсю
Дата рождения: 30 декабря 2000 г.
Рост: 176 см
12 матчей за сборную / 0 голов
Клуб: «Майнц 05» (Германия)
Танака Ао
Дата рождения: 10 сентября 1998 г.
Рост: 180 см
37 матчей / 8 голов
Клуб: «Лидс Юнайтед» (Англия)
Ито Дзюнъя
Дата рождения: 9 марта 1993 г.
Рост: 177 см
68 матчей за сборную / 15 голов
Клуб: «КРК Генк» (Бельгия)
Доан Рицу
Дата рождения: 16 июня 1998 г.
Рост: 172 см
64 матча / 11 голов
Клуб: «Айнтрахт» (Германия)
Накамура Кэйто
Дата рождения: 28 июля 2000 г.
Рост: 180 см
24 матча / 10 голов
Клуб: «Стад де Реймс» (Франция)
Кубо Такэфуса
Дата рождения: 4 июня 2001 г.
Рост: 173 см
48 матчей / 7 голов
Клуб: «Реал Сосьедад» (Испания)
Судзуки Юито
Дата рождения: 25 октября 2001 г.
Рост: 175 см
6 матчей / 0 голов
Клуб: «Фрайбург» (Германия)
Маэда Дайдзэн
Дата рождения: 20 октября 1997 г.
Рост: 173 см
27 матчей / 4 гола
Клуб: «Селтик» (Шотландия)
Уэда Аясэ
Дата рождения: 28 августа 1998 г.
Рост: 182 см
38 матчей / 16 голов
Клуб: «Фейеноорд» (Нидерланды)
Огава Коки
Дата рождения: 8 августа 1997 г.
Рост: 186 см
14 матчей / 10 голов
Клуб: «НЕК Неймеген» (Нидерланды)
Гото Кэйсукэ
Дата рождения: 3 июня 2005 г.
Рост: 191 см
3 матча / 0 голов
Клуб: «Синт-Трёйден» (Бельгия)
Сиогай Кэнто
Дата рождения: 26 марта 2005 г.
Рост: 180 см
1 матч / 0 голов
Клуб: «Вольфсбург» (Германия)
Фотография к заголовку, слева направо: Судзуки Дзион, Камада Дайти, Доан Рицу и Кубо Такэфуса (© Японская футбольная ассоциация)