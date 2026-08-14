Импорт нефти в Японию с Ближнего Востока в апреле упал на две трети

В апреле объемы импорта нефти в Японию резко сократились. Это падение обусловлено высокой зависимостью страны от нестабильного в настоящий момент ближневосточного региона, который обеспечивает основную часть поставок нефти в Японию.

Движение перекрыто

С тех пор как 28 февраля атаки США и Израиля спровоцировали войну с Ираном, Ормузский пролив, являющийся ключевым узлом для транспортировки нефти на Ближнем Востоке, оказался фактически закрыт для судоходства. По данным Ассоциации судовладельцев Японии, в период с марта по май через пролив прошло всего пять судов, связанных с Японией. Поскольку транспортировка танкерами с Ближнего Востока в Японию занимает около 20 дней, ситуация в марте отражается на апрельской торговой статистике, которая формируется на основе данных таможенной очистки товаров.

Согласно предварительной торговой статистике Министерства финансов, общий объем импорта сырой нефти в апреле сократился на 63,7% по сравнению с апрелем 2025 года и составил 4,5 млн килолитров. В этот объем вошли 3,8 млн килолитров с Ближнего Востока (падение на 67,2%). Оба показателя стали самыми низкими с момента начала ведения ежемесячного учета по категориям товаров в 1979 году.

Хотя сопоставимые данные времен нефтяных кризисов 1973 и 1979 годов отсутствуют, Нефтяная ассоциация Японии заявляет, что в 1974 финансовом году импорт сырой нефти упал на 4,5% в годовом исчислении, а в 1980 финансовом году на 10%. И хотя апрельские показатели 2026 года охватывают лишь один месяц, масштаб спада выглядит беспрецедентно бóльшим.

Несмотря на то, что опасения по поводу поставок привели к резкому скачку цен на нефть-сырец марки Dubai в марте, из-за падения физических объемов импорта его общая стоимость для Японии снизилась на 50% до 454,2 млрд йен, что не оказало негативного влияния на торговый баланс.

Обычно доля Ближнего Востока в импорте нефти в Японию превышает 90%, однако в апреле она упала до 85,8%. Правительство занялось поиском альтернативных источников и задействовало часть своих стратегических резервов. Премьер-министр Такаити Санаэ заявила, что Япония способна обеспечить себя необходимыми объемами нефти до начала 2027 года.

Главный экономист Исследовательского института Номура Киути Такахидэ в своем отчете об экономических перспективах Японии отмечает, что если Ормузский пролив останется перекрытым, «дефицит нефти и нафты приведет к сокращению производства, что, в свою очередь, вызовет нехватку товаров и рост цен». По его словам, стагфляционные тенденции, сочетающие в себе высокие цены и низкие темпы экономического роста, будут усиливаться.

Источники

Торговая статистика за апрель (на японском языке) – предоставлено Министерством финансов Японии

Торговая статистика за апрель (на японском языке) – предоставлено Министерством финансов Японии Аналитический отчет Киути Такахидэ (на японском языке) – предоставлено Исследовательским институтом Номура

Фотография к заголовку: Нефтяной танкер Eneos Endeavor, принадлежащий компании Eneos Group. Предоставлено Eneos (© Jiji)