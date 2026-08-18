Песня Lilac группы Mrs. Green Apple – главный хит года в Японии

Песня Lilac японской группы Mrs. Green Apple заняла первое место в Японии по объему лицензионных отчислений в 2025 финансовом году. В первую десятку хитов попали еще два хита коллектива.

Более 900 миллионов стримов

Наибольший объем авторских отчислений в Японии в 2025 финансовом году (с апреля 2025 по март 2026 года) принесла песня Lilac японской группы Mrs. Green Apple, завоевавшая престижную награду Gold Award Японского общества прав авторов, композиторов и издателей (JASRAC). Композиция, написанная фронтменом коллектива Мотоки Омори, использовалась в качестве заглавной темы к аниме-сериалу Oblivion Battery (Забвение бэттери) и после своего релиза в апреле 2024 года стала синглом, быстрее всех в истории преодолевшим отметку в 900 миллионов прослушиваний. Песня заняла первое место по объему роялти в сегменте интерактивного стриминга и второе место в категории караоке.

Комментируя награду, Омори сказал: «Я хочу продолжать получать удовольствие от творчества, даже когда мне приходится справляться с одиночеством и другими трудностями. Хотел бы выразить благодарность всем, кто помог мне это осуществить».

На втором месте расположился легендарный сингл 1989 года Мисоры Хибари «Подобно течению реки» (Кава-но нагарэ-но ё ни), а замкнул тройку лидеров трек Bling-Bang-Bang-Born хип-хоп дуэта Creepy Nuts.

Топ-10 японских музыкальных произведений по объёму авторских отчислений в Японии (2025 финансовый год)

Песня Исполнитель 1 Lilac Mrs. Green Apple 2 Подобно течению реки (Кава-но нагарэ-но ё ни) Мисора Хибари 3 Bling-Bang-Bang-Born Creepy Nuts 4 Синева и лето (Ао то нацу) Mrs. Green Apple 5 Soranji Mrs. Green Apple 6 Idol Yoasobi 7 Astro Boy Хор мальчиков «Камитакада» 8 A Cruel Angel’s Thesis Такахаси Ёко 9 Не унывай (Гэнки о даситэ) Такэути Мария 10 Инструментальный саундтрек к One Piece Танака Кохэй



Слева: обложка сингла «Подобно течению реки» (Кава-но нагарэ-но ё ни) Мисоры Хибари (© Nippon Columbia/Hibari Productions), справа: обложка сингла Bling-Bang-Bang-Born хип-хоп дуэта Creepy Nuts (© Sony Music Labels Inc.)

Общий объём музыкальных авторских отчислений в Японии в 2025 финансовом году вырос на 5,4% по сравнению с предыдущим годом, достигнув рекордных 152,3 млрд йен.

Сегмент интерактивного стриминга, включающий услуги по подписке и YouTube, вырос на 9,6% в годовом исчислении, составив 61,8 млрд йен. Это направление стабильно росло примерно с 2015 года, однако повсеместный переход общества на онлайн-форматы в период пандемии COVID-19 дал мощный толчок использованию подписочных сервисов и стриминговых видеоплатформ. Доходы от концертов и живых выступлений также увеличились, продемонстрировав рост на 11,9% до 29,1 млрд йен на фоне проведения большего числа крупных мероприятий и повышения цен на билеты.

Источники

Фотография к заголовку: Слева направо: обложка сингла Lilac и участники группы Mrs. Green Apple с Омори Мотоки (в центре). Предоставлено JASRAC