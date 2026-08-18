Песня Lilac группы Mrs. Green Apple – главный хит года в Японии

Песня Lilac группы Mrs. Green Apple – главный хит года в ЯпонииКультура
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Более 900 миллионов стримов
Наибольший объем авторских отчислений в Японии в 2025 финансовом году (с апреля 2025 по март 2026 года) принесла песня Lilac японской группы Mrs. Green Apple, завоевавшая престижную награду Gold Award Японского общества прав авторов, композиторов и издателей (JASRAC). Композиция, написанная фронтменом коллектива Мотоки Омори, использовалась в качестве заглавной темы к аниме-сериалу Oblivion Battery (Забвение бэттери) и после своего релиза в апреле 2024 года стала синглом, быстрее всех в истории преодолевшим отметку в 900 миллионов прослушиваний. Песня заняла первое место по объему роялти в сегменте интерактивного стриминга и второе место в категории караоке.
Комментируя награду, Омори сказал: «Я хочу продолжать получать удовольствие от творчества, даже когда мне приходится справляться с одиночеством и другими трудностями. Хотел бы выразить благодарность всем, кто помог мне это осуществить».
На втором месте расположился легендарный сингл 1989 года Мисоры Хибари «Подобно течению реки» (Кава-но нагарэ-но ё ни), а замкнул тройку лидеров трек Bling-Bang-Bang-Born хип-хоп дуэта Creepy Nuts.
Топ-10 японских музыкальных произведений по объёму авторских отчислений в Японии (2025 финансовый год)
|Песня
|Исполнитель
|1
|Lilac
|Mrs. Green Apple
|2
|Подобно течению реки (Кава-но нагарэ-но ё ни)
|Мисора Хибари
|3
|Bling-Bang-Bang-Born
|Creepy Nuts
|4
|Синева и лето (Ао то нацу)
|Mrs. Green Apple
|5
|Soranji
|Mrs. Green Apple
|6
|Idol
|Yoasobi
|7
|Astro Boy
|Хор мальчиков «Камитакада»
|8
|A Cruel Angel’s Thesis
|Такахаси Ёко
|9
|Не унывай (Гэнки о даситэ)
|Такэути Мария
|10
|Инструментальный саундтрек к One Piece
|Танака Кохэй
Общий объём музыкальных авторских отчислений в Японии в 2025 финансовом году вырос на 5,4% по сравнению с предыдущим годом, достигнув рекордных 152,3 млрд йен.
Сегмент интерактивного стриминга, включающий услуги по подписке и YouTube, вырос на 9,6% в годовом исчислении, составив 61,8 млрд йен. Это направление стабильно росло примерно с 2015 года, однако повсеместный переход общества на онлайн-форматы в период пандемии COVID-19 дал мощный толчок использованию подписочных сервисов и стриминговых видеоплатформ. Доходы от концертов и живых выступлений также увеличились, продемонстрировав рост на 11,9% до 29,1 млрд йен на фоне проведения большего числа крупных мероприятий и повышения цен на билеты.
Источники
- Данные о топ-10 музыкальных произведений по объему роялти и состоянии музыкального бизнеса в 2025 финансовом году (на японском языке) – предоставлено Японским обществом прав авторов, композиторов и издателей
Фотография к заголовку: Слева направо: обложка сингла Lilac и участники группы Mrs. Green Apple с Омори Мотоки (в центре). Предоставлено JASRAC