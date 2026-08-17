Крупные японские компании снова подняли зарплаты более чем на 5% в 2026 году

В 2026 году крупные японские компании увеличили заработную плату более чем на 5% третий год подряд.

Наибольший рост в йенах за всю историю

Согласно результатам опроса, опубликованного Японской федерацией бизнеса (Кэйданрэн), в ходе весенних переговоров между профсоюзами и руководством крупных компаний в 2026 году было достигнуто среднее увеличение заработной платы на 5,46% в годовом исчислении (включая повышение базовых окладов), что эквивалентно 19 964 йенам в месяц. Рост заработной платы превышает 5% третий год подряд. В йеновом выражении это повышение стало самым масштабным с 1976 года, когда начали вести сопоставимую статистику.

Кэйданрэн провела анкетирование среди 248 крупных компаний, представляющих 23 отрасли экономики. Опубликованные результаты первого в этом финансовом году исследования основаны на усредненных показателях 103 компаний-членов федерации, предоставивших свои ответы.

Самые высокие темпы роста по отраслям зафиксированы в сфере информации и коммуникаций – 8,28%. За ней следуют строительный сектор (7,63%) и полиграфическая промышленность (6,81%). Общий показатель роста в производственном секторе составил 5,29%, а в непроизводственном – 5,85%, что стало абсолютным рекордом для сферы услуг и непроизводственных отраслей с момента начала сбора сопоставимых данных в 1997 году.

Источники

Данные о результатах весенних переговоров между профсоюзами и руководством крупных японских компаний в 2026 году (на японском языке) – предоставлено Кэйданрэн

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