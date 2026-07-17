Япония ужесточает визовые правила для иностранных предпринимателей

Ужесточение требований к бизнес-визам в Японии, включая повышение минимального капитала с 5 до 30 млн йен, привело к резкому сокращению числа заявок.

Резкое увеличение требуемого капитала

В октябре 2025 года Агентство иммиграционной службы Японии ужесточило требования к визе для ведения и управления бизнесом, сославшись на участившиеся случаи использования иностранными гражданами фиктивных компаний и непрозрачных структур для получения вида на жительство. Согласно прежним правилам, для получения этой визы компании было достаточно выполнить одно из двух условий – либо располагать капиталом в 5 млн йен, либо иметь не менее двух сотрудников, занятых полный рабочий день. Теперь заявитель должен продемонстрировать минимальный капитал компании в 30 млн йен (это в шесть раз больше прежнего уровня) и одновременно соответствовать всем остальным критериям, включая требования к численности персонала, знанию японского языка, а также к образованию и управленческому опыту.

Опрос иностранных владельцев бизнеса, проведённый Tokyo Shōkō Research с 31 марта по 7 апреля, показал, что эти изменения так или иначе затронут 135 компаний из 299 респондентов – почти половину от общего числа. На вопрос о дальнейших действиях, допускавший несколько вариантов ответа, 82 компании сообщили, что увеличат капитал и предпримут другие шаги для выполнения новых требований, 35 рассматривают продажу бизнеса или слияние с другой компанией, а 19 планируют передать права на управление. Ещё 16 компаний рассматривают возможность прекращения деятельности.

Компании также спросили, какое из новых требований они считают самым трудновыполнимым. Из 45 ответивших на этот вопрос компаний самая многочисленная группа – 20 компаний – назвала главным препятствием необходимость увеличить капитал. Кроме того, прежде условие о наличии как минимум двух сотрудников на полной занятости не действовало, если компания выполняла требование о минимальном капитале в 5 млн йен. Теперь же, когда компании обязаны иметь «как минимум одного сотрудника на полной занятости», 16 компаний указали, что именно это условие станет для них камнем преткновения.

По данным Tokyo Shōkō Research, из 143 367 компаний, созданных в Японии в 2024 году, у 90% капитал не превышал 10 млн йен. Учитывая, что большинство японских компаний относится к малому бизнесу, новые требования к получению вида на жительство становятся серьёзным препятствием для иностранных предпринимателей.

Согласно имеющимся данным, в течение пяти месяцев до вступления новых правил в силу на визу для ведения бизнеса подавалось в среднем 1700 новых заявлений ежемесячно, а в последующие пять месяцев – лишь 70, то есть на 96% меньше.

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