Несчастные случаи в горах в Японии в 2025 году: 3623 пострадавших, 332 погибших и пропавших без вести

В связи с началом сезона восхождений 2026 года Национальное полицейское агентство опубликовало данные о несчастных случаях в горах в 2025 году. Общее число людей, пострадавших в результате несчастных случаев, достигло рекордного уровня в 3623 человека, и число самих несчастных случаев оставалось высоким, составив 3122.

По данным Национального полицейского агентства Японии, в 2025 году количество несчастных случаев в горах увеличилось на 176, а число пострадавших – на 266. 332 человека погибли или пропали без вести (на 32 человека больше, чем в предыдущем году) и 1480 человек получили травмы (на 90 человек больше). Около половины пострадавших были спасены без последствий, около 40% спасены с травмами, менее 10% погибли или пропали без вести.

Число несчастных случаев было ниже 2000 в начале 2010-х годов, но росло почти неуклонно, за исключением периода пандемии COVID-19. Вероятно, своё влияние оказало то, что в последние годы становится популярным активный отдых, что привело к росту количества людей, которые начали заниматься альпинизмом и пешим туризмом.

В горах Японии произошло 174 несчастных случая с участием иностранных туристов, оно увеличилось на 75 по сравнению с предыдущим годом, в результате пострадали 246 человек, среди них 6 человек погибли или пропали без вести. Оба показателя являются самыми высокими с момента начала сбора статистики в 2018 году.

Основная причина бедствий – потеря ориентации

Из 3623 пострадавших 79,1% занимались альпинизмом (включая пешие походы, лыжные восхождения и восхождения по рекам), а 6,5% приходится на собиравших дикорастущие растения и грибы.

В 30,9% случаев люди потеряли дорогу, это была наиболее распространённая причина бедствия, затем идут падения (19,2%), скольжения (17,3%), усталость (9,8%) и болезнь (8,1%).

Среди потерпевших было 2739 людей старше 40 лет (75,6%), 1723 человека – в возрасте за 60 лет (47,6% от общего числа). Среди погибших и пропавших без вести было 304 людей старше 40 лет (91,6%), а 221 человек, 66,6% от общего числа, были старше 60 лет.

Растёт число людей, пропавших без вести в горном массиве Хотака

Наибольшее количество горных бедствий произошло в префектуре Нагано (358), за ней следуют Хоккайдо (199) и Яманаси (192). В горном массиве Хотака, расположенном на границе префектур Нагано и Гифу, наблюдался особенно значительный рост числа несчастных случаев (78 человек, увеличение на 38,3% по сравнению со средним показателем за 5 лет). На горе Такао (Токио), относительно невысокой, но популярной среди туристов, в 2025 году произошло 106 несчастных случаев (рост на 4,5%).

Материалы

Национальное полицейское агентство: Несчастные случаи в горах и на воде (на японском языке)

Фотография к заголовку: PIXTA

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