Одобрено строительство всех участков линии магнитолевитационных поездов Тюо синкансэн

Одобрено строительство всех участков линии магнитолевитационных поездов Тюо синкансэнТехнологии
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Что такое линия магнитолевитационных поездов Тюо синкансэн?
Линия протяжённостью приблизительно 438 км будет соединять Токио и Осаку с максимальной скоростью поездов 505 км/ч – скорость будет обеспечивать магнитная левитация, приподнимающая поезд над рельсами за счёт магнитной силы и позволяющая двигаться на высоких скоростях. Согласно проекту, время в пути от станции Синагава до станции Нагоя составит 40 минут, а до станции Син-Осака – 67 минут. Это на 47 минут быстрее самых скоростных поездов существующей линии Токайдо синкансэн, а по сравнению с более медленными поездами этой же скоростной линии – на час или больше.
В связи с тем, что линия скоростных поездов Токайдо синкансэн, открытая в 1964 году, устаревает и уже достигла предела частоты движения поездов и объема перевозок, в 2011 году правительство приняло решение о плане развития объездного маршрута. Первоначально открытие участка Синагава-Нагоя планировалось на 2027 год, а участка Нагоя-Осака – на 2036 год.
Разработка проекта началась ещё в 1962 году
Разработка технологии линейных двигателей началась в Японии в 1962 году. Вдоль побережья Нитинан в префектуре Миядзаки была построена экспериментальная линия длиной 7 км, и в 1979 году была зафиксирована максимальная скорость поезда в 517 км/ч.
Завершение строительства экспериментальной линии Яманаси в 1997 году
В 1997 году в префектуре Яманаси была завершена новая экспериментальная линия, которую можно было использовать для испытаний скоростных поездов Тюо синкансэн. После многократных экспериментов по созданию коммерческих поездов в 1999 году на этой линии был установлен мировой рекорд скорости для поезда с водителем – 552 км/ч.
Синкансэн и снижение уровня воды в реке Ои
В 2014 году компания JR Central начала строительство участка Синагава-Нагоя. Однако тогдашний губернатор префектуры Сидзуока Кавакацу Хэйта выразил обеспокоенность тем, что строительство тоннеля уменьшит расход воды в системе реки Ои, протекающей через префектуру, и выступил против того, чтобы строительство участка в пределах префектуры началось без принятия достаточных контрмер. Переговоры между JR Central и префектурой Сидзуока были сложными, и запланированную дату открытия маршрута пришлось перенести.
Одобрение строительства администрацией префектуры Сидзуока
В мае 2024 года губернатор Судзуки Ясутомо, вступивший в должность после отставки губернатора Кавакацу, провёл переговоры с компанией JR Tokai по вопросам охраны окружающей среды и другим проблемам, а в июле 2026 года объявил о своём одобрении начала строительства линии магнитолевитационного синкансэна в пределах префектуры. Строительство в префектуре Сидзуока, как ожидается, займёт более 10 лет, и даже если оно начнётся в этом году, самая ранняя возможная дата открытия – 2036 год. Строительство на других участках также задерживается, и открытие может быть отложено и на более поздние сроки.
Материалы
- Железнодорожный технический научно-исследовательский институт: «История развития сверхпроводящих магнитолевитационных систем» (на японском языке)
- Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма: О скоростных поездах Тюо синкансэн (магнитолевитационные поезда) (на японском языке)
- JR Central: Магнитолевитационнный Тюо синкансэн (на японском языке)
Фотография к заголовку: Усовершенствованный испытательный поезд линейной серии L0 (предоставлено JR Central; Jiji Press)
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