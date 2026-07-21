Одобрено строительство всех участков линии магнитолевитационных поездов Тюо синкансэн

Недавно было одобрено строительство линии маглева в префектуре Сидзуока, и ожидается, что вскоре начнут строить всю линию Тюо синкансэн для поездов на магнитной подушке, которая соединит токийский район Синагава и станцию Нагоя. Открытие линии ожидается не раньше 2036 года.

Что такое линия магнитолевитационных поездов Тюо синкансэн?

Линия протяжённостью приблизительно 438 км будет соединять Токио и Осаку с максимальной скоростью поездов 505 км/ч – скорость будет обеспечивать магнитная левитация, приподнимающая поезд над рельсами за счёт магнитной силы и позволяющая двигаться на высоких скоростях. Согласно проекту, время в пути от станции Синагава до станции Нагоя составит 40 минут, а до станции Син-Осака – 67 минут. Это на 47 минут быстрее самых скоростных поездов существующей линии Токайдо синкансэн, а по сравнению с более медленными поездами этой же скоростной линии – на час или больше.

В связи с тем, что линия скоростных поездов Токайдо синкансэн, открытая в 1964 году, устаревает и уже достигла предела частоты движения поездов и объема перевозок, в 2011 году правительство приняло решение о плане развития объездного маршрута. Первоначально открытие участка Синагава-Нагоя планировалось на 2027 год, а участка Нагоя-Осака – на 2036 год.

Разработка проекта началась ещё в 1962 году



Испытательный локомотив с линейным двигателем, использовавшийся на старой испытательной линии Миядзаки Японских национальных железных дорог, съёмка 5 июля 1978 года, город Хюга, префектура Миядзаки

Разработка технологии линейных двигателей началась в Японии в 1962 году. Вдоль побережья Нитинан в префектуре Миядзаки была построена экспериментальная линия длиной 7 км, и в 1979 году была зафиксирована максимальная скорость поезда в 517 км/ч.

Завершение строительства экспериментальной линии Яманаси в 1997 году



Испытательный поезд на полигоне испытаний электропоездов в префектуре Яманаси 12 декабря 1997 года (Jiji Press)

В 1997 году в префектуре Яманаси была завершена новая экспериментальная линия, которую можно было использовать для испытаний скоростных поездов Тюо синкансэн. После многократных экспериментов по созданию коммерческих поездов в 1999 году на этой линии был установлен мировой рекорд скорости для поезда с водителем – 552 км/ч.

Синкансэн и снижение уровня воды в реке Ои



Река Ои, протекающая через префектуру Сидзуока (ФотоAC)

В 2014 году компания JR Central начала строительство участка Синагава-Нагоя. Однако тогдашний губернатор префектуры Сидзуока Кавакацу Хэйта выразил обеспокоенность тем, что строительство тоннеля уменьшит расход воды в системе реки Ои, протекающей через префектуру, и выступил против того, чтобы строительство участка в пределах префектуры началось без принятия достаточных контрмер. Переговоры между JR Central и префектурой Сидзуока были сложными, и запланированную дату открытия маршрута пришлось перенести.

Одобрение строительства администрацией префектуры Сидзуока



В префектуре Канагава началось строительство тоннеля для линии магнитолевитационного поезда линии Тюо синкансэн, 15 января 2024 г. (Jiji Press)

В мае 2024 года губернатор Судзуки Ясутомо, вступивший в должность после отставки губернатора Кавакацу, провёл переговоры с компанией JR Tokai по вопросам охраны окружающей среды и другим проблемам, а в июле 2026 года объявил о своём одобрении начала строительства линии магнитолевитационного синкансэна в пределах префектуры. Строительство в префектуре Сидзуока, как ожидается, займёт более 10 лет, и даже если оно начнётся в этом году, самая ранняя возможная дата открытия – 2036 год. Строительство на других участках также задерживается, и открытие может быть отложено и на более поздние сроки.

Материалы

Фотография к заголовку: Усовершенствованный испытательный поезд линейной серии L0 (предоставлено JR Central; Jiji Press)

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