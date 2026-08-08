Японские компании принимают меры по борьбе с перебоями в работе, вызванными экстремальной жарой

Согласно данным правительства, в 2025 году в Японии от теплового удара погибло 1803 человека. Компании принимают меры, чтобы снизить риски, связанные с экстремальной жарой, – особенно в отраслях, связанных с работой на открытом воздухе, таких как строительство.

Жара оказывает влияние на проведение работ на открытом воздухе

В большинстве регионов Японии закончился сезон дождей, и официально наступило лето. Онлайн-опрос, проведенный компанией Teikoku Databank с 10 по 14 июля среди 1194 компаний по всей Японии, показал, что в исключительно жаркие дни, когда максимальная температура поднималась выше 35°C, почти половина опрошенных компаний столкнулась с теми или иными сбоями в своей деятельности; в общей сложности 6,5% сообщили о «значительных», а 43,5% – о «некоторых» последствиях.

В секторах, предполагающих много работы на открытом воздухе, показатели значительно превысили средний уровень, особенно в строительстве – 73,6% (на 23,6 процентных пункта выше среднего), а также в сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве – 66,7% (на 16,7 пункта выше среднего). Комментируя эти перебои, одна компания в строительном секторе отметила, что «дала указание работникам делать больше перерывов и выполнять работу в течение коротких временных отрезков», а другая компания в секторе здравоохранения и социального обеспечения сообщила, что «сосредотачивается на мерах профилактики теплового удара, включая использование портативных вентиляторов и употребление солёных леденцов».

В целом, 87,8% компаний заявили, что за последние один-два года они начали внедрять или дополнительно усиливать меры по снижению рисков, связанных с экстремальной жарой. Наиболее распространённой мерой (61,2%) было предоставление дополнительного снабжения водой и солью, а почти 50% компаний усиление кондиционирования и теплозащитного оборудования.

В зависимости от масштаба компании, 61,2% крупных корпораций «повышали информированность о тепловом ударе», что значительно выше среднего показателя в 41,4%. Между тем, многие малые и средние предприятия сосредоточились на внедрении таких правил, «как дополнительные или продлённые перерывы», «временные отпуска» и «сокращение рабочего времени», то есть системы, ранее внедрённые в крупных компаниях для борьбы с экстремальной жарой, теперь всё шире применяются и в небольших компаниях.

Материалы

Данные о компаниях, испытывающих перебои в работе из-за сильной жары (на японском языке) от Teikoku Databank

Фотография к заголовку © ИрасутоAC