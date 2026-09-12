Правительственное исследование показало, что рост времени, проводимого в соцсетях и за просмотром видео, приводит к ухудшению успеваемости учеников

Учащиеся японских начальных и средних школ проводят больше времени в социальных сетях и за просмотром видео в интернете, и это может влиять на их успеваемость.

Менее 5% учеников не имеют цифровых устройств

Время, проводимое детьми в Японии перед экраном, растёт. Согласно правительственному опросу, 21,7% учеников шестого года обучения в начальной школе и 28,5% учеников третьего года средней ступени школы проводят не менее четырёх часов в будние дни, используя социальные сети или просматривая видео. Эта группа, активно использующая устройства с экранами, за последние годы расширилась: по сравнению с 2024 годом рост составил 50% для учеников начальной школы и 80% для учеников средней школы. Опрос проводился в апреле и мае 2026 года Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий.

Среди опрошенных учащихся начальной школы 4,5% не имеют цифровых устройств, таких как смартфоны или планшеты, а среди учащихся средней школы – 1,0%. Оба показателя снизились по сравнению с двумя годами ранее, когда они составляли 21,1% и 3,4% соответственно.

Влияние на успеваемость

Исследование также показало, что увеличение времени, проводимого за экраном, коррелирует с более низкой успеваемостью. Сравнивая результаты тестов 2026 года со временем использования устройств, исследователи выяснили, что ученики и начальной, и средней школы, которые ответили, что просматривают соцсети и видео более 4 часов в день, в среднем набирали на 13,3–20,9 баллов меньше, чем ученики, которые использовали их менее 30 минут.

Материалы

Данные опроса учащихся начальной и средней школы (на японском языке), проведенного Национальным институтом исследований образовательной политики Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий

Фотография к заголовку: © ФотоAC