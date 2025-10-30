Рейтинг кабинета Такаити: успешный старт с показателями 60–70%: рост превысил 30 процентных пунктов

Рейтинг кабинета Такаити: успешный старт с показателями 60–70%: рост превысил 30 процентных пунктовПолитика
Рост поддержки среди трудоспособного поколения
Все результаты были опубликованы в период с 21 по 28 октября, после избрания Такаити на пост премьер-министра. Максимальный уровень поддержки составил 75,4% по данным Sankei, минимальный — 64,4% по данным Kyodo.
Газета Mainichi отметила, что Такаити «пользуется поддержкой сравнительно молодого поколения», а Nikkei написала, что она «получила поддержку и от работающего поколения, которое считалось слабым звеном Либерально-демократической партии». Опросы других изданий также подтвердили, что Такаити поддерживают молодёжь и люди среднего возраста.
Уровень неодобрения у всех организаций составил около 20%. По сравнению с последним периодом кабинета Исиба показатель улучшился примерно на 30 пунктов.
Высокий стартовый рейтинг даже в сравнении с предыдущими премьерами
Сопоставление результатов текущего опроса с начальными рейтингами четырёх кабинетов, сформированных после второго кабинета Абэ Синдзо (декабрь 2012 года), показало, что у Такаити самый высокий показатель по данным трёх изданий: газеты «Асахи симбун», газеты «Майнити симбун» и газеты «Санкэй». По данным газеты «Никкэй» рейтинг составил 74%, что соответствует показателю кабинета Суга Ёсихидэ (сентябрь 2020 года).
Газета «Ёмиури симбун» сообщила, что поддержка на уровне 71% – «пятая по величине среди всех кабинетов после кабинета Охира Масаёси 1978 года». Согласно газете, на первом месте – кабинет Коидзуми Дзюнъитиро 2001 года с 87%, на втором – кабинет Хатояма Юкио 2009 года с 75%, на третьем — кабинет Суга Ёсихидэ 2020 года с 74%, на четвёртом – кабинет Хосокава Морихиро 1993 года с 72%. Газета Асахи назвала это третьим по величине показателем с 2001 года.
Рейтинги поддержки кабинетов при формировании по данным различных СМИ (начиная со второго кабинета Абэ)
|Издание
|Такаити (2025/10)
|Исиба (24/10)
|Кисида (21/10)
|Суга (20/9)
|Второй кабинет Абэ (12/12)
|Газета «Ёмиури симбун»
|71%
|51%
|56%
|74%
|65%
|Газета «Асахи симбун»
|68%
|46%
|45%
|65%
|59%
|Агентство «Кёдо»
|64,4%
|50,7%
|55,7%
|66,4%
|62,0%
|Газета «Никкэй»
|74%
|51%
|59%
|74%
|62%
|Газета «Майнити симбун»
|65%
|46%
|49%
|64%
|52%
|Газета «Санкэй»
|75,4%
|53,3%
|63,2%
|—
|55,0%
Главной причиной поддержки в газетах «Ёмиури симбун», «Асахи симбун», «Никкэй» и «Санкэй» названа «политика», в газете «Майнити симбун» – «лидерские качества», в агентстве «Кёдо» – «доверие к премьер-министру». В качестве первоочередной задачи во всех опросах выделялись меры по борьбе с ростом цен и экономические меры.
В связи с тем, что Такаити стала первой женщиной-премьером Японии, в опросе газеты «Майнити симбун» 61% респондентов ответили, что возлагают надежды, а в опросе агентства «Кёдо» 76% приветствуют это с точки зрения продвижения женщин.
Фотография к заголовку: Премьер-министр Такаити Санаэ (слева) вместе с президентом США Дональдом Трампом на атомном авианосце ВМС США «Джордж Вашингтон» на базе в Ёкосуке — 28 октября 2025 года, город Ёкосука, префектура Канагава (представительское фото, Jiji)