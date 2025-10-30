Рейтинг кабинета Такаити: успешный старт с показателями 60–70%: рост превысил 30 процентных пунктов

Подведены итоги опросов о рейтинге поддержки кабинета Такаити Санаэ сразу после его формирования, проведённых крупнейшими японскими СМИ. Все шесть организаций зафиксировали высокие значения на уровне 60-70%. По сравнению с последним периодом кабинета Исибы (сентябрь) отмечен заметный рост – примерно на 30 пунктов.

Рост поддержки среди трудоспособного поколения

Все результаты были опубликованы в период с 21 по 28 октября, после избрания Такаити на пост премьер-министра. Максимальный уровень поддержки составил 75,4% по данным Sankei, минимальный — 64,4% по данным Kyodo.

Газета Mainichi отметила, что Такаити «пользуется поддержкой сравнительно молодого поколения», а Nikkei написала, что она «получила поддержку и от работающего поколения, которое считалось слабым звеном Либерально-демократической партии». Опросы других изданий также подтвердили, что Такаити поддерживают молодёжь и люди среднего возраста.

Уровень неодобрения у всех организаций составил около 20%. По сравнению с последним периодом кабинета Исиба показатель улучшился примерно на 30 пунктов.

Высокий стартовый рейтинг даже в сравнении с предыдущими премьерами

Сопоставление результатов текущего опроса с начальными рейтингами четырёх кабинетов, сформированных после второго кабинета Абэ Синдзо (декабрь 2012 года), показало, что у Такаити самый высокий показатель по данным трёх изданий: газеты «Асахи симбун», газеты «Майнити симбун» и газеты «Санкэй». По данным газеты «Никкэй» рейтинг составил 74%, что соответствует показателю кабинета Суга Ёсихидэ (сентябрь 2020 года).

Газета «Ёмиури симбун» сообщила, что поддержка на уровне 71% – «пятая по величине среди всех кабинетов после кабинета Охира Масаёси 1978 года». Согласно газете, на первом месте – кабинет Коидзуми Дзюнъитиро 2001 года с 87%, на втором – кабинет Хатояма Юкио 2009 года с 75%, на третьем — кабинет Суга Ёсихидэ 2020 года с 74%, на четвёртом – кабинет Хосокава Морихиро 1993 года с 72%. Газета Асахи назвала это третьим по величине показателем с 2001 года.

Рейтинги поддержки кабинетов при формировании по данным различных СМИ (начиная со второго кабинета Абэ)

Издание Такаити (2025/10) Исиба (24/10) Кисида (21/10) Суга (20/9) Второй кабинет Абэ (12/12) Газета «Ёмиури симбун» 71% 51% 56% 74% 65% Газета «Асахи симбун» 68% 46% 45% 65% 59% Агентство «Кёдо» 64,4% 50,7% 55,7% 66,4% 62,0% Газета «Никкэй» 74% 51% 59% 74% 62% Газета «Майнити симбун» 65% 46% 49% 64% 52% Газета «Санкэй» 75,4% 53,3% 63,2% — 55,0%

Главной причиной поддержки в газетах «Ёмиури симбун», «Асахи симбун», «Никкэй» и «Санкэй» названа «политика», в газете «Майнити симбун» – «лидерские качества», в агентстве «Кёдо» – «доверие к премьер-министру». В качестве первоочередной задачи во всех опросах выделялись меры по борьбе с ростом цен и экономические меры.

В связи с тем, что Такаити стала первой женщиной-премьером Японии, в опросе газеты «Майнити симбун» 61% респондентов ответили, что возлагают надежды, а в опросе агентства «Кёдо» 76% приветствуют это с точки зрения продвижения женщин.

Фотография к заголовку: Премьер-министр Такаити Санаэ (слева) вместе с президентом США Дональдом Трампом на атомном авианосце ВМС США «Джордж Вашингтон» на базе в Ёкосуке — 28 октября 2025 года, город Ёкосука, префектура Канагава (представительское фото, Jiji)