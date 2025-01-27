Революционеры игровой индустрии: 30 лет успеха PlayStation

Японская современная культура в мире

3 декабря 2024 года домашняя игровая консоль PlayStation компании Sony отметила тридцатилетний юбилей. Рассмотрим историю этой легендарной приставки, которая на протяжении трех десятилетий продолжает играть ключевую роль в мире видеоигр.

Консоль пятого поколения сохраняет мировую популярность

Геймеры, которые были подростками на рубеже веков, вероятно, помнят часы, проведённые за PlayStation. Запущенная 30 лет назад консоль насчитывает уже пятое поколение. Современную PlayStation отличает культовый дизайн – корпус в традиционной монохромной цветовой гамме и культовые кнопки △○×□, адаптированные к современным стандартам.

Несмотря на рост популярности мобильных игр, PlayStation сохраняет преданную аудиторию геймеров благодаря мощному каталогу собственных эксклюзивных тайтлов и хитов от сторонних разработчиков. Суммарно пять поколений PlayStation разошлись тиражом более 500 миллионов единиц по всему миру, закрепив за брендом статус столпа рынка домашних игровых консолей. Давайте посмотрим, как эволюционировал этот бренд и благодаря чему он до сих пор сохраняет популярность.

PlayStation (1994): Пионер 3D-игр



Оригинальная PlayStation 1994 года использовала в качестве носителя новаторский на то время CD-ROM большой емкости (© AFP/Jiji)

Оригинальная PlayStation, выпущенная Sony в 1994 году, ознаменовала переломный момент в истории видеоигр, отбросив стандартное пиксельное 2D-представление и открыв эру трёхмерной графики. Конкурирующая консоль Saturn от компании Sega также предлагала уникальный иммерсивный 3D-опыт, и конкуренция между этими двумя устройствами была очень острой, превратившись в настоящую жаркую битву, в которой приняли участие как разработчики, так и геймеры. Поначалу преимущество было у Sega, которая портировала на свою консоль аркадный хит Virtual Fighter, но верх в итоге одержала Sony, эксклюзивно портировавшая на PlayStation две самые популярные RPG всех времен – Final Fantasy VII и Dragon Quest VII.

PlayStation потрясла аудиторию своими революционными трёхмерными возможностями. Такие хиты, как Resident Evil и Gran Turismo, впоследствии даже получили голливудские киноадаптации. Всего за три года PlayStation обзавелась каталогом, насчитывавшим около тысячи игр, и преодолела отметку в 10 миллионов проданных консолей по всему миру.

PlayStation 2 (2000): Расцвет эпохи DVD



PS2 можно было установить вертикально, что обеспечивало большую гибкость в размещении устройства в помещении. Снимок сделан 13 сентября 1999 года в Токио (© Jiji)

Консоль второго поколения PlayStation 2 (PS2), запущенная в 2000 году, вывела трёхмерную графику на новый уровень. Физика объектов обеспечивала более реалистичный геймплей, а способность воспроизводить движения предметов с беспрецедентной точностью позволила устройству Sony превзойти даже самые передовые игровые автоматы и ПК того времени.

Одним из главных преимуществ PS2 стало воспроизведение DVD-видеодисков. В период, когда стоимость обычного DVD-плеера превышала ¥50 000, PS2, стоившая около ¥40 000, стала отличным решением для всей семьи. Выпуск консоли совпал с выходом на DVD фильма-блокбастера Матрица, что в сочетании с обширной библиотекой игр и доступной ценой, вызвало беспрецедентный всплеск спроса, позволив назвать PS2 «консолью, которая популяризировала формат DVD».

Новые части Final Fantasy и Dragon Quest закрепили успех. Тираж PS2 на момент завершения производственного цикла в 2012 году превысил 160 миллионов единиц, сделав ее самой успешной консолью в истории видеоигр.

PlayStation Portable (2004) и PlayStation Vita (2011): попытки выхода Sony на рынок портативных консолей



Портативная консоль PSP 2004 года отличалась меньшим размером носителя и поддержкой беспроводной локальной сети. Снимок сделан 12 июля 2004 года в Токио (© Reuters)



PS Vita 2011 года получила новые сетевые функции, такие как подключение по 3G. Снимок сделан 7 июня 2011 года в США (© Reuters)

В 2004 году Sony вышла на рынок портативных игровых устройств с PlayStation Portable (PSP). Несмотря на компактные размеры, PSP обеспечивала графику уровня PS2 и использовала UMD-диски собственного формата, что делало её не только игровой консолью, но и портативным медиаплеером для музыки и видео. Ключевую роль в успехе PSP сыграла серия игр Monster Hunter, породившая тренд совместных игровых сессий, когда друзья собирались поиграть и приносили свои устройства с собой.

PlayStation Vita, вышедшая в 2011 году, предлагала еще более усовершенствованные функции для игры по сети. Однако рост популярности мобильных игр и достаточно скромный каталог игр для новой платформы не дал PS Vita повторить успех своей предшественницы.

PlayStation 3 (2006): высокие технологии, медленный старт



Выпущенная в 2006 году PS3 произвела фурор своим элегантным внешним видом, но цена на нее оказалась соответствующей, что негативно сказалось на темпах продаж. Снимок сделан 13 ноября 2006 года в США (© Reuters)

PlayStation 3 (PS3) ознаменовала технологический прорыв на рынке консолей благодаря своему уникальному процессору, разработанному совместно с IBM и Toshiba, а также поддержке дисков формата Blu-ray. Однако внедрение инноваций повлекло соответствующие затраты и, как результат, рост стоимости устройства. Так модель с объёмом памяти 20 ГБ стоила более 60 000 йен, что значительно превышало стоимость PS2.

К тому же задержки на начальном этапе производства вызвали увеличение себестоимости консоли и дефицит устройств на старте продаж. Проблемы коснулись и разработки игр для PS3: из-за закрытого проприетарного кода процессора создание новых игр столкнулось со сложностями, что привело к их ограниченному выбору. Однако с выпуском новых более доступных моделей и ростом популярности телевизоров с матрицей высокого разрешения положение PS3 улучшилось. Значительную роль в её успехе сыграл игровой блокбастер Grand Theft Auto V, а также другие хиты.

PlayStation 4 (2014): интеграция социальных сетей и виртуальная реальность



Успех PS4 2014 года обеспечили доступ к библиотеке онлайн-игр и расширенные сетевые возможности (© Jiji/предоставлено Sony Computer Entertainment)

Архитектура новой PlayStation 4 (PS4) напоминала стандартный ПК, что облегчило разработку игр для платформы. Обладая лучшими техническими характеристиками и более мощным игровым каталогом по сравнению с основным конкурентом, Xbox One от Microsoft, PS4 показала впечатляющий скачок продаж на фоне своей предшественницы.

Главной особенностью PS4 стали ее сетевые функции: теперь пользователи могли делиться видеозаписями игрового процесса в социальных сетях и даже транслировать их в режиме реального времени. Консоль также предусматривала поддержку аксессуара PlayStation VR, благодаря которому пользователи могли погружаться в виртуальную реальность. В 2016 году вышла PS4 Pro, поддерживающая 4K-разрешение, обеспечив совместимость консоли с требованиями современной графики.

PlayStation 5 (2020): эволюция в эпоху цифровой дистрибуции



PS5 2020 года получила поддержку 4K-изображения, 3D-звук, новый контроллер с эффектом отдачи и многое другое. Снимок сделан 30 апреля 2023 года (© Никос Пекиаридис, предоставлено Reuters Connect)

PlayStation 5 (PS5), выпущенная в 2020 году, предложила значительно улучшенную графику и заметное ускорение загрузки. Контроллер новой версии обеспечивает улучшенную тактильную отдачу, а встроенные динамики и микрофон улучшают взаимодействие пользователя с игрой. Кроме того, Sony представила PS5 Digital Edition без дисковода, отражая эволюционный переход консолей к цифровой дистрибуции игр.

Запуск PS5 совпал с пандемией COVID-19, что вызвало перебои в производстве и космический рост спроса. Эти трудности продолжались до начала 2023 года, когда поставки наконец стабилизировались. К тому времени консоль уже приобрела невероятную популярность по всему миру.

Росту продаж PS5 способствовали такие эксклюзивные хиты от PlayStation Studios (в США) как Ghost of Tsushima и Helldivers 2. 7 ноября 2024 года была выпущена обновленная модель PS5 Pro, а юбилейная лимитированная версия, которую выпустили к 30-летнему юбилею бренда партией в 12 300 экземпляров, была полностью раскуплена по предзаказам уже к 21 ноября. Бренд PlayStation продолжает пользоваться непреходящей популярностью и сегодня.

Глобальная экспансия: перенос штаб-квартиры в США и фокус на развивающиеся рынки



Ребенок играет на PS5. Paris Game Week 2024 (© Абдулла Фирас/ABACA, предоставлено Reuters Connect)

Учитывая тот факт, что все поколения PlayStation пользовались непреходящей популярностью в Северной Америке и Европе, фокус Sony постепенно смещался с внутреннего японского рынка. В итоге в 2016 году произошло слияние игрового подразделения Sony Computer Entertainment с подразделением сетевых услуг Sony Interactive Entertainment, сопровождавшееся переносом штаб-квартиры компании в США, на территорию ее крупнейшего рынка.

Символом этого изменения стал пересмотр кнопочной раскладки: в Японии традиционно для подтверждения использовалась кнопка [○], но начиная с PS5 глобальным стандартом стала кнопка [×].

В 2023 году Sony запустила проект Hero Project, поддерживающий разработчиков и создателей игр из развивающихся стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также Индии и Китая. Поддерживая местные таланты, Sony надеется расширить присутствие PlayStation в мире и достичь новых высот в игровой индустрии.

Фотография к заголовку: PS1 (© AFP/Jiji), PS2 и PS3 (© Reuters), PS4 (© Jiji/предоставлено Sony Computer Entertainment), PS5 (© Никос Пекиаридис, предоставлено Reuters Connect)