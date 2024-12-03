Ханно, Сайтама – место, где природа встречается с анимацией

Вдали от столиц: путешествия по японской глубинке

Город Ханно славится своими великолепными пейзажами и тем, что является главным местом действия популярной манги и аниме «В горы» (Яма-но сусумэ). Отправляемся в префектуру Сайтама в поисках приключений. Здесь вас ждут горные походы и немного интересной истории анимации.

В районе большого Токио можно найти множество пешеходных маршрутов, от горы Такао до горы Митакэ и региона Окутама. Относительно менее известное, но не менее красивое место – Ханно в префектуре Сайтама, всего в 50 минутах езды на поезде от токийского Икэбукуро по линии Сэйбу-Икэбукуро.

В феодальный период этот относительно небольшой город (даже сегодня его население составляет менее 80 000 человек) был известен главным образом тем, что снабжал Токио (тогдашний Эдо) древесиной. Окружающие этот район горы по-прежнему покрыты густым лесом.



Типичный пейзаж в гористых окрестностях Ханно (© Джианни Симоне)

Не все об этом знают, но с точки зрения пеших прогулок и активного отдыха Ханно, пожалуй, одно из лучших мест в регионе Канто. Но если вы любите аниме, то вы, вероятно, уже знаете об этой местности, поскольку она тесно связана с современным аниме и даже с самим богом манги, Тэдзукой Осаму.

Недавняя волна интереса к Ханно возникла в 2011 году, когда манга-сериал «В горы» (Яма-но сусумэ) начала публиковаться в журнале комиксов. Интерес стал ещё выше, когда в 2013 году вышел в эфир первый сезон его аниме-версии.

Действие сериала, который, как понятно из названия, посвящён горному туризму, разворачивается в узнаваемых местах. Главные героини истории живут в Ханно и большинство их приключений случается в окрестных горах. Создатель манги, художник по имени Сиро, сам заядлый турист и родился в неподалёку, в городе Токородзава. Легко понять, почему он выбрал этот малоизвестный регион в качестве места действия манги. Здесь действительно отличные условия для пешего туризма, а начальные точки многих маршрутов находятся в пешей доступности от железнодорожного вокзала Ханно.



Героев аниме можно встретить в Ханно прямо на улице (© Джианни Симоне)

Выйдя из вокзала в сторону автобусной остановки на северной стороне, поворачиваем налево на главную улицу под металлической аркой с надписью HANNO, – и оттуда сворачиваем на вторую улицу слева. Это и есть Ханно Гиндза. Хотя эта узкая, скромная торговая улица совсем не похожа на всемирно известный район Токио с тем же названием, её булыжная мостовая, старомодные вывески, ржавые рекламные щиты и выцветшие на солнце фотографии и плакаты придают ей особое ностальгическое очарование. Это первая остановка, связанная с аниме, на нашей прогулке, так как в сериале «В горы» Аой и её друзья часто посещают эту улицу, и многие магазины используют образы из этого аниме своём оформлении



Старомодный магазин на Ханно Гиндза (© Джианни Симоне)

Но приключения только начинаются. Мы покидаем Гиндзу и направляемся к месту назначения. Сначала наш путь лежит к Каннондзи, прекрасному образцу буддийского храма, принадлежащего направлению Тисан буддийской школы Сингон. Его особенностью, как ни странно, является статуя белого слона, занимающая почётное место там, где раньше находился храмовый колокол.



Белый слон в Каннондзи (© Джианни Симоне)

Оказывается, во время Второй мировой войны, когда ресурсы были истощены и Япония нуждалась в любом металле, который только можно было найти, священнику пришлось отдать колокол на металлолом для военных нужд. Взамен колокола в 1960-х годах владелец местного магазина пожертвовал храму статую слона. А недавно она появилась в нескольких эпизодах сериала «В горы» и привлекла новое поколение паломников, которым нравится писать свои пожелания и молитвы на красочных табличках эма, которые они покупают в самом храме.



Поклонники аниме оставляют свои молитвы на табличках эма в Каннондзи (© Джианни Симоне)

Большой храм, расположенный через дорогу от Центрального парка к северу, называется Нониндзи и принадлежит школе дзэн-буддизма Сото. В период Эдо (1603-1868) этот храм пользовался благосклонностью сёгуна и имел 20 филиалов в регионе Ханно. Однако позже для него настали трудные времена, после чего он был сожжён дотла в битве при Ханно в 1868 году во время войны Босин между сёгунатом и императорскими силами. Особенно прекрасен храмовый сад, который стоит посетить, заплатив за вход 300 йен. Он был заложен в период Момояма (1573-1603) и входит в число 100 лучших садов Японии.

Тут, в окрестностях храма Нониндзи, и начинаются настоящие приключения. Эта местность изобилует доступными и несложными пешеходными маршрутами, некоторые из которых упоминаются в манге и аниме «В горы». Ближайший из них – Тэнрандзан, ведёт к горе Тэнран. Её высота – всего 195 метров. Это своего рода пробная трасса для новичков, но прежде всего – это хорошая тренировка. Раньше Тэнран называлась горой Атаго, в честь святилища Атаго, расположенного на её вершине. В 1883 году его посетил император Мэйдзи, приехавший наблюдать за военными учениями. Со смотровой площадки на вершине можно увидеть горный хребет Титибу, Окутаму, а в ясный день – даже гору Фудзи.

Другие пешеходные тропы ведут дальше на запад к Микаэри-дзака и горе Тоносу (271 м). В зависимости от того, сколько у вас времени и сил, после Тэнрандзан вы можете отправиться на восток и пройти по природной тропе Оку-Мусаси. В регионе есть множество мест для пеших прогулок, а на веб-сайте города Ханно есть множество карт и информации (в основном на японском языке), включая расписание автобусов и поездов.



Микаэридзака, тропа, ведущая на вершину горы Тоносу (© Джианни Симоне)

Спустившись вниз, давайте ещё раз остановимся в Центральном парке. Он очень давно и прочно связан с японской анимацией. Побродив по парку, вы найдёте статую Астробоя (Тэцуван Атому), самого популярного персонажа Тэдзуки Осаму. Это одна из немногих существующих статуй Атому в мире, свидетельствующая о глубокой связи художника с городом Ханно. Однако мало кто, кроме заядлых поклонников Тэдзуки, знает о её существовании, несмотря на то что бронзовая статуя была воздвигнута в 1983 году.



Бронзовая статуя Астробоя, одна из немногих в мире (© Оку Мусаси Ханно Канко Кёкай)

Статуя появилась в парке благодаря Ногути Исао, местному жителю и бывшему сотруднику компании Тэдзуки Mushi Production. Будучи поклонником Тэдзуки с детства, Ногути получил работу в издательском отделе компании в 1964 году. Он продолжал поддерживать отношения с Тэдзукой и после того, как ушёл из компании, чтобы возглавить семейный бизнес по продаже семян и растений. Он даже получил разрешение использовать изображения персонажей Тэдзуки в своём магазин, включая неоновую вывеску в форме мифической бессмертной птицы из манги «Жар-птица» (Хи-но тори).



Ногути Исао, справа, стоит перед витриной своего магазина «Ногути-но танэ» (предоставлено «Ногути-но танэ»)



Ногути Исао (слева) и «Бог манги» Тэдзука Осаму на открытии статуи (предоставлено «Ногути-но танэ»)

Однажды в 1980 году Ногути позвонил сам Тэдзука. Художник сказал, что подумывает о переезде в Ханно, и попросил Ногути подыскать подходящий участок земли для дома и офиса. В конце концов Ногути нашёл подходящее место, но когда он пришел в офис Тэдзуки, чтобы показать ему фотографии участка, оказалось, что его бывший начальник уже передумал. Следуя пожеланиям своей семьи и советам сотрудников, он решил перевезти свой дом в Хигасикурумэ, в западном пригороде Токио, а студию – в Ниидза, ещё один маленький городок в префектуре Сайтама. Разочарованный таким поворотом событий, Ногути решил, что, по крайней мере, попытается установить в Ханно статую Астробоя.

Чтобы собрать необходимые для этого 3 миллиона йен, местная Торговая палата решила провести фестиваль манги. Ногути связался со всеми знакомыми ему художниками манги и попросил их дать автографы, которые затем выставил на аукцион для сбора средств. Фестиваль проводился два года подряд, в 1981 и 1982 годах, и сам Тэдзука принял участие во втором фестивале, предоставив более 100 своих автографов. Художник Хиросэ Кэйдзи отлил бронзовую статую в своей мастерской в Ханно. После завершения работы над монументом, 29 мая 1983 года состоялась церемония её открытия.

Поскольку восхождения на Тэнран и Тоносу довольно лёгкие, возможно, вам захочется ещё немного осмотреть окрестности. В этом случае вы можете спуститься к реке Ирума и полюбоваться красным мостом Вариива, ещё одной популярной локацией из сериала «В горы». Кстати, на холмах по другую сторону реки есть ещё несколько пешеходных троп.



Ярко-красный мост Вариива (© Джианни Симоне)

Напоследок верным поклонникам аниме стоит заглянуть в Сэйбо Гакуэн, школу, в которой учатся Юкимура Аой, Курауэ Хината и их друзья – энтузиасты горных походов. Эта школа также служила местом съёмок фильма по манге «Вишнёвый сад» (Сакура-но соно) в 1990 году и стала моделью для конкурирующей средней школы в бейсбольной манге «Последний иннинг» (Расуто иннингу) 2004-2014 годов. Она также появилась в фильме ужасов 2000 года «Школьный день мертвецов» (Сиса-но гакуэнсай).

Как добраться до Ханно

От станции Икэбукуро в Токио по линии Сэйбу Икэбукуро в направлении Титибу до станции Ханно.

Дополнительная информация о городе: https://hanno-tourism.com

Фотография к заголовку: Аниме украшения вдоль улицы Ханно Гиндза (© Джианни Симоне)