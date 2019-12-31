Нодзири Митико – «посол чайной церемонии» в странах Европы

Традиционная японская эстетика в современном мире

Несмотря на 80-летний возраст, Нодзири Митико, которая впервые приехала в Рим полвека назад, продолжает ездить по Европе, знакомя людей с таинством чайной церемонии. Почему «тя-но ю» завоёвывает сердца людей невзирая на языковой барьер, различия религии и культуры?

Почётный профессор школы чая Урасэнкэ, до недавнего времени – директор филиала школы Урасэнкэ в Риме. Родилась в Токио в 1936 году. В 1955 году, будучи студенткой отделения масляной живописи Токийского университета искусств, организовала клуб чайной церемонии. После окончания вуза в 1962 году уехала на учёбу в Рим, где в 1969 году основала филиал школы Урасэнкэ и стала регулярно проводить уроки чайной церемонии в Италии, а также в других странах Европы – Бельгии, Испании, Швейцарии, Австрии и Румынии. Чайная церемония – это способ приобщения людей к японской гармонии «ва».

Сейчас школа Урасэнкэ имеет 111 филиалов в 37 странах мира, однако 55 лет назад, когда Нодзири Митико приехала в Рим, о чайной церемонии в Европе не знал почти никто. В Америке Окакура Какудзо издал на английском языке «Книгу чая», а 15-й наследник школы Урасэнкэ Сэн Сосицу XV (известный под именем Сэн Гэнсицу) уже разрабатывал методику обучения чайной церемонии на Гаваях. Способна ли прижиться чайная церемония в Европе, чтущей вековые традиции? Услышав от учителя Нодзири о выпускнице отделения масляной живописи Токийского университета искусств, получившей стипендию для обучения в Италии, хозяин школы Урасэнкэ выделил ей 4,5 татами и набор для чайной церемонии и поручил провести исследование европейского рынка.

Первой покупкой Нодзири, прибывшей в Рим после длительного морского плавания, стал подержанный автомобиль, обошедшийся ей по японским меркам почти даром – 36 тысяч йен. Погрузив татами на крышу, а набор для чайной церемонии – на пассажирское сиденье, Нодзири стала объезжать европейские страны.

«В то время в Европе как раз набирало популярность учение дзэн от Судзуки Дайсэцу, и я поняла, что основа для распространения чайной церемонии в качестве элемента духовной культуры дзэн уже существует».



Нодзири Митико продолжает преподавать чайную церемонию в странах Европы. Фото сделано в марте 2018 года в филиале школы Урасэнкэ в Риме. Нишу токонома украшает 5-ярусная подставка с принадлежащими Нодзири куклами хина

Рождение Чентро Урасэнкэ

В 1969 году глава школы Урасэнкэ обратился к Нодзири с просьбой о создании в Риме филиала (Чентро Урасэнке). Она нашла подходящий дом в тихом районе Прати, хозяин которого разрешил делать ремонт на своё усмотрение. Нодзири переоборудовала столовую в чайную комнату, а в двух оставшихся помещениях и коридоре снесла стены, превратив их в зал для чайной церемонии.



Вход в филиал школы Урасэнкэ в Риме. За дверью – мир японской гармонии «ва», созданный руками Нодзири



Над входом в чайную комнату – табличка с надписью «好日軒» (дом хороших дней), выполненной главой школы Урасэнкэ Сэн Сосицу XV

Мультикультурные методики

Нодзири развернула активную деятельность. Общение с музыкантами, художниками и поэтами помогло увеличить число приверженцев японской чайной церемонии. «До того, как была оборудована чайная комната, я каждый месяц приглашала местных деятелей искусства на демонстрацию чайной церемонии в Доме японской культуры. Я подробно рассказывала им о духовном аспекте чайной церемонии, садах, чайной комнате и чайной утвари, поэтому когда чайная комната была наконец-то готова, все завсегдатаи последовали за мной и даже пригласили своих друзей».

Нодзири наладила отношения с Ватиканом и приложила усилия для взаимодействия со священниками. К счастью, в 1965 году Второй Ватиканский собор провозгласил католическую церковь открытой другим религиям, религиозным течениям и культурам. Раньше священникам было запрещено посещать буддийские храмы и вступать в беседу с буддийскими священниками, даже если они испытывали интерес к дзэн, однако после снятия запретов священники стали часто появляться у Нодзири для изучения чайной церемонии и сидячей медитации дзадзэн.

«Отказ от эго, лежащий в основе религии, помог священникам преодолеть условные рамки и привлёк их к духовной стороне чайной церемонии, проявляющейся в повседневных действиях. Священники привыкли к ежедневной миссе, поэтому общение с помощью движений и форм в чайной церемонии оказалось для них близким и понятным».

Чайная церемония остаётся инструментом поддержания отношений с Ватиканом. В марте прошлого года в честь 75-летия установления отношений между Японией и Ватиканом в местном Посольстве Японии состоялась чайная церемония.

Итальянская помощница

Встреча с итальянкой Эмма Ди Валерио, которая остаётся главным помощником Нодзири, значительно повлияла на процесс разработки методики обучения европейцев чайной церемонии. Эмма преподавала латинский язык и увлекалась альпинизмом, как и Нодзири. Они встретились в мае 1963 года в доме общих знакомых и быстро подружились. Эмма интересовалась японской культурой, изучала японский язык и японскую живопись, поэтому сразу стала посещать уроки чайной церемонии. Когда Нодзири перевела на итальянский язык трактаты о чае «Ча Цзин» и «Нампороку» и книгу «Сто стихов Сэн-но Рикю» (Рикю хякусю), чтобы использовать их в качестве учебных материалов, Эмма вызвалась стать корректором. Это стало началом их совместной работы.

Когда Нодзири разрабатывала методики преподавания чайной церемонии для европейцев, Эмма дала ей совет: «В Европе интерес к чайной церемонии обусловлен влечением не к форме, а к философскому содержанию. Не будь этого, достаточно удобно устроиться на диване и выпить чашечку чаю».



Первая ученица Нодзири – Эмма Ди Валерио Сосэй со своим учителем. Она стала одной из преемниц Нодзири, оставившей в прошлом году пост главы филиала школы Урасэнкэ в Риме в связи с почтенным возрастом



Эмма кладёт уголь в очаг, чтобы вскипятить воду. Уголь раз в год привозит Нодзири на своём автомобиле из Флоренции в 3,5 часах езды от Рима

«В Риме нет настоящего чайного домика, а чайная утварь – тренировочная. Эмма помогла мне понять, что моё предназначение – передать людям душу чайной церемонии. Когда японцы приступают к изучению чайной церемонии, они концентрируются на последовательности действий и способах использования утвари. Однако европейцам нужно духовное общение, преодолевающее языковой барьер, уединение и спокойствие. Чайная церемония помогает приобрести эти навыки и реализовывать их в повседневной жизни. Именно это приводит в тя-но ю множество людей».

В 1974 году чайную комнату посетил обучавшийся в Риме 15-й глава династии мастеров керамики Раку Китидзаэмон XV. Эмма занялась подготовкой, а Нодзири провела для него демонстрацию чайной церемонии. Впоследствии Нодзири брала Раку на философские конференции в Германии и собрания иссследователей культуры запада и востока. Сначала Раку пассивно относился к японским традициям, однако благодаря Нодзири смог открыть для себя мир чайной церемонии.

Дыхание и поза

Обучая новичков чайной церемонии, Нодзири начинает не с последовательности выполнения действий, а с правильного дыхания и позы. «Я прошу их встать, немного разведя ноги, положить руку на живот ниже пупка (точка тандэн) и проверить своё дыхание. Затем они делают руками круг на ширине плеч, как будто обнимая большой ствол дерева. Мы тренируемся несколько месяцев, чтобы научиться чувствать энергию тандэн, а не просто использовать мышцы». Поза сэйдза непривычна иностранцам, но правильное дыхание с использованием точки тандэн помогает обрести устойчивость в этой позе даже в расслабленном состоянии.

«Самое главное в чайной церемонии – это духовное общение между хозяином и гостями, поэтому нужно научиться двигаться в расслабленном состоянии. Синхронизировать три элемента – позу, дыхание и движения, очень трудно. Излишняя концентрация на последовательности действий приводит к учащению дыхания. Цель чайной церемонии – научиться спокойно действовать в любой ситуации, а способность создавать вокруг себя спокойную атмосферу, что бы ни случилось – это и есть дух чайной церемонии».

Чайная церемония как путь к душевному спокойствию



Один из последователей Нодзири, Андреа Фалла Соан во время урока церемонии с использованием густого чая (коитя)Банковский служащий Андреа Фалла, пришедший на урок, когда мы брали интервью, – один из тех, кто приобщился к чайной церемонии благодаря урокам Нодзири. «В повседневной суете мы теряем себя, однако спокойное занятие чайной церемонией позволяет вернуться к себе. Я всегда стараюсь сохранить это состояние, выходя за пределы чайной комнаты».

«Если европейцев научить только последовательности выполнения действий, чайная церемония сведётся к экзотическому хобби, и никто не будет тратить на это много лет. Я очень рада, что мои ученики в Италии, Бельнии, Испании, Швейцарии, Австралии, Румынии и других странах изучили дыхание тандэн и медитацию дзадзэн для того, чтобы успокаивать свой дух, и воспринимают чайную церемонию как способ духовного общения хозяина и гостя», – убеждённо говорит Нодзири.

Размышляя о том, какие элементы в чайной церемонии являются уникальными, и что можно передавать людям в качестве нерушимых ценностей, Нодзири пришла к выводу, что это способость сохранять спокойствие и душевную открытость. Процесс обучения европейцев с иными традициями, культурой и мышлением, духу японской чайной церемонии наверняка был нелёгким. Нодзири овладела итальянским, английским и французским языками, изучила историю, обычаи и традиции европейских стран, обзавелась множеством последователей. Поток желающих стать её учениками не прекращается и по сей день.

В день интервью Нодзири провела два часа на конной прогулке. На следующий день она уехала в Ирландию для проведения групповых уроков по просьбе своего первого ученика в Германии Бастьяна. Будучи уроженцем Германии, он переехал в ирландскую провинцию, сам построил дом, оборудовал чайную комнату и вместе с друзьями занимается чайной церемонией. Дух тя-но ю, поселившийся с помощью Нодзири в разных уголках Европы, жив и сейчас.



Слева: Нодзири и Винфрид Бастьян, занимающийся чайной церемонией уже почти 40 лет, во время конной прогулки в окрестностях дома Бастьяна в Ирландии. Справа: урок чайной церемонии в комнате, полностью (кроме татами) оборудованной руками самого Бастьяна (фотографии Нодзири Митико)

Репортаж и текст статьи: Кавакацу Мики

Фотографии: Мираи Пулвиренти