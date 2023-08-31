Ультрамен – супергерой, неподвластный времени

Ультрамен – супергерой, неподвластный времениКультура
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Однажды я шёл к железнодорожной станции, как вдруг сзади меня послышалась песня из старого фильма «Ультрамен Эйс». Её распевал мальчик 6-7 лет, сидя на заднем сиденье велосипеда своей матери. Фильм вышел на экраны полвека назад, в 1972 году, поэтому первым его зрителям мальчик годился во внуки. Наверняка он видел фильм в Интернет-кинотеатре.
Ультрамена знают несколько поколений телезрителей. Сериалу «Ультрамен: Новое поколение» пошёл уже 11-й год, а в июле 2023 года был запущен новый сериал «Ультрамен Блейзер».
За прошедшие полвека вышло более 40 фильмов об Ультрамене. Он стал народным героем не только в Японии, но и во всём мире. Премьера кинофильма «Новый Ультрамен» (2022) вызвала новый всплеск популярности супергероя, а сумма кассовых сборов превысила 4 миллиарда йен.
Кайдзю шествуют по Японскому архипелагу
История об Ультрамене началась в январе 1966 года с выхода передачи «Ультра-Кью». Главные герои передачи - пилот гражданского самолёта, второй пилот и женщина-фотограф. В первых сериях троица оказывалась вовлечена в мистические события, на смену которым пришли приключения с участием чудовищ кайдзю. В июле того же года вышло продолжение передачи – первый телесериал «Ультрамен».
Благодаря «Ультра-Кью» и «Ультрамену» чудовища кайдзю, доступные исключительно в кинотеатрах, пришли домой к телезрителям. Дети были без ума от монстров, и бум на кайдзю поглотил всю страну. Конкуренты «Цубурая Продакшен» немедленно приступили к производству аналогов. Так появились сериалы «Посол Магма» («П-Про») и «Гигантский робот» («Тоэй»), а также кинофильмы «Космический монстр Гирара» («Сётику») и «Гигантский монстр Гаппа» («Никкацу»). Чудовища кайдзю победно шествовали по Японскому архипелагу.
До конца 1968 года по телевизору шли ещё 2 передачи с приставкой «Ультра» в названии – «Капитан Ультра» и «Ультрасевен». При этом «Капитан Ультра» (совместное производство телекомпании TBS и студии «Тоэй»), невзирая на присутствие «Ультра» в его названии, не входит в серию «Ультрамен». Несмотря на богатый выбор передач, рейтинг трёх сериалов об «Ультрамене» студии «Цубурая Продакшен» превышал 30%, оставляя конкурентов далеко позади.
Второе пришествие Ультрамена
В чём секрет многолетней популярности Ультрамена? Дело в том, что монстры кайдзю и супергерои стали неотъемлемой частью детской культуры. До появления сериала дети видели Годзиллу, Родана, Мотру и других чудовищ в кинотеатре пару раз в год, однако после выхода сериала «Ультра-Кью» любимые герои стали приходить в гости к телезрителям каждую неделю, войдя в повседневную жизнь детей. Это создало условия для бума на кайдзю.
К 1968 году бум постепенно утих, серия об Ультрамене закончилась на «Ультрасевен». На смену Ультрамену пришли «Звезда Кёдзина», «Завтрашний Джо» и другие аниме-сериалы на спортивную тематику. Новых историй о супергероях не было, однако повторные показы серии об Ультрамене собирали до 18% аудитории. Любовь к кайдзю, подобно магме в недрах вулкана, клокотала в сердцах детей, дожидаясь возможности вырваться наружу.
В 1970 году на экраны вышла 5-минутная передача «Ультрафайт», состоящая из сцен борьбы персонажей «Ультрамена» и «Ультрасевен». Некоторые критики прозвали её «средством добывания денег», однако передача пришлась по душе детской аудитории. 195 серий, показанные с 1970 по 1971 год, подогрели интерес к персонажам и создали почву для дебюта нового телесериала «Возвращение Ультрамена», с появлением которого волна популярности кайдзю захлестнула Японию во второй раз.
Это был беспрецедентный успех. До тех пор ни одна телепередача не вызывала повторного бума. Успех оказался сюрпризом даже для создателей кайдзю, недооценивших роль Ультрамена в детской развлекательной культуре.
Храбрый герой вне времени
Главная особенность Ультрамена - способность к трансформации. Супергерои из «Лунной маски» (Гэкко камэн) и «Звездного принца» (Юсэй Одзи) создавались по образцу американского Супермена. В отличие от Ультрамена, они не были трансформерами. Создатели Ультрамена, идя методом проб и ошибок, разработали абсолютно новый тип персонажа.
Центральную роль в проекте Ультрамена сыграл 28-летний Киндзё Тэцуо, руководитель отдела сценариев «Цубурая Продакшен». Он мечтал о создании новой увлекательной телепередачи. В процессе разработки сценария «Ультрамена» Киндзё руководствовался тремя принципами – участие супергероя, появление нового кайдзю в каждой серии и цветное кино.
Замысел телесериала был крайне прост. В каждой серии появляется новый персонаж – кайдзю или инопланетянин. Сражающийся с ними «Научный патруль» неизбежно сталкивается с трудностями. И тут им на помощь приходит Ультрамен. Аудитория «Ультрамена» была моложе «Ультра-Кью», поэтому сценарий сделали более динамичным. Однако авторы стремились не просто показать борьбу добра со злом, а создать нечто, способное запасть детям в душу. Именно это обеспечило «Ультрамену» невиданную в истории телевидения популярность.
«Нечто» присутствует с самой первой серии, написанной Киндзё вместе с его наставником Сэкидзавой Синъити. Сотрудник космической полиции Ультрамен, отвечающий за охрану мира во Вселенной, в погоне за космическим преступником Бемула прибывает на планету Земля с далёкой звезды Небула М-78, находящейся на расстоянии 3 миллионов световых лет. В процессе погони он по ошибке убивает члена команды «Научного патруля» Хаята, однако решает подарить ему свою жизнь и сливается с ним в единое целое, демонстрируя, что смерть над ним не властна. В последней серии «Прощай, Ультрамен», на Землю прибывает земляк Ультрамена космический полицейский Зоффи. Используя привезённую с собой вторую жизнь, он спасает Ультрамена, отделяя его от Хаяты. Киндзё родился и вырос на Окинаве, где смерть традиционно является частью жизни. Эта окинавская философия нашла отражение в телесериале об Ультрамене.
Вторая серия «Убей агрессора» тоже посвящена теме жизни и смерти. На Землю прибывает инопланетянин Балтан. Его планета разрушена в результате ядерных испытаний обезумевших учёных, а Балтан уменьшился до размера бактерии и путешествует по Вселенной на космическом корабле в поисках нового дома. Эта серия предостерегает людей от излишнего поклонения науке. В её создании участвовал Иидзима Тосиро, будущий автор множества популярных картин и сериалов.
Лучшими сериями «Ультрамена» считаются 4 серии, созданные гениальным кинодраматургом Джиссо Акио и сценаристом Сасаки Мамору – «Кошмарные космические лучи», «Мой дом – планета Земля», «Подарок небес» и «Кладбище кайдзю». Синергический эффект от выразительного изображения Дзиссо и захватывающего сюжета Сасаки сделал эти серии увлекательными даже для взрослой публики.
«Ультрамен» – уникальное детище своей эпохи. Он пропитан надеждой на лучшее будущее. Сериал создавался во второй половине 60-х годов, в разгар студенческого движения, зародившегося на фоне митингов против войны во Вьетнаме. Это был период интенсивного экономического роста, когда жители Японии с надеждой смотрели в будущее. Серебристый Ультрамен стал путеводной звездой для детей того времени. Однако образ героя, сражающегося с врагом, превозмогая боль в душе и теле, способен дарить мужество людям любой эпохи.
Иллюстрации предоставлены «Цубурая Продакшен». Иллюстрация к заголовку: инопланетянин Балтан, самый популярный кайдзю «Ультрамена» (© «Цубурая Продакшен»)