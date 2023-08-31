Ультрамен – супергерой, неподвластный времени

Мир японских персонажей

Супергерой Ультрамен, противостоящий пришельцам и гигантским монстрам кайдзю, – один из популярнейших японских супергероев на протяжении сорока с лишним лет.

Однажды я шёл к железнодорожной станции, как вдруг сзади меня послышалась песня из старого фильма «Ультрамен Эйс». Её распевал мальчик 6-7 лет, сидя на заднем сиденье велосипеда своей матери. Фильм вышел на экраны полвека назад, в 1972 году, поэтому первым его зрителям мальчик годился во внуки. Наверняка он видел фильм в Интернет-кинотеатре.

Ультрамена знают несколько поколений телезрителей. Сериалу «Ультрамен: Новое поколение» пошёл уже 11-й год, а в июле 2023 года был запущен новый сериал «Ультрамен Блейзер».



«Ультрамен Блейзер» вышел одновременно на японском и английском языках. Сериал будет показан в Китае, Гонконге, Тайване, Таиланде и Индонезии. (© «Ультрамен Блейзер Продакшен Консорциум»/ТВ Токио)

За прошедшие полвека вышло более 40 фильмов об Ультрамене. Он стал народным героем не только в Японии, но и во всём мире. Премьера кинофильма «Новый Ультрамен» (2022) вызвала новый всплеск популярности супергероя, а сумма кассовых сборов превысила 4 миллиарда йен.



Кадр из кинофильма «Новый Ультрамен» (2022). Директор картины Хигути Синдзи модернизировал главного героя с учётом вкусов современной публики. (© 2022, «Син-Ультрамен Филм Партнерз»)

Кайдзю шествуют по Японскому архипелагу

История об Ультрамене началась в январе 1966 года с выхода передачи «Ультра-Кью». Главные герои передачи - пилот гражданского самолёта, второй пилот и женщина-фотограф. В первых сериях троица оказывалась вовлечена в мистические события, на смену которым пришли приключения с участием чудовищ кайдзю. В июле того же года вышло продолжение передачи – первый телесериал «Ультрамен».



Герои передачи © «Ультра-Кью» (© «Цубурая Продакшен»).



Знаменитая поза Ультрамена «Спесиум Бим». Рейтинг просмотров первого телесериала (до 42,8%) был самым высоким среди всех историй об Ультрамене. (© «Цубурая Продакшен»)

Благодаря «Ультра-Кью» и «Ультрамену» чудовища кайдзю, доступные исключительно в кинотеатрах, пришли домой к телезрителям. Дети были без ума от монстров, и бум на кайдзю поглотил всю страну. Конкуренты «Цубурая Продакшен» немедленно приступили к производству аналогов. Так появились сериалы «Посол Магма» («П-Про») и «Гигантский робот» («Тоэй»), а также кинофильмы «Космический монстр Гирара» («Сётику») и «Гигантский монстр Гаппа» («Никкацу»). Чудовища кайдзю победно шествовали по Японскому архипелагу.

До конца 1968 года по телевизору шли ещё 2 передачи с приставкой «Ультра» в названии – «Капитан Ультра» и «Ультрасевен». При этом «Капитан Ультра» (совместное производство телекомпании TBS и студии «Тоэй»), невзирая на присутствие «Ультра» в его названии, не входит в серию «Ультрамен». Несмотря на богатый выбор передач, рейтинг трёх сериалов об «Ультрамене» студии «Цубурая Продакшен» превышал 30%, оставляя конкурентов далеко позади.

Второе пришествие Ультрамена

В чём секрет многолетней популярности Ультрамена? Дело в том, что монстры кайдзю и супергерои стали неотъемлемой частью детской культуры. До появления сериала дети видели Годзиллу, Родана, Мотру и других чудовищ в кинотеатре пару раз в год, однако после выхода сериала «Ультра-Кью» любимые герои стали приходить в гости к телезрителям каждую неделю, войдя в повседневную жизнь детей. Это создало условия для бума на кайдзю.

К 1968 году бум постепенно утих, серия об Ультрамене закончилась на «Ультрасевен». На смену Ультрамену пришли «Звезда Кёдзина», «Завтрашний Джо» и другие аниме-сериалы на спортивную тематику. Новых историй о супергероях не было, однако повторные показы серии об Ультрамене собирали до 18% аудитории. Любовь к кайдзю, подобно магме в недрах вулкана, клокотала в сердцах детей, дожидаясь возможности вырваться наружу.

В 1970 году на экраны вышла 5-минутная передача «Ультрафайт», состоящая из сцен борьбы персонажей «Ультрамена» и «Ультрасевен». Некоторые критики прозвали её «средством добывания денег», однако передача пришлась по душе детской аудитории. 195 серий, показанные с 1970 по 1971 год, подогрели интерес к персонажам и создали почву для дебюта нового телесериала «Возвращение Ультрамена», с появлением которого волна популярности кайдзю захлестнула Японию во второй раз.



Ультрамен сражается с Твинтейлом в 6-й серии «Возвращения Ультрамена» (© «Цубурая Продакшен»)

Это был беспрецедентный успех. До тех пор ни одна телепередача не вызывала повторного бума. Успех оказался сюрпризом даже для создателей кайдзю, недооценивших роль Ультрамена в детской развлекательной культуре.

Храбрый герой вне времени

Главная особенность Ультрамена - способность к трансформации. Супергерои из «Лунной маски» (Гэкко камэн) и «Звездного принца» (Юсэй Одзи) создавались по образцу американского Супермена. В отличие от Ультрамена, они не были трансформерами. Создатели Ультрамена, идя методом проб и ошибок, разработали абсолютно новый тип персонажа.

Центральную роль в проекте Ультрамена сыграл 28-летний Киндзё Тэцуо, руководитель отдела сценариев «Цубурая Продакшен». Он мечтал о создании новой увлекательной телепередачи. В процессе разработки сценария «Ультрамена» Киндзё руководствовался тремя принципами – участие супергероя, появление нового кайдзю в каждой серии и цветное кино.



Ред Кинг (слева) и Чандлер (© «Цубурая Продакшен»)



Инопланетянин Мефилас (© «Цубурая Продакшен»)

Замысел телесериала был крайне прост. В каждой серии появляется новый персонаж – кайдзю или инопланетянин. Сражающийся с ними «Научный патруль» неизбежно сталкивается с трудностями. И тут им на помощь приходит Ультрамен. Аудитория «Ультрамена» была моложе «Ультра-Кью», поэтому сценарий сделали более динамичным. Однако авторы стремились не просто показать борьбу добра со злом, а создать нечто, способное запасть детям в душу. Именно это обеспечило «Ультрамену» невиданную в истории телевидения популярность.

«Нечто» присутствует с самой первой серии, написанной Киндзё вместе с его наставником Сэкидзавой Синъити. Сотрудник космической полиции Ультрамен, отвечающий за охрану мира во Вселенной, в погоне за космическим преступником Бемула прибывает на планету Земля с далёкой звезды Небула М-78, находящейся на расстоянии 3 миллионов световых лет. В процессе погони он по ошибке убивает члена команды «Научного патруля» Хаята, однако решает подарить ему свою жизнь и сливается с ним в единое целое, демонстрируя, что смерть над ним не властна. В последней серии «Прощай, Ультрамен», на Землю прибывает земляк Ультрамена космический полицейский Зоффи. Используя привезённую с собой вторую жизнь, он спасает Ультрамена, отделяя его от Хаяты. Киндзё родился и вырос на Окинаве, где смерть традиционно является частью жизни. Эта окинавская философия нашла отражение в телесериале об Ультрамене.

Вторая серия «Убей агрессора» тоже посвящена теме жизни и смерти. На Землю прибывает инопланетянин Балтан. Его планета разрушена в результате ядерных испытаний обезумевших учёных, а Балтан уменьшился до размера бактерии и путешествует по Вселенной на космическом корабле в поисках нового дома. Эта серия предостерегает людей от излишнего поклонения науке. В её создании участвовал Иидзима Тосиро, будущий автор множества популярных картин и сериалов.

Лучшими сериями «Ультрамена» считаются 4 серии, созданные гениальным кинодраматургом Джиссо Акио и сценаристом Сасаки Мамору – «Кошмарные космические лучи», «Мой дом – планета Земля», «Подарок небес» и «Кладбище кайдзю». Синергический эффект от выразительного изображения Дзиссо и захватывающего сюжета Сасаки сделал эти серии увлекательными даже для взрослой публики.



Джамила – житель Земли, превратившийся в кайдзю после случайного попадания на другую планету, жертва космических войн (серия «Мой дом – планета Земля» © «Цубурая Продакшен»)

«Ультрамен» – уникальное детище своей эпохи. Он пропитан надеждой на лучшее будущее. Сериал создавался во второй половине 60-х годов, в разгар студенческого движения, зародившегося на фоне митингов против войны во Вьетнаме. Это был период интенсивного экономического роста, когда жители Японии с надеждой смотрели в будущее. Серебристый Ультрамен стал путеводной звездой для детей того времени. Однако образ героя, сражающегося с врагом, превозмогая боль в душе и теле, способен дарить мужество людям любой эпохи.



Братья Ультрамены из фильма «Ультрамен Мебиус и братья Ультрамен» (2006, «Ультрамен Мебиус и братья Ультрамен Продакшен Консорциум»)



«Ультрамен: звезды нового поколения» (на экранах с января 2023) знакомит с Ультраменом следующее поколение зрителей (©«Цубурая Продакшен»)

Иллюстрации предоставлены «Цубурая Продакшен». Иллюстрация к заголовку: инопланетянин Балтан, самый популярный кайдзю «Ультрамена» (© «Цубурая Продакшен»)